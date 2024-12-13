Generatore di Video di Formazione per lo Sviluppo della Carriera: Sblocca il Potenziale

Ottimizza la formazione dei dipendenti con video personalizzati creati istantaneamente utilizzando avatar AI e migliora la ritenzione delle conoscenze.

462/2000

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un pezzo promozionale di 45 secondi rivolto ai team L&D, illustrando quanto sia facile generare video di formazione efficaci. L'estetica visiva dovrebbe essere pulita e moderna, accompagnata da un tono incoraggiante e istruttivo, evidenziando l'efficienza ottenuta sfruttando i numerosi Template e scene di HeyGen per una rapida creazione di contenuti.
Prompt di Esempio 2
Immagina un video di benvenuto di 30 secondi rivolto ai nuovi assunti per un onboarding senza intoppi, dimostrando come un generatore di video di formazione per lo sviluppo della carriera semplifichi la creazione di contenuti. Questo breve clip dinamico e accogliente necessita di una voce fuori campo concisa e amichevole e transizioni rapide tra le scene, enfatizzando la capacità di HeyGen di trasformare il testo in video da script per trasformare le idee in immagini coinvolgenti istantaneamente.
Prompt di Esempio 3
Produci un video informativo di 75 secondi per tutti i dipendenti e i responsabili della formazione, incentrato sul miglioramento della ritenzione delle conoscenze nei programmi di formazione dei dipendenti. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere altamente digeribile con una narrazione nitida e articolata e testo chiaro sullo schermo, dimostrando come la generazione di Voiceover di HeyGen assicuri che ogni messaggio venga trasmesso efficacemente per un impatto massimo sull'apprendimento.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Generatore di Video di Formazione per lo Sviluppo della Carriera

Crea senza sforzo video di formazione coinvolgenti e personalizzati per lo sviluppo della carriera utilizzando AI per potenziare i tuoi dipendenti e migliorare il loro percorso di apprendimento.

1
Step 1
Crea il Tuo Script di Formazione
Incolla o scrivi il tuo contenuto per lo sviluppo della carriera. La nostra piattaforma sfrutta la conversione del testo in video per trasformare istantaneamente il tuo script nella base di un video di formazione coinvolgente.
2
Step 2
Seleziona un Avatar AI
Aumenta il coinvolgimento scegliendo un avatar AI professionale per presentare il tuo materiale di formazione. Questo tocco personalizzato rende il contenuto di formazione per i dipendenti più relazionabile e impattante.
3
Step 3
Aggiungi Immagini e Voce
Integra immagini pertinenti dalla nostra libreria multimediale o carica le tue. Poi, utilizza il nostro generatore di voice-over AI per dare vita al tuo script con una narrazione dal suono naturale.
4
Step 4
Esporta e Distribuisci
Finalizza il tuo video di formazione di alta qualità ed esportalo nel formato preferito. Distribuisci questi video di formazione personalizzati con AI ai team L&D per un upskilling efficace e una ritenzione delle conoscenze.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Produci Contenuti Ispiratori per la Crescita della Carriera

.

Crea video motivazionali e di leadership coinvolgenti per ispirare lo sviluppo professionale e la crescita personale dei dipendenti.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen migliorare la creatività e la personalizzazione dei video di formazione?

HeyGen ti consente di creare video di formazione coinvolgenti e personalizzati con AI sfruttando avatar AI avanzati e capacità di trasformazione del testo in video. Trasforma facilmente i tuoi script in contenuti dinamici con voice-over AI professionali e template personalizzabili, garantendo un'esperienza di apprendimento unica su misura per il tuo pubblico.

Quali sono i vantaggi di utilizzare HeyGen per la formazione e l'onboarding dei dipendenti?

HeyGen semplifica la produzione di video di formazione di alta qualità per i dipendenti, rendendo efficiente per i team L&D lo sviluppo di contenuti completi per l'onboarding e l'upskilling dei dipendenti. La nostra piattaforma aiuta a migliorare la ritenzione delle conoscenze fornendo messaggi di formazione chiari e coerenti senza la necessità di una vasta esperienza nella produzione video.

HeyGen supporta la creazione di contenuti per lo sviluppo della carriera e l'upskilling?

Sì, HeyGen è un eccellente generatore di video di formazione per lo sviluppo della carriera, semplificando la creazione di contenuti di upskilling per tutti i livelli. Puoi generare script con AI, quindi convertirli in video utilizzando avatar AI realistici e offrire supporto multilingue tramite voiceover e sottotitoli per soddisfare una forza lavoro diversificata.

Come mantiene HeyGen la coerenza del marchio in tutti i materiali di formazione?

HeyGen assicura la coerenza del marchio offrendo controlli di branding robusti, permettendoti di incorporare il tuo logo, i colori del marchio e i font personalizzati senza soluzione di continuità in tutti i tuoi video di formazione. Utilizza i nostri template personalizzabili e la libreria multimediale per creare contenuti dall'aspetto professionale che si allineano perfettamente con la tua identità aziendale.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo