Generatore di Video sulle Competenze Professionali AI: Padroneggia la Formazione e lo Sviluppo
Sviluppa contenuti di apprendimento di impatto senza sforzo con avatar AI che danno vita alla tua formazione sulle competenze professionali.
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.
Sviluppa un video 'how-to' di 60 secondi che spiega il lancio di una nuova funzionalità software ai team di supporto interni, con l'obiettivo di ottimizzare i processi. Questo video dovrebbe essere pulito, diretto e presentare sovrapposizioni di testo sullo schermo con una voce esplicativa e concisa. Destinato al personale delle operazioni interne e del supporto IT. Sfrutta la capacità di HeyGen di trasformare il testo in video da script per generare rapidamente il contenuto e garantire l'accuratezza.
Crea un video di formazione completo di 2 minuti per ingegneri esperti su un nuovo aggiornamento di conformità normativa nel settore tecnico. Il pubblico di riferimento è composto da personale tecnico senior e specialisti L&D. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere dinamico e autorevole, con un mix di diagrammi animati e commenti di esperti. Utilizza i Template e le scene di HeyGen per strutturare efficacemente le informazioni complesse e mantenere un'estetica del marchio coerente.
Progetta un video di aggiornamento rapido di 45 secondi per i project manager, dettagliando i recenti progressi in un progetto tecnico, favorendo una migliore comunicazione interna. Destinato ai project manager tecnici e ai team leader. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere moderno, utilizzando infografiche visivamente accattivanti e una voce sicura e chiara. Sfrutta il ridimensionamento del rapporto d'aspetto e le esportazioni di HeyGen per ottimizzare il video per varie piattaforme di comunicazione interna come Slack o dashboard interni.
Motore Creativo
Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.
Generazione Video End-to-End
Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.
Costruito con Struttura e Intenzione
A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.
Casi d'Uso
Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.
Creazione di Corsi Scalabile.
Produci rapidamente più corsi di formazione sulle competenze professionali per ampliare l'apprendimento e raggiungere un pubblico globale più ampio.
Maggiore Coinvolgimento nella Formazione.
Aumenta significativamente il coinvolgimento e la ritenzione delle conoscenze nei programmi di sviluppo e formazione professionale utilizzando video potenziati dall'AI.
Domande Frequenti
Come utilizza HeyGen l'AI avanzata per la generazione di video professionali?
HeyGen impiega una sofisticata tecnologia di generazione video AI, permettendo agli utenti di trasformare il testo in video senza sforzo. Presenta avatar AI realistici e strumenti di produzione video robusti all'interno di un editor di studio intuitivo, consentendo la generazione di video professionali con notevole efficienza.
HeyGen può aiutare nella produzione di video di formazione multilingue per team globali?
Assolutamente, HeyGen consente alle aziende di creare video di formazione multilingue completi. Con voiceover AI avanzati e sottotitoli automatici, puoi sviluppare contenuti coinvolgenti per l'onboarding dei dipendenti e iniziative di apprendimento e sviluppo più ampie, raggiungendo efficacemente un pubblico diversificato.
Quali opzioni di personalizzazione creativa sono disponibili negli strumenti di editing video di HeyGen?
HeyGen offre un ampio controllo creativo attraverso i suoi strumenti di editing video, permettendo agli utenti di personalizzare gli avatar, selezionare tra vari template e incorporare animazioni. Puoi anche integrare i tuoi elementi di brand unici e perfezionare il tuo script per garantire che ogni video si allinei perfettamente con la tua visione.
Come può HeyGen semplificare il processo di produzione video per l'apprendimento e lo sviluppo aziendale?
HeyGen è progettato per semplificare i processi per i team di apprendimento e sviluppo aziendale, offrendo un'interfaccia utente intuitiva e potenti strumenti di produzione video. Le sue capacità includono opzioni per l'integrazione LMS, facilitando la creazione e la distribuzione efficiente di contenuti per programmi di sviluppo e miglioramento delle competenze dei dipendenti.