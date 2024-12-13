Generatore di Video di Orientamento al Campus: Coinvolgi i Nuovi Studenti

Accogli i nuovi studenti con video di orientamento al campus professionali, sfruttando la generazione di voiceover senza soluzione di continuità.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Crea un avvincente video di tour del campus di 60 secondi rivolto a studenti potenziali e alle loro famiglie, mostrando la bellezza del campus e le strutture principali attraverso riprese cinematografiche con transizioni fluide. Un coinvolgente avatar AI guida gli spettatori, offrendo una narrazione professionale ma calorosa su musica strumentale rilassante, fornendo un'esperienza immersiva dell'università.
Produci un video informativo di 30 secondi per i nuovi studenti internazionali, con grafica chiara e uno stile visivo rassicurante per evidenziare risorse essenziali e domande comuni. Questo video dovrebbe utilizzare la funzione di sottotitoli/caption di HeyGen per garantire l'accessibilità, completando la voce fuori campo chiara e articolata e la musica di sottofondo leggera, affrontando esigenze specifiche di onboarding.
Sviluppa un coinvolgente video promozionale di 75 secondi per gli studenti delle scuole superiori che considerano l'iscrizione, utilizzando i modelli e le scene estese di HeyGen per una presentazione moderna e visivamente attraente. Il video dovrebbe combinare grafica in movimento e sovrapposizioni di testo con una voce fuori campo entusiasta e musica contemporanea, rendendo il processo di orientamento del campus invitante e facilmente navigabile.
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona un Generatore di Video di Orientamento al Campus

Crea facilmente video di orientamento al campus coinvolgenti per i nuovi studenti con strumenti potenziati dall'AI, semplificando il tuo processo di onboarding.

1
Step 1
Crea la Tua Base Video
Inizia selezionando dalla nostra vasta gamma di "modelli di video" progettati per contenuti educativi, fornendo un avvio rapido al tuo orientamento al campus.
2
Step 2
Seleziona il Tuo Presentatore AI
Scegli un "avatar AI" realistico per fungere da guida virtuale, offrendo un volto amichevole e coerente per le introduzioni ai nuovi studenti.
3
Step 3
Applica Branding e Script Personalizzati
Applica i "controlli di branding" specifici della tua istituzione, incorporando loghi e colori del marchio per garantire un aspetto coerente e professionale in tutto il video.
4
Step 4
Genera e Condividi con Sottotitoli
Genera il tuo video di orientamento completo, includendo automaticamente i "sottotitoli" per l'accessibilità, e condividilo facilmente sulle piattaforme desiderate.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Produci Contenuti di Orientamento Coinvolgenti

Genera rapidamente video dinamici di tour del campus e clip di informazioni essenziali per mantenere informati gli studenti potenziali e nuovi.

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di video di orientamento al campus?

HeyGen agisce come un potente generatore di video di orientamento al campus, offrendo modelli di video intuitivi e capacità AI per semplificare l'intero processo di creazione video, rendendo facile produrre contenuti coinvolgenti per i nuovi studenti.

HeyGen può incorporare avatar AI nei video di tour del campus?

Sì, HeyGen ti consente di utilizzare avatar AI realistici e una generazione avanzata di voiceover per narrare il tuo video di tour del campus, rendendo il tuo messaggio più coinvolgente e personalizzato per i nuovi studenti.

Quali controlli di branding sono disponibili per i video personalizzati del campus?

HeyGen fornisce robusti controlli di branding, permettendoti di integrare il logo e i colori della tua università in qualsiasi creazione video. Puoi anche sfruttare la sua vasta libreria multimediale per personalizzare i contenuti per un'esperienza di orientamento al campus unica.

HeyGen supporta il testo-a-video per generare contenuti educativi?

Assolutamente, la funzione di testo-a-video di HeyGen ti consente di trasformare script in contenuti video dinamici con voci e avatar AI. Questo include anche sottotitoli automatici, garantendo che i tuoi video formativi siano accessibili e chiari per tutti gli spettatori.

