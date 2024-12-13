Creatore di Video per il Miglioramento del Catalogo: Aumenta le Vendite con l'AI

Automatizza video di prodotto di alta qualità per il tuo catalogo e-commerce utilizzando il testo per video da script per aumentare le vendite.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Crea un video promozionale vivace di 30 secondi rivolto a piccoli rivenditori online, progettato come un "modello di video promozionale per il lancio di un nuovo prodotto" per introdurre rapidamente un nuovo articolo. Lo stile visivo dovrebbe essere dinamico e visivamente coinvolgente, utilizzando colori vivaci e transizioni energiche, accompagnato da musica moderna e vivace, tutto costruito utilizzando i "Modelli e scene" estesi di HeyGen per garantire un aspetto professionale e raffinato. Questo video attirerà efficacemente l'attenzione per un efficace "video marketing e-commerce".
Prompt di Esempio 2
Sviluppa un segmento di campagna "Annunci Video Catalogo" persuasivo di 60 secondi rivolto ai responsabili marketing, enfatizzando le "capacità creative scalabili" per linee di prodotti diversificate. Il video dovrebbe adottare uno stile visivo elegante e aziendale con grafiche d'impatto e transizioni fluide, accompagnato da una voce fuori campo convincente e autorevole generata utilizzando la "Generazione di voce fuori campo" da un copione, garantendo un messaggio coerente e un'esperienza audio di alta qualità.
Prompt di Esempio 3
Produci un annuncio conciso di 15 secondi per i social media rivolto ai marketer dei social media, evidenziando i "visual di alta qualità" di un prodotto con un tocco di "Personalizzazione". Questo video rapido dovrebbe presentare un montaggio alla moda e veloce e musica di sottofondo contemporanea, garantendo il massimo coinvolgimento, e deve includere "Sottotitoli/didascalie" chiaramente visibili per trasmettere i messaggi chiave anche quando viene visualizzato senza audio, rendendolo perfetto per scorrimenti rapidi.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Creatore di Video per il Miglioramento del Catalogo

Trasforma il tuo catalogo prodotti in annunci video coinvolgenti senza sforzo, attirando più clienti e mostrando i tuoi prodotti con visual dinamici.

1
Step 1
Carica i Dati del Prodotto
Inizia integrando il tuo feed di prodotti esistente. La nostra piattaforma utilizza l'integrazione dei dati del prodotto per servire come base accurata per la generazione dinamica di video, mantenendo la coerenza con il tuo catalogo.
2
Step 2
Scegli un Modello di Video
Seleziona da una vasta libreria di modelli di video progettati professionalmente e ottimizzati per l'e-commerce. Questi modelli forniscono un punto di partenza rapido ed efficace per creare visual di alta qualità.
3
Step 3
Aggiungi Elementi Coinvolgenti
Personalizza il tuo video incorporando elementi accattivanti. Migliora le spiegazioni dei prodotti utilizzando avatar AI, testo dinamico per video da script o voci fuori campo personalizzate per dare vita al tuo catalogo.
4
Step 4
Esporta e Distribuisci
Finalizza il tuo video con opzioni di ridimensionamento del rapporto d'aspetto precise e opzioni di esportazione su misura per varie piattaforme pubblicitarie. Il tuo video di catalogo migliorato è ora pronto per una distribuzione d'impatto.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Mostra i Prodotti con Video Potenziati dall'AI

Sfrutta l'AI per creare video dimostrativi di prodotto straordinari, migliorando il tuo catalogo digitale con visual dinamici e presentazioni dettagliate.

Domande Frequenti

Come può HeyGen migliorare la qualità creativa dei miei video di prodotto?

La piattaforma di creazione video AI di HeyGen ti consente di produrre visual di alta qualità per i tuoi video di prodotto, offrendo capacità creative come Font personalizzati e media, e Animazioni coinvolgenti per mostrare i tuoi prodotti in modo unico.

Cosa rende HeyGen un efficace creatore di video di prodotto per l'e-commerce?

HeyGen funge da potente creatore di video di prodotto, fornendo Soluzioni Video E-commerce complete attraverso le sue funzionalità di Creazione Video Senza Codice e Creazione Video Automatica, perfette per generare Annunci Video Catalogo d'impatto in modo efficiente.

HeyGen può utilizzare avatar AI per dimostrazioni di prodotto coinvolgenti?

Sì, HeyGen sfrutta avatar AI realistici e capacità di testo per video da script per creare Video Dimostrativi del Prodotto coinvolgenti, completi di generazione di voce fuori campo naturale, aumentando significativamente il coinvolgimento.

Come supporta HeyGen la creazione di video scalabili per grandi cataloghi di prodotti?

HeyGen funziona come un robusto creatore di video per il miglioramento del catalogo, abilitando la Scalabilità attraverso il suo processo di Creazione Video Automatica e l'integrazione senza soluzione di continuità dei Dati di Prodotto, semplificando il tuo processo creativo per linee di prodotti estese.

