Crea un video di notizie di 45 secondi progettato per i proprietari di piccole imprese, mostrando tendenze del settore o aggiornamenti del mercato locale. Utilizza gli avatar AI di HeyGen per presentare il contenuto con un tono professionale e autorevole, accompagnato da immagini chiare e una narrazione concisa, stabilendo il tuo marchio come un affidabile creatore di video di notizie.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Realizza un video di rapporto politico di 60 secondi rivolto a funzionari governativi e stakeholder chiave, con l'obiettivo di semplificare dati complessi riguardanti una nuova regolamentazione. Impiega la capacità di HeyGen di trasformare il testo in video da script per convertire documenti politici dettagliati in un riassunto visivo coinvolgente, con visualizzazioni pulite in stile infografico e una voce narrante calma e informativa per garantire massima chiarezza e impatto.
Prompt di Esempio 2
Produci un video di riepilogo di notizie di 30 secondi per i social media, evidenziando i momenti chiave e l'entusiasmo di un recente raduno comunitario o lancio di prodotto. Sfrutta i modelli e le scene diversificate di HeyGen per creare un montaggio dinamico e veloce, accompagnato da musica di sottofondo stimolante e tagli rapidi, assicurando che il tuo pubblico sia catturato e informato.
Prompt di Esempio 3
Sviluppa un aggiornamento urgente di notizie di 15 secondi per gli spettatori online, diffondendo rapidamente informazioni critiche su un'emergenza locale o uno sviluppo inaspettato. Utilizza la generazione di voiceover di HeyGen per una voce forte e chiara e aggiungi sottotitoli per l'accessibilità, garantendo uno stile di presentazione diretto e urgente con testo in evidenza sullo schermo per trasmettere efficacemente i titoli delle notizie essenziali.
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Funziona il Creatore di Video di Report Principale

Trasforma senza sforzo dati complessi e intuizioni in video report coinvolgenti e professionali con efficienza AI e strumenti personalizzabili.

1
Step 1
Incolla il Tuo Script di Report
Inizia incollando il tuo script di report o i risultati chiave nella piattaforma. La nostra potente funzione di trasformazione del testo in video convertirà istantaneamente il tuo contenuto in una bozza iniziale di video.
2
Step 2
Seleziona il Tuo Presentatore AI e la Scena
Scegli tra una gamma diversificata di avatar AI professionali per presentare il tuo report e seleziona un modello o una scena appropriata per visualizzare efficacemente i tuoi dati.
3
Step 3
Personalizza Immagini e Voci
Arricchisci il tuo video con visualizzazioni di dati coinvolgenti, musica di sottofondo e una selezione di voci professionali utilizzando il nostro strumento di generazione di voiceover.
4
Step 4
Genera e Condividi il Tuo Report
Rivedi il tuo video, apporta eventuali modifiche finali utilizzando i nostri strumenti intuitivi di editing video AI, e poi genera il tuo video di report di alta qualità, pronto per l'esportazione e la distribuzione.

Casi d'Uso

Migliora Comunicazioni Interne e Formazione

Produci video report dinamici e moduli di formazione, migliorando la comprensione e il coinvolgimento dei dipendenti con informazioni chiave.

Domande Frequenti

Come funziona HeyGen come generatore di notizie AI e creatore di video di report?

HeyGen semplifica la creazione di video di notizie e report trasformando il testo in immagini coinvolgenti con avatar AI professionali. Offre un motore creativo completo, permettendo agli utenti di produrre facilmente contenuti di alta qualità come un efficiente creatore di video di report.

Che tipo di avatar AI professionali posso utilizzare per i miei video di notizie con HeyGen?

HeyGen offre una selezione diversificata di avatar AI professionali che possono servire come coinvolgenti presentatori di notizie AI per i tuoi report. Questi avatar danno vita ai tuoi script di testo in video, garantendo una presentazione raffinata e credibile per i tuoi contenuti di notizie.

HeyGen può semplificare dati complessi e creare visualizzazioni di dati coinvolgenti per i report?

Assolutamente. HeyGen consente agli utenti di semplificare facilmente dati complessi integrando visualizzazioni di dati e animazioni di testo dinamiche direttamente nei loro video report. Questa funzione aiuta gli stakeholder a comprendere rapidamente le informazioni attraverso riassunti visivi coinvolgenti.

HeyGen offre modelli di video per accelerare la produzione di video di notizie?

Sì, HeyGen presenta una vasta gamma di modelli di video e un motore creativo progettato per accelerare il processo di creazione di video di notizie. Questi modelli forniscono un punto di partenza perfetto per creare aggiornamenti di notizie urgenti o video di report politici dettagliati in modo efficiente.

