Crea video straordinari con il nostro creatore di video pubblicitari
Sblocca il potere della generazione visiva guidata dall'IA per creare video pubblicitari accattivanti con modelli personalizzabili e condivisione sui social network in modo fluido.
Esplorare Esempi
Agent è il primo motore creativo progettato per trasformare un unico comando in un video completo.
Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi comandi.
Per una rivelazione di casting di 60 secondi, i modelli di video di casting di HeyGen offrono un design elegante e moderno adatto per la condivisione sui social network. Ideali per agenzie di casting e talent scout, questo video combina opzioni di personalizzazione con il supporto della libreria di media/stock di HeyGen per creare una presentazione visivamente accattivante. Il video presenta un'estetica pulita e minimalista con transizioni delicate e una colonna sonora strumentale morbida, rendendolo perfetto per evidenziare i talenti unici del tuo cast.
Cattura l'attenzione del tuo pubblico con uno spot di casting di 30 secondi utilizzando lo strumento di creazione video di HeyGen. Ideato per cineasti indipendenti e piccole case di produzione, questo video adotta uno stile visivo audace e drammatico, arricchito dalla generazione di voce fuori campo di HeyGen per aggiungere un tocco professionale. L'uso di colori ad alto contrasto e movimenti di camera dinamici assicura che il tuo annuncio spicchi, mentre la musica di sottofondo energica tiene gli spettatori incollati allo schermo dall'inizio alla fine.
Annuncia il tuo nuovo cast in un video di 90 secondi utilizzando il generatore di video pubblicitari di HeyGen, progettato per grandi case di produzione e reti di intrattenimento. Questo video presenta uno stile visivo cinematografico, con inquadrature ampie e musica di sottofondo epica per creare una sensazione di maestosità. La funzionalità di sottotitoli di HeyGen garantisce l'accessibilità per tutti gli spettatori, mentre il design basato su modelli consente una personalizzazione rapida e semplice. Questo video è perfetto per fare una forte impressione su un vasto pubblico.
Motore Creativo
Senza attrezzatura. Senza interruzioni. Solo tu Agente Video IA in azione
Creazione di Video Nativi
Agent is the first creative engine built to transform a single prompt into a complete video. You describe the idea. Agent returns a fully constructed, publish-ready asset. There is no need to write scripts, manage assets, or piece together content manually.
Generazione di video end-to-end
Agent handles the full video creation process. It writes a clear and compelling script based on your idea, selects images that match the tone and message, adds natural and emotion-aware voiceover, applies edits and transitions for polished pacing, and finalizes subtitles, timing, and rhythm for clarity and performance.
Costruito con Struttura e Scopo
Unlike traditional workflows that rely on timelines and manual assembly, Agent constructs videos from the ground up. Each output is intentionally designed to match your goal. From messaging and rhythm to scene flow and audience fit. The result is a coherent and purpose-driven video.
Casi d'uso
Il creatore di video pubblicitari di HeyGen potenzia i creatori con strumenti basati sull'IA per realizzare annunci di casting avvincenti. Con modelli di video di casting personalizzabili e condivisione facile sui social network, HeyGen semplifica il processo di creazione dei video.
Crea video e clip accattivanti per i social network in pochi minuti.
Quickly create captivating casting announcement videos with HeyGen's AI-driven visual generator and share them effortlessly on social media.
Ispira e solleva il pubblico con video motivazionali.
Use HeyGen's video effects and background music to craft inspiring casting announcements that resonate with your audience.
Domande Frequenti
Come può il creatore di video pubblicitari di HeyGen migliorare i miei progetti creativi?
Il creatore di video pubblicitari di HeyGen offre una varietà di opzioni di personalizzazione e modelli di video casting, permettendoti di creare video visivamente impressionanti con facilità. Il suo generatore visuale alimentato da IA assicura che i tuoi progetti si distinguano con una qualità professionale.
Quali caratteristiche offre lo strumento di creazione video di HeyGen per gli utenti tecnici?
Lo strumento di creazione video di HeyGen offre funzionalità avanzate come la conversione di testo in video a partire da una sceneggiatura, generazione di voce fuori campo e ridimensionamento del rapporto d'aspetto. Queste capacità la rendono un'opzione potente per gli utenti che cercano un software di editing video completo.
Posso usare HeyGen per aggiungere effetti video e musica di sottofondo?
Sì, HeyGen ti permette di migliorare i tuoi video con una varietà di effetti video e opzioni di musica di sottofondo, assicurando che il tuo contenuto sia coinvolgente e dinamico.
HeyGen supporta la condivisione sui social network per i miei video?
Certamente, HeyGen rende facile condividere i tuoi video sulle piattaforme di social media, grazie al suo design basato su modelli e alle opzioni di esportazione senza complicazioni.