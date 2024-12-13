Creatore di Video Guida per i Cittadini: Crea Video di Servizio Pubblico Coinvolgenti

Crea senza sforzo annunci di servizio pubblico e video esplicativi coinvolgenti con avatar AI.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Immagina di produrre un video esplicativo di 60 secondi specificamente per i cittadini che hanno bisogno di comprendere un nuovo servizio municipale online. Questo video richiede uno stile visivo animato e pulito con una traccia audio vivace, e presenterà in modo prominente un utile avatar AI per guidare gli spettatori attraverso il processo, reso possibile dalla capacità avanzata di avatar AI di HeyGen, servendo come un efficace creatore di video guida per i cittadini.
Prompt di Esempio 2
Abbiamo bisogno di un video informativo pubblico di 30 secondi progettato per il pubblico generale, focalizzato su una nuova iniziativa di riciclaggio cittadino. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere luminoso e positivo, utilizzando filmati di repertorio della libreria multimediale, e i sottotitoli/caption automatici di HeyGen devono essere utilizzati per garantire che il messaggio sia accessibile a tutti, rendendolo un efficace pezzo di informazione pubblica.
Prompt di Esempio 3
Progetta un video social di 20 secondi vivace rivolto ai giovani adulti, promuovendo una campagna di pulizia del parco locale. Questo video dovrebbe presentare tagli rapidi e musica di sottofondo vivace, utilizzando la potente funzione di ridimensionamento e esportazione del rapporto d'aspetto di HeyGen per garantire che appaia perfetto su tutte le piattaforme social, aumentando così il coinvolgimento dei cittadini con i video sui social media.
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Funzionano i Video Guida per i Cittadini

Dai potere alla tua comunità con annunci di servizio pubblico chiari e coinvolgenti e video informativi utilizzando strumenti potenziati dall'AI, semplificando messaggi complessi.

1
Step 1
Crea il Tuo Script Video
Inizia creando il tuo messaggio. Usa la funzione testo-a-video per trasformare il tuo script in una narrazione visiva, rendendo le informazioni complesse accessibili alla comprensione pubblica.
2
Step 2
Seleziona il Tuo Avatar AI
Scegli tra una vasta gamma di avatar AI professionali per presentare i tuoi contenuti. Un avatar relazionabile migliora il coinvolgimento e la credibilità per i tuoi annunci di servizio pubblico.
3
Step 3
Personalizza e Brandizza
Mantieni la coerenza applicando i controlli di branding della tua organizzazione, inclusi loghi e colori, per garantire che la tua comunicazione pubblica sia riconoscibile e professionale.
4
Step 4
Esporta e Condividi
Finalizza il tuo progetto ed esporta il tuo video guida per i cittadini. Utilizza il ridimensionamento del rapporto d'aspetto per adattarsi perfettamente a varie piattaforme per un ampio coinvolgimento dei cittadini.

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di video guida per i cittadini coinvolgenti?

HeyGen consente agli utenti di produrre rapidamente video guida per i cittadini di alta qualità utilizzando il suo intuitivo generatore di video AI. Basta inserire il tuo script, selezionare un avatar AI e lasciare che HeyGen trasformi il tuo testo in un video professionale senza sforzo, semplificando l'intero processo creativo.

Posso garantire la coerenza del marchio negli annunci di servizio pubblico creati con HeyGen?

Assolutamente. HeyGen offre controlli di branding completi, permettendoti di integrare il logo, i colori e i caratteri della tua organizzazione in tutti i tuoi annunci di servizio pubblico. Utilizza modelli e scene personalizzabili per mantenere un'identità visiva coerente e professionale in tutti i tuoi video di informazione pubblica.

Quali caratteristiche offre HeyGen per rendere i video esplicativi accessibili e incisivi?

HeyGen migliora i video esplicativi con caratteristiche robuste come la generazione di voiceover realistici e sottotitoli/caption automatici, garantendo un'ampia accessibilità. Insieme ad avatar AI espressivi e esportazioni flessibili del rapporto d'aspetto, HeyGen ti aiuta a creare video incisivi che coinvolgono efficacemente i cittadini.

Quanto velocemente possono le agenzie governative produrre video di informazione pubblica utilizzando HeyGen?

HeyGen accelera significativamente la creazione di video di informazione pubblica per le agenzie governative attraverso le sue efficienti capacità di testo-a-video. Genera rapidamente contenuti coinvolgenti, dallo script iniziale al video finale, consentendo una comunicazione rapida per il coinvolgimento dei cittadini senza un'eccessiva produzione.

