Creatore di Video di Presentazione dei Candidati: Attira Talenti di Alto Livello Velocemente

Attira talenti di alto livello e mostra la cultura della tua azienda con video di presentazione dei dipendenti coinvolgenti, sfruttando la potente tecnologia di testo-a-video.

Crea un video di presentazione di un nuovo membro del team della durata di 30 secondi, concentrandoti sulle loro esperienze iniziali e sul motivo per cui si sono uniti a noi. Questo video dovrebbe essere rivolto a potenziali candidati interessati alla nostra azienda, con uno stile visivo vivace e scene di sfondo colorate dal nostro ufficio e un tono audio amichevole e accogliente. Utilizza i "Templates & scenes" di HeyGen per impostare rapidamente un quadro visivo professionale e coinvolgente.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Progetta un video di reclutamento di 45 secondi che mostri la crescita professionale di un dipendente all'interno dell'azienda, evidenziando il suo percorso e la passione per il suo ruolo. Destinato a candidati e professionisti del settore, il video dovrebbe adottare uno stile visivo ispiratore con animazioni di testo dinamiche e una "Generazione di voiceover" motivazionale utilizzando l'AI di HeyGen. Questo creerà video di reclutamento coinvolgenti che illustrano le opportunità di sviluppo di carriera.
Prompt di Esempio 2
Produci un video di presentazione di un dipendente della durata di 60 secondi in cui un avatar AI risponde alle domande frequenti dei candidati sul clima aziendale e sulla vita lavorativa quotidiana. Rivolto ai candidati nel processo di colloquio, il video necessita di uno stile visivo chiaro e informativo con domande a schermo nitide e un audio autentico ma professionale. Sfrutta gli "AI avatars" di HeyGen per dare un volto credibile e avvicinabile alle domande comuni dei candidati, rendendo il tuo contenuto più coinvolgente.
Prompt di Esempio 3
Crea un video di reclutamento per i social media di 30 secondi che offra uno sguardo su 'una giornata tipo' di una posizione entry-level, progettato per attrarre candidati che navigano su piattaforme come Instagram o TikTok. Questo breve video d'impatto dovrebbe presentare uno stile visivo veloce e accattivante con tagli rapidi tra vari compiti lavorativi e "Sottotitoli/didascalie" pertinenti per trasmettere informazioni chiave senza suono. Assicurati una presentazione ottimale su dispositivi mobili utilizzando il "Ridimensionamento e esportazione del rapporto d'aspetto" di HeyGen per varie piattaforme.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Creatore di Video di Presentazione dei Candidati

Crea senza sforzo video di reclutamento professionali e coinvolgenti per mostrare il tuo team e attrarre talenti di alto livello con il nostro creatore di video AI, semplificando l'intero processo di editing video.

1
Step 1
Seleziona un Modello o Inizia con uno Script
Scegli tra diversi modelli video o inserisci il tuo script per generare scene iniziali per video di reclutamento coinvolgenti.
2
Step 2
Personalizza con Avatar AI
Arricchisci il tuo messaggio aggiungendo avatar AI coinvolgenti o sfruttando le capacità di testo-a-video, dando vita ai tuoi video di presentazione dei candidati.
3
Step 3
Applica Branding e Didascalie
Assicura la coerenza del brand in tutti i contenuti applicando i controlli di branding della tua azienda, inclusi loghi e colori, e genera automaticamente le didascalie.
4
Step 4
Esporta e Condividi il Tuo Video
Scarica il tuo video di presentazione dei candidati completato in vari rapporti d'aspetto, ottimizzato per le tue campagne di reclutamento e sforzi di reclutamento sui social media.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Mostra i Percorsi di Dipendenti e Candidati

.

Sviluppa video ispiratori di presentazione dei dipendenti e testimonianze di candidati per umanizzare il tuo brand e mostrare autenticamente la cultura della tua azienda.

background image

Domande Frequenti

Come aiuta HeyGen a creare video di reclutamento coinvolgenti e professionali?

HeyGen agisce come un motore creativo, trasformando i tuoi video di reclutamento con facilità. Utilizzando le capacità di testo-a-video e diversi avatar AI, puoi generare rapidamente video coinvolgenti e professionali da un semplice script, sfruttando modelli video personalizzabili per mostrare la cultura della tua azienda.

HeyGen può personalizzare i video di presentazione dei dipendenti per diverse piattaforme?

Sì, HeyGen offre controlli di branding robusti e ridimensionamento del rapporto d'aspetto, permettendoti di adattare i tuoi video di presentazione dei dipendenti per varie piattaforme di reclutamento sui social media. Questo assicura che il tuo contenuto appaia sempre professionale e in linea con il brand, attirando efficacemente talenti di alto livello.

Quali funzionalità offre HeyGen per i video di presentazione dei candidati?

HeyGen, come leader nella creazione di video AI, offre funzionalità avanzate come avatar AI realistici, voice-over AI precisi e didascalie automatiche per video di presentazione dei candidati coinvolgenti. I suoi strumenti user-friendly si integrano perfettamente con la tua libreria multimediale, semplificando il processo di editing video.

HeyGen è uno strumento facile da usare per generare video di campagne di reclutamento?

Assolutamente. HeyGen è progettato con strumenti user-friendly, rendendo incredibilmente semplice creare video per le tue campagne di reclutamento senza un processo di editing video complesso. Puoi generare facilmente video coinvolgenti che attraggono candidati e migliorano il tuo employer brand.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo