Creatore di Video con Grafici: Grafici Animati Facili e Dati

Produci video professionali con grafici online utilizzando strumenti intuitivi di drag-and-drop, rendendo la visualizzazione dei dati semplice ed efficace.

Crea un video coinvolgente di 30 secondi rivolto ai marketer dei social media, con grafici animati vivaci che catturano immediatamente l'attenzione. Utilizza una colonna sonora energica e vivace per evidenziare quanto sia facile trasformare dati grezzi in visualizzazioni accattivanti utilizzando i diversi Template e scene di HeyGen. Lo stile visivo dovrebbe essere moderno e accattivante, perfetto per un consumo rapido sulle piattaforme social.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video professionale di 45 secondi progettato per analisti aziendali e consulenti, mostrando tecniche sofisticate di visualizzazione dei dati. Lo stile visivo dovrebbe essere pulito e informativo, con un focus sulla chiarezza e una presentazione d'impatto, completata da una generazione di Voiceover autorevole. Illustra come dataset complessi possano essere distillati in grafici facilmente comprensibili, favorendo decisioni migliori.
Prompt di Esempio 2
Produci un video accattivante di 60 secondi per educatori e creatori di corsi online, dimostrando l'evoluzione di una tendenza utilizzando una corsa di grafici a barre entusiasmante. Adotta uno stile visivo coinvolgente ed educativo con un tono amichevole, garantendo accessibilità con Sottotitoli/caption perfettamente sincronizzati. Il video dovrebbe illustrare in modo giocoso la progressione dei dati, rendendo le informazioni storiche complesse sia comprensibili che divertenti da guardare.
Prompt di Esempio 3
Crea un video ispirazionale rapido di 20 secondi rivolto ai piccoli imprenditori, presentando rapidamente la loro storia di crescita o intuizioni chiave utilizzando un semplice ed efficace creatore di grafici. Lo stile visivo dovrebbe essere pulito, diretto e motivante, con una traccia di sottofondo positiva, arricchita da avatar AI coinvolgenti che trasmettono il messaggio principale. Questa presentazione rapida dovrebbe evidenziare il valore immediato e il potenziale.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona un Creatore di Video con Grafici

Trasforma i tuoi dati grezzi in grafici animati dinamici e coinvolgenti e visualizza le tendenze senza sforzo per presentazioni e report accattivanti, tutto senza codifica.

1
Step 1
Carica i Tuoi Dati
Inizia importando facilmente i tuoi dati da fonti come fogli di calcolo o integrandoli direttamente con strumenti come Google Sheets. Questo passaggio fondamentale assicura che i tuoi dati grezzi siano pronti per una potente visualizzazione dei dati.
2
Step 2
Seleziona il Tipo di Grafico
Scegli da una libreria diversificata di modelli predefiniti per trasformare istantaneamente i tuoi dati caricati in grafici animati visivamente attraenti. Esplora vari stili, inclusi dinamici grafici a barre, per rappresentare al meglio le tue intuizioni.
3
Step 3
Personalizza i Tuoi Elementi Visivi
Personalizza il tuo video con una gamma di strumenti di drag-and-drop. Regola colori e font, aggiungi il tuo branding e perfeziona ogni elemento per allinearlo alla tua estetica, garantendo un aspetto professionale e raffinato.
4
Step 4
Esporta e Condividi il Tuo Video
Una volta perfezionato il tuo grafico animato, esporta facilmente il tuo video in vari formati e rapporti di aspetto. Condividi le tue storie di dati dinamiche su diverse piattaforme per catturare il tuo pubblico con visualizzazioni accattivanti.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Semplifica Argomenti Complessi per l'Istruzione

Chiarisci dati complessi e argomenti educativi, rendendo le informazioni più accessibili e d'impatto per un pubblico diversificato.

Domande Frequenti

Come può HeyGen aiutare a creare video visivamente coinvolgenti per presentazioni di dati?

HeyGen ti consente di produrre presentazioni video professionali utilizzando avatar AI e branding personalizzato. Pur non essendo un creatore di grafici diretto, puoi integrare senza problemi grafici animati esistenti o visualizzazioni di dati nei tuoi scenari video, migliorando i tuoi report con narrazioni dinamiche e colori e font personalizzati.

Posso personalizzare i modelli video per progetti creativi unici con HeyGen?

Sì, HeyGen offre una varietà di modelli e scene professionali che puoi personalizzare completamente. Puoi modificare i controlli di branding come loghi, colori e font, e aggiungere i tuoi media o filmati di stock per far sì che ogni video rifletta in modo unico la tua visione creativa, esportandoli in vari formati di aspetto.

Cosa rende HeyGen un creatore di video online facile da usare?

HeyGen fornisce una piattaforma online user-friendly con strumenti di drag-and-drop, rendendo la creazione di video accessibile senza necessità di codifica. Puoi trasformare rapidamente il testo in video con avatar AI e voiceover, semplificando la produzione di presentazioni e report coinvolgenti.

HeyGen offre funzionalità per creare presentazioni coinvolgenti con i dati?

HeyGen potenzia la narrazione visiva dinamica attraverso la creazione di video alimentata dall'AI, permettendoti di narrare dati complessi o concetti utilizzando avatar AI coinvolgenti e scene personalizzabili. Puoi integrare visualizzazioni di dati animati esistenti e utilizzare controlli di branding completi per elevare le tue presentazioni creative.

