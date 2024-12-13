Il tuo #1 Creatore di Video Messaggio del CEO per Aggiornamenti Esecutivi

Crea video coinvolgenti del CEO e trasmetti il tuo messaggio con impatto, sfruttando avatar AI per visuali sorprendenti e una presenza professionale autentica.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
È necessario un video di marketing coinvolgente di 60 secondi per clienti esistenti e potenziali, che metta in evidenza una nuova funzionalità del prodotto con un'estetica dinamica e moderna e musica di sottofondo vivace. Il contenuto si concentrerà sui vantaggi della creazione di video personalizzati, utilizzando la capacità di HeyGen di trasformare il testo in video da script per generare in modo efficiente narrazioni avvincenti.
Prompt di Esempio 2
Crea un video messaggio di 2 minuti del CEO destinato a stakeholder, investitori e tutti i dipendenti, proiettando un'atmosfera ispiratrice e cinematografica con illuminazione calda e una voce AI professionale. Questo video rafforzerà il branding e la visione complessiva dell'azienda, dimostrando la potenza della generazione di Voiceover di HeyGen per una comunicazione di leadership d'impatto.
Prompt di Esempio 3
Produci un video istruttivo conciso di 45 secondi per nuovi utenti, mostrando la semplicità del creatore di video AI con uno stile visivo luminoso e pulito e una voce AI amichevole che li guida attraverso un processo di generazione video end-to-end. Assicurati che questo video includa i Sottotitoli/caption di HeyGen per migliorare l'accessibilità e la comprensione per un pubblico diversificato.
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Creatore di Video Messaggio del CEO

Crea video messaggio del CEO professionali e d'impatto con avatar AI e potenti strumenti di personalizzazione. Trasmetti i tuoi aggiornamenti esecutivi con chiarezza e stile.

1
Step 1
Incolla il Tuo Script
Inizia incollando il tuo script del messaggio del CEO nell'editor. La nostra piattaforma utilizza la tecnologia di trasformazione del testo in video da script per dare vita alle tue parole senza soluzione di continuità.
2
Step 2
Seleziona un Avatar AI
Scegli tra una vasta gamma di avatar AI per rappresentare visivamente il tuo CEO o crea un portavoce digitale personalizzato, garantendo una presenza professionale sullo schermo.
3
Step 3
Aggiungi Elementi Visivi
Migliora il tuo video incorporando visuali e branding pertinenti. Utilizza i nostri Modelli & scene personalizzabili per allineare l'estetica del video con l'identità della tua azienda.
4
Step 4
Esporta e Condividi
Una volta finalizzato il tuo video messaggio del CEO, esporta facilmente il tuo contenuto di alta qualità. La nostra piattaforma supporta il ridimensionamento del rapporto d'aspetto & esportazioni per varie piattaforme, rendendolo pronto per la distribuzione.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Genera video e clip coinvolgenti per i social media in pochi minuti

.

Produci aggiornamenti e annunci del CEO concisi e condivisibili per una rapida distribuzione sui social media e canali interni, mantenendo una voce di brand coerente.

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di video messaggio del CEO?

HeyGen ti consente di creare video messaggio del CEO professionali utilizzando avatar AI avanzati e tecnologia di trasformazione del testo in video. Basta inserire il tuo script e la piattaforma genera un video di alta qualità senza bisogno di competenze tradizionali di editing video.

HeyGen può personalizzare avatar AI e branding per la comunicazione aziendale?

Sì, HeyGen offre un'ampia personalizzazione per avatar AI ed elementi di branding, garantendo che i tuoi video di comunicazione aziendale si allineino perfettamente con l'identità della tua azienda. Puoi sfruttare portavoce AI personalizzati e modelli personalizzabili per mantenere la coerenza in tutti gli Aggiornamenti Esecutivi Professionali.

Che tipo di qualità posso aspettarmi dai video generati da AI di HeyGen?

Il creatore di video AI di HeyGen offre contenuti video di alta qualità attraverso il suo processo di generazione video end-to-end. La piattaforma garantisce un output di livello professionale con voci AI realistiche, visuali coinvolgenti e sottotitoli/caption automatici, permettendoti di generare video in pochi minuti.

Ho bisogno di esperienza precedente di editing video per usare HeyGen per i video del CEO?

No, non hai bisogno di esperienza precedente di editing video per creare video del CEO con HeyGen. Il suo editor basato su testo intuitivo e la piattaforma di creazione video AI lo rendono accessibile a chiunque per produrre contenuti professionali, riducendo significativamente i costi e la complessità della produzione video.

