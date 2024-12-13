Il tuo generatore di video per la gestione del cambiamento per transizioni fluide
Crea video di comunicazione interna coinvolgenti con straordinari avatar AI per trasmettere chiaramente il tuo messaggio.
Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.
Crea un video di onboarding di 2 minuti progettato per tutti i nuovi dipendenti, guidandoli attraverso il sistema aggiornato di rendicontazione delle spese aziendali. L'approccio visivo dovrebbe essere user-friendly con registrazioni dello schermo chiare e annotazioni di testo utili, completato da un tono conversazionale e accogliente di un avatar AI. Questo video di formazione e onboarding dovrebbe sfruttare gli avatar AI di HeyGen per rendere l'esperienza di apprendimento più personale e coinvolgente, comunicando efficacemente i cambiamenti procedurali in modo amichevole.
Sviluppa un video di comunicazione del cambiamento organizzativo di 1 minuto per tutti i dipendenti dell'azienda, delineando i benefici e l'implementazione graduale di una nuova politica di lavoro a distanza. Lo stile visivo dovrebbe essere moderno e professionale, utilizzando infografiche pulite e immagini positive, con una voce narrante sicura e chiara. Questo video dovrebbe utilizzare la funzione Sottotitoli/caption di HeyGen per garantire accessibilità e chiarezza per tutti, fungendo da efficace generatore di video di gestione del cambiamento per affrontare potenziali preoccupazioni e costruire comprensione.
Produci un video esplicativo di prodotto di 45 secondi rivolto agli utenti software esistenti e al team di sviluppo interno, evidenziando l'ultima versione delle funzionalità. La presentazione visiva dovrebbe essere dinamica, con tagli rapidi di dimostrazioni dell'interfaccia utente e richiami delle funzionalità, accompagnata da una voce narrante entusiasta ma precisa. Utilizza i modelli video e le scene predefinite di HeyGen per generare rapidamente questa documentazione video, garantendo una presentazione coerente e di alta qualità delle nuove funzionalità.
Motore Creativo
Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro
Creazione Video Nativa da Prompt
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.
Generazione Video End-to-End
Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.
Costruito con Struttura e Intenzione
A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.
Casi d'Uso
Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.
Migliora la formazione per la gestione del cambiamento.
Migliora l'apprendimento e la ritenzione per nuovi processi e sistemi durante il cambiamento organizzativo con video formativi coinvolgenti alimentati da AI.
Scala i contenuti di onboarding e apprendimento.
Produci e distribuisci rapidamente corsi di onboarding e apprendimento completi per una forza lavoro globalmente dispersa che sta vivendo un cambiamento.
Domande Frequenti
Come semplifica HeyGen il processo tecnico di conversione del testo in video?
HeyGen semplifica la creazione di video permettendoti di generare video professionali direttamente dai tuoi script di testo. Le sue avanzate capacità di Text-to-video, combinate con un potente generatore di video AI, producono automaticamente contenuti coinvolgenti con avatar AI realistici e voiceover. Questo riduce significativamente la complessità tecnica tipicamente associata alla produzione video.
HeyGen può aiutare a generare video di comunicazione interna efficaci per la gestione del cambiamento?
Sì, HeyGen è un generatore di video AI ideale per creare video di comunicazione interna coinvolgenti, specialmente per la gestione del cambiamento. Puoi rapidamente sfruttare modelli video personalizzabili e avatar AI per trasmettere messaggi critici in modo efficace, garantendo una comunicazione del cambiamento organizzativo coerente e chiara senza esperienza estesa nella produzione video.
Quali controlli di branding sono disponibili all'interno di HeyGen per i video aziendali?
HeyGen offre robusti controlli di branding per garantire che i tuoi video siano perfettamente allineati con l'identità della tua azienda. Puoi facilmente incorporare il tuo logo, i colori del brand e i font personalizzati nei tuoi modelli video, mantenendo un aspetto professionale e coerente in tutti i tuoi video di comunicazione interna o di marketing.
Come possono gli avatar AI e la generazione di voiceover di HeyGen migliorare i miei contenuti video?
Gli innovativi avatar AI di HeyGen e la generazione di voiceover di alta qualità elevano i tuoi contenuti video fornendo un tocco umano senza necessità di riprese. Queste teste parlanti realistiche possono trasmettere il tuo messaggio in modo chiaro ed espressivo, ulteriormente migliorato da sottotitoli/caption automatici, rendendo i tuoi video più coinvolgenti e accessibili per vari scopi come video di formazione e onboarding o spiegazioni di prodotto.