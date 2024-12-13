Generatore di Video di Formazione per la Certificazione per una Creazione di Corsi Facile
Sviluppa rapidamente video di formazione coinvolgenti e corsi online utilizzando avatar AI per il massimo impatto.
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.
Crea un video di formazione sulla conformità di 2 minuti rivolto ai nuovi dipendenti di tutti i dipartimenti, concentrandosi sulle normative sulla privacy dei dati. Questo video dovrebbe impiegare uno stile visivo professionale ma accessibile con un tono audio rassicurante e calmo, rendendo le informazioni complesse più comprensibili. Sfrutta gli "Avatar AI" realistici di HeyGen per presentare il contenuto in modo coerente, assicurando che tutti i punti chiave siano rinforzati tramite "Sottotitoli/caption" generati automaticamente per la massima accessibilità in questo vitale processo di onboarding dei dipendenti.
Produci un video promozionale ispiratore di 60 secondi per attrarre potenziali studenti a un nuovo programma di generazione di video di formazione per la certificazione professionale. L'estetica visiva dovrebbe essere dinamica e moderna, mostrando storie di successo e benefici chiave, il tutto accompagnato da musica di sottofondo motivante e una voce narrante motivazionale. Costruisci questa narrazione coinvolgente utilizzando i diversi "Template & scene" di HeyGen e arricchisci la narrazione con immagini di alta qualità provenienti dalla "Libreria multimediale/supporto stock."
Progetta un video istruttivo conciso di 45 secondi per gli utenti che stanno imparando un nuovo modulo software, parte di un'iniziativa di formazione aziendale più ampia. Il video necessita di una presentazione visiva diretta e passo-passo con dimostrazioni chiare sullo schermo e una voce narrante precisa ed esplicativa. Utilizza la funzione "Ridimensionamento e esportazione del rapporto d'aspetto" di HeyGen per ottimizzare il video per varie piattaforme e integra "Sottotitoli/caption" efficaci per facilitare l'apprendimento e la ritenzione in questo scenario di video di formazione pratica.
Motore Creativo
Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro
Creazione Video Nativa da Prompt
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.
Generazione Video End-to-End
Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.
Costruito con Struttura e Intenzione
A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.
Casi d'Uso
Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.
Espandi la Portata dei Corsi e Scala la Produzione.
Genera un volume maggiore di corsi di certificazione e materiali di formazione, raggiungendo più studenti a livello globale con una produzione video scalabile.
Migliora il Coinvolgimento e la Ritenzione degli Studenti.
Utilizza video AI e avatar AI per creare video di formazione dinamici e interattivi che migliorano significativamente il coinvolgimento degli studenti e la ritenzione delle conoscenze.
Domande Frequenti
Come semplifica HeyGen la creazione di video di formazione per la certificazione?
HeyGen semplifica la produzione di video di formazione per la certificazione sfruttando avatar AI e la tecnologia Text-to-video, trasformando i tuoi script in contenuti formativi coinvolgenti in modo rapido ed efficiente per i tuoi programmi di certificazione.
HeyGen può integrarsi con i Sistemi di Gestione dell'Apprendimento esistenti per la formazione aziendale?
Sì, HeyGen supporta l'integrazione senza soluzione di continuità con vari Sistemi di Gestione dell'Apprendimento tramite funzionalità come l'esportazione SCORM, consentendo un'efficace distribuzione dei tuoi video di formazione aziendale generati dall'AI.
Quali funzionalità offre HeyGen per localizzare i video di formazione per pubblici diversi?
HeyGen facilita la localizzazione dei tuoi video di formazione con sottotitoli/caption automatici e capacità di voce narrante AI, garantendo che i tuoi contenuti siano accessibili e di impatto per i dipendenti globali.
Come possono gli avatar AI di HeyGen migliorare il branding all'interno dei video di formazione aziendale?
Gli avatar AI personalizzabili di HeyGen ti permettono di mantenere un branding coerente nei tuoi video di formazione aziendale, dando vita ai tuoi script con immagini professionali che si allineano con l'identità della tua azienda.