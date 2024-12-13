Creatore di Video di Annuncio del CEO: Messaggi Professionali, Veloci

Trasforma il tuo messaggio in un video di annuncio del CEO ad alto impatto utilizzando il testo-a-video avanzato.

Crea un video di annuncio del CEO di 60 secondi per i dipendenti interni, introducendo una nuova visione aziendale. Lo stile visivo dovrebbe essere professionale e ispirante, con grafiche moderne e una voce narrante sicura e autorevole. Utilizza la funzione di testo-a-video di HeyGen per garantire che il tuo messaggio venga trasmesso in modo impeccabile e coerente in tutta l'organizzazione, migliorando la comunicazione aziendale.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Produci un video professionale di 45 secondi rivolto a potenziali clienti, evidenziando il lancio di un prodotto chiave. Il video dovrebbe avere uno stile visivo elegante e dinamico con animazioni coinvolgenti, accompagnato da una voce narrante energica e sicura. Sfrutta gli avatar AI di HeyGen per presentare il tuo messaggio con un portavoce coerente e brandizzato, facendo risaltare i tuoi video di marketing.
Prompt di Esempio 2
Sviluppa un video di annuncio di 30 secondi per i follower sui social media, celebrando un traguardo aziendale. Questo video richiede uno stile coinvolgente e visivamente ricco con grafiche in movimento vivaci e una musica di sottofondo allegra e amichevole. Crea facilmente questa straordinaria creazione video utilizzando i modelli e le scene personalizzabili di HeyGen per ottenere un aspetto raffinato rapidamente.
Prompt di Esempio 3
Progetta un video informativo di 90 secondi con un messaggio del CEO rivolto ai nuovi assunti per l'onboarding, delineando i valori aziendali. Lo stile visivo dovrebbe essere accogliente e brandizzato, con testo chiaro e facile da leggere, consegnato da una voce AI calma e rassicurante. Assicurati la piena accessibilità generando automaticamente sottotitoli precisi con HeyGen, ampliando la portata dei tuoi video di formazione cruciali.
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Creatore di Video di Annuncio del CEO

Trasforma rapidamente il messaggio del tuo CEO in un video raffinato e professionale con avatar AI e potenti strumenti di editing, rendendo la comunicazione aziendale semplice e d'impatto.

1
Step 1
Crea il Tuo Script di Annuncio
Inizia incollando lo script di annuncio del tuo CEO direttamente nella piattaforma. Seleziona tra una varietà di modelli video personalizzabili progettati per la comunicazione aziendale per impostare la scena del tuo messaggio.
2
Step 2
Seleziona il Tuo Portavoce AI
Scegli da una libreria diversificata di avatar AI per rappresentare il tuo CEO o il tuo marchio. Le nostre voci AI avanzate genereranno quindi un discorso dal suono naturale dal tuo script, garantendo una consegna professionale.
3
Step 3
Applica il Tuo Branding e Media
Integra il branding della tua azienda aggiungendo loghi, colori del marchio e font personalizzati. Arricchisci il tuo video con filmati di repertorio pertinenti o carica i tuoi media dalla libreria integrata per rendere il tuo messaggio visivamente accattivante.
4
Step 4
Esporta e Condividi in Sicurezza
Visualizza in anteprima il tuo video di annuncio del CEO completo, quindi esportalo in vari formati e risoluzioni. Condividi facilmente il tuo messaggio aziendale di alta qualità attraverso i tuoi canali di comunicazione interni ed esterni.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Comunicazioni Aziendali ad Alto Impatto

.

Produci video di annuncio professionali e ad alto impatto per comunicazioni aziendali critiche, assicurando che il tuo messaggio si distingua e risuoni.

Domande Frequenti

Come può HeyGen aiutarmi a creare un video di annuncio del CEO professionale?

HeyGen ti consente di creare facilmente video di annuncio del CEO professionali utilizzando la tecnologia video AI avanzata. Inizia semplicemente con un modello video personalizzabile, aggiungi il tuo script e lascia che gli avatar AI di HeyGen generino un video con un portavoce virtuale coinvolgente che rende il tuo messaggio imperdibile.

Cosa rende HeyGen un efficace creatore di video AI per la comunicazione aziendale?

HeyGen semplifica la comunicazione aziendale trasformando il testo in video professionali rapidamente ed efficientemente. Con funzionalità come avatar AI, capacità di testo-a-video e modelli video personalizzabili, puoi produrre video di marketing di alta qualità e annunci interni con facilità.

Posso personalizzare il branding e gli elementi visivi nei miei video HeyGen?

Assolutamente. HeyGen offre controlli di branding completi, permettendoti di incorporare il logo e i colori del tuo marchio nei tuoi video. Puoi anche personalizzare gli elementi video con animazioni di testo, filmati di repertorio e musica di sottofondo per assicurarti che i tuoi video aziendali rimangano in linea con il brand e brillino.

Come trasforma HeyGen uno script in un video dinamico?

La funzione innovativa di testo-a-video di HeyGen ti consente di trasformare qualsiasi script in un video dinamico utilizzando voci AI e avatar AI realistici. Basta inserire il testo desiderato, selezionare un avatar e una voce, e HeyGen si occupa del processo di creazione del video, rendendo semplice la produzione di messaggi video professionali.

