Generatore di annunci del CEO: Crea Video Efficaci

Genera rapidamente video aziendali di annuncio coinvolgenti utilizzando avatar AI avanzati.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video di comunicazione interna di 45 secondi per tutti i dipendenti, condividendo importanti 'Aggiornamenti Aziendali'. Lo stile visivo dovrebbe essere caldo, coinvolgente e professionale, incorporando sottilmente il branding aziendale. Una generazione di voce fuori campo calma ma autorevole consegnerà il messaggio, supportata da una musica di sottofondo morbida e motivazionale, sfruttando i Template e le scene diversificate di HeyGen per un aspetto raffinato.
Prompt di Esempio 2
Produci un video di benvenuto di 60 secondi dal 'Generatore di annunci del CEO' specificamente per i nuovi assunti, enfatizzando un 'annuncio di nuovo dipendente'. L'estetica visiva dovrebbe essere amichevole, professionale e accogliente, con avatar AI diversificati che trasmettono inclusività. Il messaggio dovrebbe essere consegnato da una voce AI chiara, articolata e rassicurante, garantendo accessibilità con Sottotitoli/caption generati automaticamente.
Prompt di Esempio 3
Progetta un video di aggiornamento esecutivo di 30 secondi per investitori e stakeholder chiave, delineando la visione strategica dell'azienda, evidenziando la sua leadership nell'AI generativa. Lo stile visivo dovrebbe essere autorevole e high-tech, utilizzando grafica astratta e visualizzazioni di dati dalla libreria multimediale/supporto stock. Una voce AI sicura e persuasiva trasmetterà il messaggio con una colonna sonora di sottofondo minimale e futuristica, garantendo una visione ottimale su tutte le piattaforme con ridimensionamento e esportazioni del rapporto d'aspetto.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Funziona il Generatore di Annunci del CEO

Crea facilmente video aziendali di annuncio professionali con avatar AI e branding personalizzato per comunicare efficacemente aggiornamenti chiave al tuo team e agli stakeholder.

1
Step 1
Crea il Tuo Video di Annuncio
Inizia inserendo il tuo script per sfruttare la nostra capacità di Testo-a-video da script, trasformando il testo in un video dinamico per il tuo video aziendale di annuncio.
2
Step 2
Scegli il Tuo Avatar AI e Voce
Seleziona dalla nostra collezione diversificata di avatar AI per trovare il presentatore perfetto e una voce adatta per consegnare il tuo messaggio con autenticità.
3
Step 3
Personalizza Branding e Dettagli
Applica l'identità unica del tuo marchio utilizzando controlli di branding completi, inclusi loghi e colori, per garantire coerenza e un aspetto professionale.
4
Step 4
Esporta e Condividi il Tuo Video
Utilizza la nostra funzione di ridimensionamento e esportazioni del rapporto d'aspetto per ottimizzare il tuo video per varie piattaforme, garantendo una consegna perfetta per una comunicazione interna efficace.

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Migliora la Comunicazione Interna per Aggiornamenti Esecutivi

Utilizza video generati dall'AI per comunicare chiaramente aggiornamenti esecutivi vitali e iniziative aziendali, migliorando la comprensione e l'engagement dei dipendenti.

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di video aziendali di annuncio professionali?

Il generatore di video AI di HeyGen offre una vasta gamma di modelli video e opzioni personalizzabili, consentendo agli utenti di creare facilmente video aziendali di annuncio efficaci senza esperienza di design estesa. Puoi personalizzare ogni aspetto per mantenere l'identità unica del tuo marchio.

HeyGen può generare avatar AI realistici per aggiornamenti esecutivi?

Sì, HeyGen dispone di avatar AI realistici che possono fornire i tuoi aggiornamenti esecutivi con espressioni e gesti autentici. Basta inserire il tuo Testo-a-video da script, e HeyGen lo trasformerà in un video coinvolgente con voci AI realistiche.

Quali controlli di branding sono disponibili per i miei annunci di comunicazione interna?

HeyGen fornisce robusti controlli di branding, permettendoti di integrare il logo della tua azienda, colori specifici e font in tutti i tuoi video di comunicazione interna e aziendale. Questo assicura che ogni annuncio generato sia coerente e professionale.

HeyGen è adatto per creare video di annunci del CEO e lanci di prodotti?

Assolutamente, HeyGen è un generatore di video AI ideale per produrre video di annunci del CEO di alta qualità e lanci di prodotti dinamici. La sua piattaforma intuitiva semplifica la creazione di video aziendali di annuncio potenti che catturano il tuo pubblico.

