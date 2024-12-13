Generatore di Video di Annuncio del CEO: Crea Aggiornamenti di Impatto

Produci video aziendali coinvolgenti con avatar AI realistici, assicurando che i tuoi aggiornamenti esecutivi siano consegnati in modo professionale ed efficiente.

Crea un video aziendale di 60 secondi in cui un avatar AI, progettato per assomigliare a un CEO sicuro di sé, trasmette un messaggio ispiratore su una nuova direzione aziendale. Questo video di alta qualità, destinato sia ai dipendenti interni che agli investitori chiave, dovrebbe presentare uno stile visivo elegante e moderno con una voce rassicurante e autorevole, sfruttando gli avatar AI di HeyGen per comunicare aggiornamenti esecutivi con impatto.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Produci un video di aggiornamento esecutivo di 45 secondi, rivolto agli azionisti e al top management, che dettaglia le prestazioni aziendali del Q3 e le future strategie di svolta. Lo stile visivo dovrebbe essere pulito e professionale, incorporando sovrapposizioni grafiche sottili per evidenziare i principali indicatori, mentre l'audio mantiene un tono serio ma ottimista, utilizzando la funzione Text-to-video di HeyGen per garantire un messaggio preciso per questo video di annuncio aziendale.
Prompt di Esempio 2
Sviluppa un messaggio video interno coinvolgente di 30 secondi progettato per tutti i dipendenti, annunciando una nuova iniziativa di benessere aziendale. Questo pezzo di comunicazione aziendale dovrebbe adottare uno stile visivo amichevole e accessibile con musica di sottofondo incoraggiante, sfruttando appieno i Template & scene di HeyGen per ottimizzare la produzione e garantire la coerenza del marchio.
Prompt di Esempio 3
Immagina un aggiornamento esterno di 20 secondi, affrontando un recente sviluppo del mercato o un rapido annuncio per clienti e stakeholder esterni. Questo video necessita di uno sfondo visivamente brandizzato, mantenendo l'identità aziendale attraverso i controlli di branding, e presenta una voce calma ma assertiva generata tramite la generazione di Voiceover di HeyGen per trasmettere il messaggio conciso con chiarezza, utilizzando voci AI per un tono coerente in tutte le comunicazioni.
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Generatore di Video di Annuncio del CEO

Crea video di annuncio del CEO professionali e di impatto con la facilità dell'AI. Trasforma il tuo script in un messaggio aziendale raffinato rapidamente ed efficientemente.

1
Step 1
Crea il tuo Script
Redigi il tuo messaggio di annuncio dettagliato. La nostra piattaforma sfrutta la tecnologia Text-to-video da script per trasformare le tue parole in contenuti visivi coinvolgenti per una comunicazione aziendale efficace.
2
Step 2
Scegli il tuo Avatar e Voce AI
Seleziona un avatar AI professionale per rappresentare il tuo CEO o portavoce. Potenzia ulteriormente il tuo messaggio abbinandolo a una voce AI che trasmette i tuoi aggiornamenti esecutivi con impatto.
3
Step 3
Applica Branding e Media
Utilizza i nostri controlli di Branding completi per incorporare il logo e i colori del tuo marchio. Questo assicura che il tuo video di annuncio mantenga un'identità aziendale coerente e un aspetto professionale.
4
Step 4
Esporta il Tuo Video di Annuncio
Finalizza la tua creazione e utilizza la nostra funzione di ridimensionamento e esportazione del rapporto d'aspetto per generare il tuo video di annuncio aziendale di alta qualità, assicurandoti che sia perfettamente formattato per qualsiasi piattaforma.

Domande Frequenti

Come può HeyGen semplificare la creazione di video di annuncio del CEO?

HeyGen ti consente di creare video di annuncio del CEO e video aziendali con una facilità senza pari. Il nostro generatore di video AI trasforma il tuo script in video di alta qualità utilizzando avatar AI realistici e voci AI, semplificando notevolmente la tua comunicazione aziendale.

Quali controlli di branding offre HeyGen per i video di annuncio aziendale?

HeyGen offre ampi controlli di branding per garantire che i tuoi video di annuncio aziendale siano perfettamente allineati con l'identità della tua azienda. Puoi utilizzare modelli video personalizzabili, integrare il tuo logo e i colori del marchio, e selezionare da una ricca libreria di video stock per mantenere un output video coerente e di alta qualità.

HeyGen può generare video di annuncio direttamente da uno script?

Sì, HeyGen eccelle come generatore di video di annuncio convertendo direttamente il tuo script in contenuti video coinvolgenti. Le nostre avanzate funzionalità di AI text-to-video generano automaticamente video professionali, completi di voci AI e sottotitoli auto-generati, risparmiando tempo di produzione significativo.

Quali tipi di comunicazione aziendale può migliorare HeyGen con video AI?

Il generatore di video AI di HeyGen è ideale per varie esigenze di comunicazione aziendale, inclusi aggiornamenti esecutivi, messaggi video interni e contenuti di formazione. Sfruttando le avanzate funzionalità AI, HeyGen ti aiuta a creare comunicazioni video coinvolgenti e coerenti che risuonano con il tuo pubblico.

