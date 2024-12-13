Generatore di Video Promozionali per Associazioni Benefiche: Crea Campagne Efficaci

Aumenta le donazioni con video accattivanti per associazioni benefiche, sfruttando i nostri modelli professionali e scene per una creazione rapida.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Crea un video dinamico di 45 secondi per la raccolta fondi, progettato per coinvolgere i sostenitori esistenti e le comunità online mirate, stimolando donazioni immediate per una campagna specifica. Lo stile visivo dovrebbe essere pulito, moderno ed energico, incorporando grafiche in movimento vivaci e una colonna sonora motivazionale e vivace. Utilizza gli "AI avatars" di HeyGen per presentare un chiaro e persuasivo invito all'azione, spiegando come i contributi guidano direttamente le donazioni e aiutano a raggiungere l'obiettivo della campagna.
Prompt di Esempio 2
Sviluppa un video esplicativo amichevole di 30 secondi rivolto a potenziali volontari e partner della comunità, delineando un modo semplice per partecipare. L'estetica visiva dovrebbe essere accogliente e illustrativa, utilizzando icone animate e una palette di colori calda, supportata da una voce chiara e invitante. Impiega la "Voiceover generation" di HeyGen per fornire una narrazione professionale che renda accessibile la creazione di video semplici, spiegando i semplici passaggi per fare volontariato e l'impatto del loro contributo.
Prompt di Esempio 3
Progetta un video di ringraziamento conciso di 15 secondi per il marketing sui social media, rivolto ai donatori e ai follower esistenti per esprimere gratitudine per il loro supporto. Lo stile visivo dovrebbe essere luminoso, celebrativo e condivisibile, con tagli rapidi di immagini positive e una traccia musicale ispiratrice e vivace. Assicurati la massima accessibilità utilizzando i "Subtitles/captions" di HeyGen per trasmettere i messaggi chiave, rendendolo un video di marketing non profit efficace che risuona ampiamente su tutte le piattaforme.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Generatore di Video Promozionali per Associazioni Benefiche

Genera video di raccolta fondi e sensibilizzazione coinvolgenti senza sforzo. Crea messaggi efficaci e raggiungi il tuo pubblico con contenuti professionali e personalizzabili.

1
Step 1
Scegli un Modello di Video
Seleziona da una vasta gamma di modelli di video per associazioni benefiche progettati per adattarsi a varie campagne di raccolta fondi e sensibilizzazione. Questo fornisce una base professionale per la tua storia, aiutandoti a iniziare rapidamente.
2
Step 2
Crea il Tuo Messaggio
Inserisci il tuo copione e sfrutta la nostra funzione Text-to-video from script per trasformare il tuo testo in dialogo parlato. Trasmetti chiaramente la missione della tua organizzazione e l'invito all'azione per coinvolgere potenziali donatori.
3
Step 3
Aggiungi Immagini e Branding
Arricchisci il tuo video con immagini potenti. Utilizza la libreria multimediale integrata/supporto di stock per trovare immagini e musica pertinenti, assicurando che il tuo messaggio sia visivamente coinvolgente ed emotivamente risonante.
4
Step 4
Esporta e Condividi con Sottotitoli
Finalizza il tuo video e genera automaticamente sottotitoli/caption, rendendo il tuo contenuto accessibile a un pubblico più ampio. Esporta il tuo video promozionale efficace in vari formati pronti per i social media o il tuo sito web.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Evidenziare Storie di Beneficiari Efficaci

Produci video toccanti che mostrano l'impatto reale del lavoro della tua associazione benefica attraverso testimonianze di beneficiari, favorendo la fiducia e incoraggiando il supporto.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen aiutare la mia organizzazione non profit a creare video di raccolta fondi efficaci?

HeyGen consente alle organizzazioni non profit di creare video di raccolta fondi coinvolgenti in modo rapido ed efficiente. Il nostro creatore di video AI utilizza modelli di video personalizzabili e capacità AI come il text-to-video from script e la generazione di voiceover per produrre video efficaci che aiutano a sensibilizzare e aumentare le donazioni.

Quali strumenti offre HeyGen per personalizzare i modelli di video per associazioni benefiche?

HeyGen offre controlli di branding robusti e una vasta libreria multimediale per personalizzare i modelli di video per associazioni benefiche. Puoi facilmente aggiungere il logo della tua organizzazione, regolare i colori e incorporare media di stock pertinenti o i tuoi clip video per garantire che il tuo messaggio sia unico e in linea con il brand.

HeyGen può generare video con sottotitoli e diversi rapporti d'aspetto per il marketing sui social media?

Sì, HeyGen supporta la generazione di video con sottotitoli/caption automatici per migliorare l'accessibilità a un pubblico più ampio. Puoi anche regolare facilmente i rapporti d'aspetto per diverse piattaforme di marketing sui social media, assicurando che i tuoi video non profit appaiano professionali e raggiungano efficacemente i sostenitori ovunque si trovino.

Come semplifica il creatore di video AI di HeyGen la creazione di video promozionali per associazioni benefiche?

Il creatore di video AI di HeyGen semplifica notevolmente la creazione di video promozionali per associazioni benefiche trasformando i copioni in contenuti coinvolgenti. Sfruttando funzionalità come gli AI avatars e la generazione avanzata di voiceover, HeyGen aiuta le organizzazioni a risparmiare tempo e denaro, rendendo il processo di produzione di video non profit di alta qualità semplice ed efficiente.

