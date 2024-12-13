Crei un video testimoniale di 30 secondi rivolto a potenziali nuovi pazienti, mostrando esperienze positive autentiche con l'assistenza chiropratica. Lo stile visivo dovrebbe essere caldo e accogliente, con sorrisi genuini e illuminazione naturale, completato da uno stile audio che sia sincero e sicuro. Utilizzi la funzione di Testo-a-video di HeyGen per integrare senza problemi citazioni o sottotitoli chiave, enfatizzando il sollievo e il miglioramento della qualità della vita che i pazienti hanno raggiunto.

