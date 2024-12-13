In questo breve capriccio di 45 secondi, prende vita una storia di scherzi e amicizia in un vivace quartiere utilizzando la potente funzione di Testo-a-video di HeyGen. Rivolto a giovani adolescenti e appassionati di video animati, questa storia si sviluppa con un'estetica di cartoni animati vivace e effetti sonori particolari. Segui le avventure di uno scoiattolo dispettoso mentre inganna un fastidioso gatto, il tutto mentre utilizza sottotitoli divertenti e cambi di scena dinamici per mantenere il pubblico coinvolto.

