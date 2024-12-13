Generatore di Video di Formazione per la Certificazione per una Creazione di Corsi Facile

Sviluppa rapidamente video di formazione coinvolgenti e corsi online utilizzando avatar AI per il massimo impatto.

Sviluppa un video esplicativo di 90 secondi progettato per i team di ingegneria interni, dettagliando un nuovo aggiornamento software. Lo stile visivo dovrebbe essere pulito e moderno, con sovrapposizioni di testo sullo schermo e grafica animata, accompagnato da una voce narrante autorevole ma coinvolgente. Utilizza la potente funzionalità "Text-to-video from script" di HeyGen per generare rapidamente la narrazione precisa e arricchirla con la "Generazione di voce narrante" professionale per garantire una comunicazione chiara durante questo cruciale Addestramento Tecnico.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Crea un video di formazione sulla conformità di 2 minuti rivolto ai nuovi dipendenti di tutti i dipartimenti, concentrandosi sulle normative sulla privacy dei dati. Questo video dovrebbe impiegare uno stile visivo professionale ma accessibile con un tono audio rassicurante e calmo, rendendo le informazioni complesse più comprensibili. Sfrutta gli "Avatar AI" realistici di HeyGen per presentare il contenuto in modo coerente, assicurando che tutti i punti chiave siano rinforzati tramite "Sottotitoli/caption" generati automaticamente per la massima accessibilità in questo vitale processo di onboarding dei dipendenti.
Prompt di Esempio 2
Produci un video promozionale ispiratore di 60 secondi per attrarre potenziali studenti a un nuovo programma di generazione di video di formazione per la certificazione professionale. L'estetica visiva dovrebbe essere dinamica e moderna, mostrando storie di successo e benefici chiave, il tutto accompagnato da musica di sottofondo motivante e una voce narrante motivazionale. Costruisci questa narrazione coinvolgente utilizzando i diversi "Template & scene" di HeyGen e arricchisci la narrazione con immagini di alta qualità provenienti dalla "Libreria multimediale/supporto stock."
Prompt di Esempio 3
Progetta un video istruttivo conciso di 45 secondi per gli utenti che stanno imparando un nuovo modulo software, parte di un'iniziativa di formazione aziendale più ampia. Il video necessita di una presentazione visiva diretta e passo-passo con dimostrazioni chiare sullo schermo e una voce narrante precisa ed esplicativa. Utilizza la funzione "Ridimensionamento e esportazione del rapporto d'aspetto" di HeyGen per ottimizzare il video per varie piattaforme e integra "Sottotitoli/caption" efficaci per facilitare l'apprendimento e la ritenzione in questo scenario di video di formazione pratica.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona la Generazione di Video di Formazione per la Certificazione

Crea video di formazione per la certificazione professionali e coinvolgenti in modo efficiente con l'AI, trasformando il testo in contenuti visivi dinamici.

1
Step 1
Crea il Tuo Script
Inizia scrivendo o incollando il tuo contenuto formativo. La funzione Text-to-video convertirà il tuo script in un video raffinato, assicurando che il tuo messaggio sia chiaro per una formazione efficace.
2
Step 2
Scegli il Tuo Avatar AI
Seleziona da una vasta gamma di avatar AI per rappresentare il tuo marchio o formatore. Personalizza il loro aspetto e la voce per fornire il tuo contenuto di certificazione in modo coerente.
3
Step 3
Applica il Tuo Branding
Rafforza l'identità del tuo marchio applicando loghi e colori personalizzati utilizzando i controlli di branding integrati, assicurando che i tuoi video di formazione siano in linea con l'immagine aziendale.
4
Step 4
Esporta per la Distribuzione
Finalizza il tuo video ed esportalo in vari formati adatti a qualsiasi piattaforma. Integra senza problemi con il tuo LMS utilizzando l'esportazione SCORM per fornire una formazione aziendale di impatto.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Chiarisci Informazioni Tecniche Complesse

.

Trasforma contenuti di formazione tecnica e di conformità complessi in video generati dall'AI facilmente digeribili, migliorando la comprensione e i risultati educativi.

background image

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di video di formazione per la certificazione?

HeyGen semplifica la produzione di video di formazione per la certificazione sfruttando avatar AI e la tecnologia Text-to-video, trasformando i tuoi script in contenuti formativi coinvolgenti in modo rapido ed efficiente per i tuoi programmi di certificazione.

HeyGen può integrarsi con i Sistemi di Gestione dell'Apprendimento esistenti per la formazione aziendale?

Sì, HeyGen supporta l'integrazione senza soluzione di continuità con vari Sistemi di Gestione dell'Apprendimento tramite funzionalità come l'esportazione SCORM, consentendo un'efficace distribuzione dei tuoi video di formazione aziendale generati dall'AI.

Quali funzionalità offre HeyGen per localizzare i video di formazione per pubblici diversi?

HeyGen facilita la localizzazione dei tuoi video di formazione con sottotitoli/caption automatici e capacità di voce narrante AI, garantendo che i tuoi contenuti siano accessibili e di impatto per i dipendenti globali.

Come possono gli avatar AI di HeyGen migliorare il branding all'interno dei video di formazione aziendale?

Gli avatar AI personalizzabili di HeyGen ti permettono di mantenere un branding coerente nei tuoi video di formazione aziendale, dando vita ai tuoi script con immagini professionali che si allineano con l'identità della tua azienda.

