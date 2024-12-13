Generatore di Video con Personaggi: Crea Video AI Coinvolgenti Istantaneamente

Trasforma senza sforzo i tuoi script in storie visive accattivanti con la nostra potente funzione di trasformazione del testo in video da script.

Crea un video esplicativo accattivante di 30 secondi progettato per giovani adulti esperti di tecnologia, presentando una nuova app immaginaria utilizzando uno stile visivo animato e vivace abbinato a una voce fuori campo professionale, amichevole e allegra. Questo video dovrebbe utilizzare efficacemente gli avatar AI di HeyGen per l'interazione dei personaggi e la sua funzione di generazione di Voiceover per trasmettere informazioni chiave.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Produci un video narrativo commovente di 45 secondi rivolto a famiglie e individui in cerca di idee regalo uniche, raffigurando una storia toccante di un oggetto personalizzato. Impiega uno stile visivo cinematografico morbido e caldo con transizioni delicate e uno stile audio calmo ed emotivo con musica di sottofondo. Sfrutta la capacità di HeyGen di trasformare il testo in video da script per strutturare la storia e includi sottotitoli per l'accessibilità, assicurando che il contenuto personalizzato risuoni profondamente.
Prompt di Esempio 2
Sviluppa un video dinamico di annuncio di 60 secondi rivolto a professionisti e studenti per tutta la vita, promuovendo un entusiasmante nuovo corso online con uno stile visivo moderno ed energico e sovrapposizioni di testo audaci. L'audio dovrebbe essere sicuro, entusiasta e fornito con una narrazione chiara. Utilizza i modelli e le scene estensive di HeyGen per impostare rapidamente il tono e il ridimensionamento e le esportazioni del rapporto d'aspetto per garantire che appaia perfetto su varie piattaforme per la massima portata con i tuoi video esplicativi.
Prompt di Esempio 3
Genera un video di presentazione prodotto coinvolgente di 20 secondi per potenziali clienti e professionisti del marketing, evidenziando un gadget innovativo. Impiega uno stile visivo minimalista ed elegante che si concentra sulle caratteristiche del prodotto, arricchito da un generatore di video di personaggi, e abbinato a un audio conciso e persuasivo con effetti sonori sottili. Incorpora gli avatar AI di HeyGen per dimostrare l'interazione con il prodotto e attingi dalla libreria multimediale/supporto stock per arricchire la presentazione visiva.
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Funziona il Generatore di Video con Personaggi

Crea senza sforzo video coinvolgenti con personaggi AI. Trasforma il testo in immagini dinamiche e trasmetti il tuo messaggio con un presentatore realistico, tutto in pochi semplici passaggi.

Step 1
Seleziona il Tuo Avatar AI
Scegli dalla vasta libreria di avatar AI di HeyGen o crea il tuo personaggio personalizzato per fungere da presentatore virtuale.
Step 2
Genera il Tuo Script in Voce
Inserisci il tuo script e la capacità di trasformazione del testo in video da script di HeyGen lo convertirà in un voiceover dal suono naturale, sincronizzandosi automaticamente con il tuo avatar per una sincronizzazione labiale realistica.
Step 3
Arricchisci con Immagini e Branding
Personalizza il tuo video aggiungendo immagini di sfondo e applicando il logo e i colori del tuo marchio utilizzando i controlli di branding di HeyGen.
Step 4
Esporta e Condividi la Tua Creazione
Rivedi il tuo video finale, quindi utilizza la funzione di ridimensionamento e esportazione del rapporto d'aspetto di HeyGen per generarlo nel formato perfetto per qualsiasi piattaforma.

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Crea Annunci ad Alte Prestazioni

Progetta rapidamente annunci di impatto con un creatore di video AI, utilizzando personaggi AI per trasmettere efficacemente il tuo messaggio e aumentare le conversioni.

Domande Frequenti

Come può HeyGen migliorare il mio processo di creazione video?

Il potente generatore di video AI di HeyGen trasforma i suggerimenti testuali in contenuti video coinvolgenti in modo efficiente. Integra avatar AI realistici e voiceover professionali, semplificando l'intero flusso di lavoro di creazione video per varie applicazioni.

Che tipo di video creativi posso realizzare con HeyGen?

Come versatile creatore di video AI, HeyGen consente agli utenti di produrre una vasta gamma di contenuti creativi. Puoi facilmente generare video di formazione coinvolgenti, video esplicativi informativi o contenuti personalizzati utilizzando avatar AI predefiniti e modelli video personalizzabili.

HeyGen supporta la trasformazione del testo in video con AI?

Sì, HeyGen è un generatore di testo in video AI leader che converte senza soluzione di continuità i tuoi script in video dinamici. Basta inserire il tuo testo e HeyGen sfrutta l'AI avanzata per produrre creazioni video di alta qualità complete di sincronizzazione labiale e voci AI espressive.

Come utilizza HeyGen gli avatar AI per la produzione video?

HeyGen presenta un avanzato generatore di avatar AI, offrendo una selezione diversificata di personaggi digitali realistici. Questi avatar AI danno vita al tuo script con movimenti naturali e sincronizzazione labiale precisa, rendendo i tuoi video più coinvolgenti e professionali.

