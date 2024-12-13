Generatore di Video Aggiornamento del Campus: Semplifica le Tue Comunicazioni

Produci rapidamente video dinamici di tour del campus e testimonianze di studenti utilizzando AI avatars per catturare il tuo pubblico.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Crea un video invitante di 45 secondi rivolto a potenziali studenti e alle loro famiglie, mettendo in evidenza un nuovo dipartimento accademico o una ricerca innovativa. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere professionale e ispirante, con grafiche pulite e una colonna sonora sofisticata. Sfrutta la funzionalità "Text-to-video from script" di HeyGen per trasformare senza sforzo informazioni dettagliate in una presentazione raffinata del "creatore di video universitari".
Prompt di Esempio 2
Sviluppa un video coinvolgente di 60 secondi con testimonianze di studenti, progettato per attrarre studenti delle scuole superiori in cerca di un'esperienza universitaria relazionabile. L'estetica dovrebbe essere autentica e calda, utilizzando illuminazione naturale e voci genuine degli studenti, accompagnate da una colonna sonora morbida e incoraggiante. Incorpora i "Sottotitoli/didascalie" di HeyGen per garantire l'accessibilità e migliorare il coinvolgimento per questo output del "generatore di video AI".
Prompt di Esempio 3
Produci un video promozionale dinamico di 30 secondi per un'iniziativa di benessere a livello di campus, rivolto all'intera comunità del campus e ai residenti locali. La presentazione visiva e audio dovrebbe essere vivace e moderna, con tagli rapidi, musica ispiratrice e messaggi chiari e concisi. Ottimizza l'output per varie piattaforme utilizzando la funzione "Ridimensionamento e esportazione del rapporto d'aspetto" di HeyGen, rendendolo uno strumento efficace per qualsiasi campagna di "Generatore di Video Accademici".
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Generatore di Video Aggiornamento del Campus

Trasforma rapidamente il testo in aggiornamenti video coinvolgenti per la tua comunità universitaria. Condividi senza sforzo notizie, eventi e annunci del campus con strumenti potenziati dall'AI.

1
Step 1
Crea il Tuo Script
Trasforma le notizie o gli annunci del campus in uno script video coinvolgente. Sfrutta la potenza di un generatore di testo in video per dare vita immediatamente alle tue parole.
2
Step 2
Seleziona il Tuo AI Avatar
Scegli da una libreria diversificata di AI avatars per rappresentare la tua università. Puoi anche caricare i tuoi media o utilizzare modelli video predefiniti per un'esperienza visiva coinvolgente.
3
Step 3
Personalizza i Tuoi Elementi Visivi
Migliora il tuo video con Branding Personalizzato, inclusi il logo e i colori della tua università. Aggiungi elementi dinamici e sottotitoli generati automaticamente per garantire accessibilità e impatto.
4
Step 4
Genera e Condividi
Finalizza il tuo video di aggiornamento del campus. Utilizza funzionalità come il ridimensionamento e l'esportazione del rapporto d'aspetto per preparare i tuoi contenuti per varie piattaforme, rendendo la condivisione rapida ed efficiente su tutti i canali della tua università.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Migliora la Formazione e l'Orientamento del Campus

.

Aumenta il coinvolgimento e la ritenzione delle conoscenze per il personale e gli studenti con video di formazione interattivi e materiali di orientamento potenziati dall'AI.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen potenziare i contenuti video creativi per le università?

HeyGen consente alle istituzioni accademiche di sviluppare contenuti visivamente accattivanti utilizzando una vasta gamma di modelli video personalizzabili e realistici AI Avatars. La nostra piattaforma permette un forte Branding Personalizzato, assicurando che tutti i video siano in linea con l'estetica della tua università.

Quali vantaggi offre HeyGen come generatore di video AI per l'educazione?

HeyGen è un potente generatore di video AI che semplifica la creazione di contenuti per esigenze accademiche, trasformando script in video professionali con voci AI diverse. Questa efficienza consente alle università di produrre rapidamente video di aggiornamento del campus e materiali per corsi online di alta qualità.

HeyGen supporta la creazione di video dinamici di tour del campus o testimonianze di studenti?

Assolutamente, HeyGen è perfetto per generare tour del campus dinamici e testimonianze autentiche di studenti con facilità. Utilizza i nostri strumenti di editing video intuitivi e la libreria multimediale per incorporare immagini e narrazioni coinvolgenti.

Come facilita HeyGen la generazione di video accademici da testo in modo efficiente?

HeyGen semplifica la creazione di video accademici permettendoti di trasformare facilmente testo in video con generazione avanzata di voci AI e sottotitoli automatici. Questa funzione è ideale per produrre contenuti coinvolgenti del creatore di video universitari, dalle lezioni ai materiali promozionali.

