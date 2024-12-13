Maestro del Creatore di Video per il Rafforzamento della Carriera con HeyGen

Sviluppa un video di formazione professionale conciso di 60 secondi per i dipendenti interni, illustrando una nuova competenza o un aggiornamento software. Adotta uno stile visivo chiaro ed educativo con dimostrazioni passo-passo e una voce narrante amichevole e incoraggiante, sfruttando la capacità di HeyGen di trasformare il testo in video per ottimizzare la produzione di contenuti per video di formazione efficaci.
Prompt di Esempio 2
Produci un video coinvolgente di 30 secondi per il branding del datore di lavoro rivolto ai cercatori di lavoro, evidenziando la tua cultura aziendale unica e la collaborazione del team. Opta per un'estetica visiva autentica ed energica con testimonianze genuine dei dipendenti e una colonna sonora calda e invitante, utilizzando la generazione di voiceover di HeyGen per articolare la missione dell'azienda e attrarre futuri membri del team.
Prompt di Esempio 3
Progetta un video informativo di 50 secondi per l'onboarding dei nuovi assunti, introducendo le politiche aziendali essenziali e la struttura del team per un'integrazione senza problemi. Adotta un approccio visivo accogliente e strutturato con grafica pulita e una narrazione rassicurante, incorporando i sottotitoli/caption di HeyGen per garantire accessibilità e una chiara comunicazione interna per team diversificati.
Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Funziona il Creatore di Video per il Rafforzamento della Carriera

Eleva il tuo sviluppo professionale e la comunicazione interna con video coinvolgenti che risuonano, aiutandoti a rafforzare le carriere all'interno della tua organizzazione.

Scegli un Modello o Inizia da Zero
Seleziona da una libreria di modelli video professionali progettati per vari casi d'uso, inclusi video di reclutamento e comunicazione interna, o inizia con una tela bianca per sviluppare il tuo messaggio unico. Questo passaggio sfrutta i modelli e le scene estensive di HeyGen per avviare il tuo progetto in modo efficiente.
Crea il Tuo Contenuto con l'AI
Trasforma il tuo script in un video raffinato utilizzando la tecnologia di trasformazione del testo in video. Crea narrazioni coinvolgenti per moduli di sviluppo professionale o aggiornamenti interni cruciali semplicemente digitando il tuo messaggio desiderato.
Applica Branding e Elementi Visivi
Applica i controlli di branding (logo, colori) per personalizzare i tuoi video, assicurandoti che riflettano l'identità della tua organizzazione. Questo aiuta a rafforzare i tuoi video di branding del datore di lavoro e rende ogni messaggio distintamente tuo, promuovendo un'immagine aziendale coerente.
Esporta e Condividi il Tuo Impatto
Finalizza il tuo video aggiungendo sottotitoli/caption per una maggiore accessibilità, quindi esportalo in vari formati ottimizzati per diverse piattaforme. Condividi efficacemente i tuoi video di comunicazione interna per coinvolgere il tuo pubblico e promuovere iniziative di crescita professionale.

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Massimizza l'Efficacia della Formazione dei Dipendenti

Utilizza video potenziati dall'AI per aumentare significativamente il coinvolgimento e la ritenzione nei programmi di formazione, promuovendo un continuo rafforzamento della carriera per i dipendenti.

Domande Frequenti

Come può HeyGen semplificare la creazione di video HR per il reclutamento e la formazione?

HeyGen consente ai professionisti delle risorse umane di produrre rapidamente video di reclutamento coinvolgenti e video di formazione efficaci. Con avatar AI e capacità di trasformare il testo in video, HeyGen aiuta ad attrarre i migliori talenti e supporta lo sviluppo professionale all'interno della tua organizzazione.

Quali capacità rendono HeyGen una potente piattaforma di creazione video?

HeyGen è una potente piattaforma di creazione video grazie ai suoi avatar AI avanzati e alla conversione fluida da testo a video. I suoi ampi modelli di video e i sottotitoli automatici riducono significativamente i tempi di produzione, rendendo la creazione di video efficiente per qualsiasi esigenza.

HeyGen è adatto per creare video di comunicazione interna e branding del datore di lavoro?

Assolutamente, HeyGen è ideale per creare video di comunicazione interna e branding del datore di lavoro che mostrano la cultura aziendale. Le sue opzioni di personalizzazione, inclusi i controlli di branding, assicurano che i tuoi video riflettano costantemente l'identità del tuo marchio e aiutino ad attrarre i migliori talenti.

Che tipo di personalizzazione offre HeyGen per i contenuti video professionali?

HeyGen offre robuste funzionalità di personalizzazione, inclusi controlli di branding per incorporare il tuo logo e i colori del marchio direttamente nei tuoi video. Puoi anche utilizzare una libreria multimediale diversificata, sottotitoli automatici e scegliere tra vari rapporti d'aspetto per un'esperienza video veramente professionale e su misura.

