Crea video straordinari con il nostro creatore di video pubblicitari

Sblocca il potere della generazione visiva guidata dall'IA per creare video pubblicitari accattivanti con modelli personalizzabili e condivisione sui social network in modo fluido.

Agent è il primo motore creativo progettato per trasformare un unico comando in un video completo.

un collage di immagini con una che dice di dominare il marketing sui social network

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi comandi.

Indicazione 1
Per una rivelazione di casting di 60 secondi, i modelli di video di casting di HeyGen offrono un design elegante e moderno adatto per la condivisione sui social network. Ideali per agenzie di casting e talent scout, questo video combina opzioni di personalizzazione con il supporto della libreria di media/stock di HeyGen per creare una presentazione visivamente accattivante. Il video presenta un'estetica pulita e minimalista con transizioni delicate e una colonna sonora strumentale morbida, rendendolo perfetto per evidenziare i talenti unici del tuo cast.
Indicazione 2
Cattura l'attenzione del tuo pubblico con uno spot di casting di 30 secondi utilizzando lo strumento di creazione video di HeyGen. Ideato per cineasti indipendenti e piccole case di produzione, questo video adotta uno stile visivo audace e drammatico, arricchito dalla generazione di voce fuori campo di HeyGen per aggiungere un tocco professionale. L'uso di colori ad alto contrasto e movimenti di camera dinamici assicura che il tuo annuncio spicchi, mentre la musica di sottofondo energica tiene gli spettatori incollati allo schermo dall'inizio alla fine.
Indicazione 3
Annuncia il tuo nuovo cast in un video di 90 secondi utilizzando il generatore di video pubblicitari di HeyGen, progettato per grandi case di produzione e reti di intrattenimento. Questo video presenta uno stile visivo cinematografico, con inquadrature ampie e musica di sottofondo epica per creare una sensazione di maestosità. La funzionalità di sottotitoli di HeyGen garantisce l'accessibilità per tutti gli spettatori, mentre il design basato su modelli consente una personalizzazione rapida e semplice. Questo video è perfetto per fare una forte impressione su un vasto pubblico.
Copiare il messaggio
Incolla nel riquadro di Creazione
Guarda come il tuo video prende vita
Motore Creativo

Senza attrezzatura. Senza interruzioni. Solo tu Agente Video IA in azione

Agent è il primo motore creativo progettato per trasformare un unico comando in un video completo.

Creazione di Video Nativi

Recensioni

Come utilizzare un creatore di video per annunci di casting

Crea video di casting pubblicitari attraenti senza sforzo con il nostro strumento intuitivo di creazione video.

1
Step 1
Seleziona un modello di video per Cast
Inizi scegliendo tra una varietà di modelli video predefiniti disponibili nel nostro strumento di creazione video. Questi modelli offrono un punto di partenza strutturato, facilitando la realizzazione del tuo video pubblicitario.
2
Step 2
Personalizza con elementi visivi guidati dall'IA
Migliora il tuo video utilizzando il nostro generatore visivo alimentato da IA. Questa funzione ti permette di aggiungere effetti video unici e personalizzare i visual in modo che corrispondano al tema del tuo annuncio.
3
Step 3
Aggiungere musica di sottofondo e voce fuori campo
Incorpora musica di sottofondo e crea un doppiaggio per dare al tuo video un tocco professionale. Il nostro strumento supporta la generazione di doppiaggi, assicurando che il tuo messaggio sia chiaro e coinvolgente.
4
Step 4
Esportare e condividere sui social network
Una volta che il tuo video è completo, esportalo nel formato desiderato e condividilo direttamente sulle piattaforme di social media. Il nostro software di editing video rende facile raggiungere il tuo pubblico con solo pochi clic.

Casi d'uso

Il creatore di video pubblicitari di HeyGen potenzia i creatori con strumenti basati sull'IA per realizzare annunci di casting avvincenti. Con modelli di video di casting personalizzabili e condivisione facile sui social network, HeyGen semplifica il processo di creazione dei video.

Presenta storie di successo dei clienti con video accattivanti di IA

Highlight your casting choices and success stories using HeyGen's template-based design and customization options.

Domande Frequenti

Come può il creatore di video pubblicitari di HeyGen migliorare i miei progetti creativi?

Il creatore di video pubblicitari di HeyGen offre una varietà di opzioni di personalizzazione e modelli di video casting, permettendoti di creare video visivamente impressionanti con facilità. Il suo generatore visuale alimentato da IA assicura che i tuoi progetti si distinguano con una qualità professionale.

Quali caratteristiche offre lo strumento di creazione video di HeyGen per gli utenti tecnici?

Lo strumento di creazione video di HeyGen offre funzionalità avanzate come la conversione di testo in video a partire da una sceneggiatura, generazione di voce fuori campo e ridimensionamento del rapporto d'aspetto. Queste capacità la rendono un'opzione potente per gli utenti che cercano un software di editing video completo.

Posso usare HeyGen per aggiungere effetti video e musica di sottofondo?

Sì, HeyGen ti permette di migliorare i tuoi video con una varietà di effetti video e opzioni di musica di sottofondo, assicurando che il tuo contenuto sia coinvolgente e dinamico.

HeyGen supporta la condivisione sui social network per i miei video?

Certamente, HeyGen rende facile condividere i tuoi video sulle piattaforme di social media, grazie al suo design basato su modelli e alle opzioni di esportazione senza complicazioni.

