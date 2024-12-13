Generatore di Preparazione alla Certificazione: Padroneggia gli Esami con l'AI

Crea test di pratica potenziati dall'AI e ottieni spiegazioni dettagliate, utilizzando Text-to-video da script per uno studio coinvolgente.

642/2000

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Per formatori aziendali ed educatori, crea un video convincente di 45 secondi che spieghi le capacità avanzate del nostro generatore di esami di pratica. Con uno stile visivo professionale e pulito, e una narrazione chiara, illustra come progettare valutazioni complete con spiegazioni dettagliate, garantendo una comprensione approfondita. Impiega gli avatar AI e la generazione di Voiceover di HeyGen per fornire contenuti guidati da esperti che evidenziano funzionalità come parametri d'esame personalizzabili e test di pratica personalizzati, offrendo una presentazione autorevole e affidabile delle tue soluzioni di formazione.
Prompt di Esempio 2
Ispira i futuri candidati alla certificazione con un video motivazionale di 60 secondi che dimostri la potenza del nostro generatore di preparazione alla certificazione. Utilizzando uno stile visivo ispiratore con visualizzazione dati pulita e una colonna sonora di sottofondo edificante, illustra come gli utenti possano gestire efficacemente i loro materiali di studio e monitorare i loro progressi verso i loro obiettivi. Sfrutta i Sottotitoli/caption di HeyGen per l'accessibilità e incorpora filmati di repertorio pertinenti dalla libreria multimediale/supporto stock per mostrare le storie di successo e la facilità di ottenere la certificazione attraverso la difficoltà adattiva e la generazione intelligente di domande.
Prompt di Esempio 3
Rivolgiti alle esigenze dei piccoli imprenditori e dei dipartimenti HR con un video moderno e elegante di 30 secondi che presenti il nostro versatile generatore di test online. Questo video veloce, in stile tutorial, dovrebbe evidenziare quanto sia facile creare test personalizzati, incorporando funzionalità come Flashcard e riassunti AI per un apprendimento e una valutazione efficienti. Utilizza i modelli e le scene estensive di HeyGen per una produzione rapida e dimostra la flessibilità del ridimensionamento del rapporto d'aspetto e delle esportazioni per varie piattaforme, rendendo l'onboarding dei dipendenti o lo screening dei candidati incredibilmente semplificato.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Generatore di Preparazione alla Certificazione

Crea facilmente esami di pratica personalizzati dai tuoi materiali di studio per padroneggiare qualsiasi materia con approfondimenti guidati dall'AI e monitoraggio dei progressi.

1
Step 1
Carica le Tue Risorse di Studio
Incolla il tuo testo, carica PDF o collega i tuoi appunti delle lezioni per fornire all'AI il contenuto principale per la tua preparazione alla certificazione, sfruttando i tuoi `materiali di studio`.
2
Step 2
Genera Test di Pratica Personalizzati
Sfrutta il Generatore di Quiz AI per creare istantaneamente test di pratica unici e `personalizzati` adattati al tuo contenuto caricato per un apprendimento ottimale.
3
Step 3
Seleziona le Impostazioni del Tuo Esame
Personalizza il tuo esame scegliendo i `tipi di domande` preferiti, come le domande a scelta multipla, e regolando i parametri come il livello di difficoltà per soddisfare le tue esigenze.
4
Step 4
Monitora i Progressi e Rivedi le Spiegazioni
Utilizza la Correzione automatica per valutare istantaneamente le tue prestazioni e rivedere spiegazioni dettagliate per le risposte corrette, consentendo un robusto `monitoraggio dei progressi` verso il tuo obiettivo di certificazione.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Chiarisci Visivamente Materiali di Studio Complessi

.

Trasforma argomenti di preparazione alla certificazione impegnativi in spiegazioni video AI facili da comprendere, migliorando la comprensione e l'efficacia dei materiali di studio.

background image

Domande Frequenti

Come supporta HeyGen la creazione di contenuti coinvolgenti per un Generatore di Quiz AI o un generatore di preparazione alla certificazione?

HeyGen consente agli utenti di trasformare script in video dinamici con avatar AI e tecnologia Text-to-video. Questo permette la creazione di materiali di studio ricchi e spiegazioni dettagliate che migliorano qualsiasi generatore di esami di pratica o test online, rendendo la formazione online più efficace.

Che tipo di materiali di studio posso sviluppare usando HeyGen per i test di pratica?

Con HeyGen, puoi facilmente produrre Flashcard basate su video, walkthrough di domande a scelta multipla in video e riassunti AI visivi di argomenti complessi. Sfrutta i nostri modelli e scene per creare contenuti supplementari professionali e coinvolgenti per i tuoi esami di pratica.

HeyGen può aiutare a fornire spiegazioni dettagliate per test di pratica personalizzati?

Assolutamente. Le funzionalità di generazione di voiceover e sottotitoli/caption di HeyGen consentono la rapida creazione di spiegazioni chiare e dettagliate per praticamente qualsiasi tipo di domanda presente nei test di pratica personalizzati. Questo aiuta a rafforzare l'apprendimento e la comprensione in modo efficace.

Come possono le aziende o gli insegnanti utilizzare HeyGen per le valutazioni e il monitoraggio dei progressi nella formazione online?

HeyGen aiuta le aziende e gli insegnanti a creare contenuti video coinvolgenti per le valutazioni nella formazione online. Pur non essendo uno strumento di monitoraggio dei progressi, la capacità di HeyGen di generare materiali di studio video di alta qualità e feedback può migliorare significativamente l'esperienza di apprendimento e completare i sistemi di monitoraggio esterni.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo