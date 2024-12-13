Il Generatore di Video Formativi per Assistenti Leader

Aumenta la ritenzione della conoscenza con video formativi coinvolgenti creati facilmente dai tuoi script a video.

Progetta un video formativo coinvolgente di 90 secondi per nuovi assistenti, focalizzato sulla comprensione delle interazioni con pazienti affetti da demenza in fase iniziale, utilizzando gli avatar AI di HeyGen per rappresentare scenari realistici con uno stile visivo empatico e calmo, completato da una generazione di voiceover rassicurante. Questo modulo è essenziale per la Formazione sulla Cura della Demenza.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Produci un video istruttivo conciso di 60 secondi per i dipendenti delle agenzie di assistenza domiciliare, dimostrando i protocolli aggiornati per l'igiene dei pazienti. Impiega un'estetica visiva professionale e pulita con una precisa narrazione da testo a video, sfruttando i Template e le scene di HeyGen per un rapido impiego come parte delle tue iniziative di Formazione sull'Assistenza Domiciliare.
Prompt di Esempio 2
Sviluppa un video educativo completo di 2 minuti sulle tecniche avanzate di gestione dei farmaci per un pubblico diversificato di assistenti, inclusi coloro che non parlano inglese come lingua madre. Lo stile visivo dovrebbe essere informativo e coinvolgente, con sottotitoli chiari e una generazione di voiceover amichevole, supportando gli sforzi più ampi di Educazione degli Assistenti.
Prompt di Esempio 3
Crea un video dinamico di 45 secondi basato su scenari progettato per migliorare le capacità di problem-solving degli assistenti esperti in situazioni inaspettate. Utilizza la libreria multimediale/supporto stock di HeyGen per visualizzare vari ambienti impegnativi, abbinati a una voce AI conversazionale generata da testo a video, puntando a un miglioramento della ritenzione della conoscenza.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro



Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Generatore di Video Formativi per Assistenti

Crea facilmente video formativi coinvolgenti ed educativi per assistenti utilizzando la tecnologia AI all'avanguardia.

1
Step 1
Crea uno Script
Redigi il tuo script formativo per assistenti, incorporando contenuti basati su scenari e messaggi chiave che desideri trasmettere. Usa questo come base per il tuo video.
2
Step 2
Seleziona un Avatar AI
Scegli tra una vasta gamma di avatar AI per fungere da volto del tuo video. Questo avatar guiderà i tuoi spettatori attraverso il contenuto, rendendolo più relazionabile e coinvolgente.
3
Step 3
Aggiungi Sottotitoli
Migliora l'accessibilità e la ritenzione della conoscenza incorporando sottotitoli e didascalie generati automaticamente in più lingue.
4
Step 4
Esporta e Condividi
Esporta il tuo video formativo completato e integralo senza problemi nella tua piattaforma educativa per assistenti per una distribuzione diffusa.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Migliora l'Apprendimento e la Ritenzione della Conoscenza

.

Aumenta il coinvolgimento dei tirocinanti e migliora la ritenzione della conoscenza a lungo termine con video formativi dinamici e potenziati dall'AI per assistenti.

background image

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di video formativi con l'AI?

HeyGen è un avanzato generatore di video AI progettato per trasformare il testo in video formativi coinvolgenti in modo efficiente. Puoi creare contenuti di alta qualità senza sforzo utilizzando diversi Avatar AI e Voiceover AI realistici, semplificando l'intero processo di produzione video dallo script al risultato finale.

Posso integrare l'identità del mio marchio nei video generati da HeyGen?

Assolutamente. HeyGen offre controlli di personalizzazione e branding completi, permettendoti di adattare facilmente i tuoi video con il logo del tuo marchio, i colori e gli elementi visivi specifici. Questo assicura che i tuoi video formativi siano perfettamente allineati con l'identità del tuo marchio e gli standard professionali.

Quali capacità tecniche offre HeyGen per creare contenuti formativi accessibili e multilingue?

HeyGen offre robuste capacità tecniche per una portata globale e accessibilità. Questo include traduzioni multilingue avanzate e voiceover AI, insieme a un generatore di sottotitoli AI, per fornire contenuti formativi coerenti ed efficaci a pubblici diversi in tutto il mondo.

Quanto velocemente posso convertire uno script in un video formativo rifinito usando HeyGen?

Il Generatore di Video da Testo di HeyGen consente una rapida conversione del tuo script in un video professionale. Sfruttando la Creazione Video Nativa da Prompt, puoi ottenere una Generazione Video End-to-End in modo efficiente, riducendo significativamente i tempi di produzione mantenendo la qualità professionale.

