Crea un video di testimonianze studentesche di 30 secondi rivolto agli studenti attuali, agli ex studenti e al pubblico generale, celebrando la vivace vita studentesca e le attività del campus per i post sui social media. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere autentico e personale, con frammenti in stile intervista con illuminazione calda e musica di sottofondo ispiratrice. Impiega gli avatar AI di HeyGen per trasmettere messaggi di marca unificati e assicurati che tutti i contenuti siano accessibili con sottotitoli/caption automatici.
Prompt di Esempio 2
Sviluppa un video promozionale universitario di 60 secondi, raffinato, rivolto a candidati internazionali, partner di ricerca e potenziali donatori, evidenziando programmi accademici unici e strutture all'avanguardia. Adotta uno stile visivo professionale, elegante e cinematografico, completato da un voiceover chiaro e autorevole e musica di sottofondo orchestrale sofisticata. Questo video dovrebbe essere creato in modo efficiente utilizzando la capacità di testo-a-video di HeyGen da script e arricchito con immagini di alta qualità dalla sua libreria multimediale/supporto stock.
Prompt di Esempio 3
Produci un video di 50 secondi "un giorno nella vita" per le matricole e gli studenti trasferiti, offrendo uno sguardo relazionabile e in prima persona sulle esperienze tipiche del campus. Lo stile visivo dovrebbe essere simile a un vlog con musica di sottofondo casuale e suoni naturali, creando un tono coinvolgente e accessibile. Sfrutta i modelli personalizzabili di HeyGen per adattare rapidamente la narrativa e assicurare una visione ottimale su varie piattaforme utilizzando il ridimensionamento del rapporto d'aspetto e le esportazioni.
Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Funziona il Creatore di Video sulla Cultura del Campus

Crea senza sforzo video promozionali accattivanti e tour virtuali del campus con AI, mostrando la vivace vita studentesca della tua università.

1
Step 1
Seleziona un Modello Personalizzabile
Inizia scegliendo tra una vasta gamma di modelli video progettati per catturare l'essenza della cultura del campus, fornendo una base professionale per la creazione del tuo video universitario.
2
Step 2
Aggiungi Avatar AI per il Coinvolgimento
Integra avatar AI realistici per presentare informazioni o testimonianze studentesche, rendendo i tuoi tour virtuali del campus interattivi e personali per i futuri studenti.
3
Step 3
Genera Voiceover Coinvolgenti
Migliora i tuoi video sulla cultura del campus con una generazione di voiceover di alta qualità, garantendo una narrazione chiara che guida gli spettatori attraverso la storia unica della tua università.
4
Step 4
Rifinisci ed Esporta il Tuo Video
Aggiungi sottotitoli per l'accessibilità e assicurati che i tuoi video promozionali siano rifiniti, quindi esporta la tua creazione finale per varie piattaforme per massimizzare il coinvolgimento degli studenti.

Presenta Testimonianze Studentesche

Evidenzia testimonianze studentesche autentiche e storie di successo attraverso video AI coinvolgenti per costruire comunità e ispirare futuri iscritti.

Domande Frequenti

Come può HeyGen aiutare a creare video coinvolgenti sulla cultura del campus?

HeyGen è un eccellente "creatore di video sulla cultura del campus", permettendo alle università di produrre contenuti accattivanti. Utilizza "modelli personalizzabili" e "avatar AI" per mostrare la vita studentesca e creare "tour virtuali del campus" immersivi che aumentano il "coinvolgimento degli studenti".

Quali strumenti offre HeyGen per una creazione efficiente di video universitari?

HeyGen semplifica la "creazione di video universitari" con funzionalità intuitive come l'editing "drag-and-drop" e una ricca libreria di "modelli video". Questa piattaforma consente la rapida produzione di "video promozionali" e "video educativi" senza richiedere competenze complesse in software.

HeyGen può facilitare la creazione di testimonianze studentesche di alta qualità e post sui social media?

Assolutamente. HeyGen ti consente di generare "testimonianze studentesche" autentiche e "post sui social media" dinamici utilizzando "avatar AI" e una realistica "generazione di voiceover". Aggiungi "sottotitoli" automatici per garantire accessibilità e una maggiore portata per i tuoi contenuti, migliorando la presenza della tua istituzione.

HeyGen fornisce funzionalità per creare tour virtuali del campus completi?

Sì, HeyGen è un "creatore di video AI" completo che semplifica la produzione di "tour virtuali del campus" coinvolgenti. Con HeyGen, puoi facilmente combinare scene, aggiungere "controlli di branding" e utilizzare "testo-a-video da script" per guidare virtualmente ed efficacemente i futuri studenti attraverso la tua università.

