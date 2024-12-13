Creatore di Video di Campagna: Crea Annunci Video Straordinari con AI

Crea facilmente video professionali per le tue campagne, sfruttando le avanzate capacità di testo-a-video da script per aumentare il coinvolgimento.

Immagina un video di campagna di 30 secondi progettato per piccoli imprenditori che lanciano un nuovo prodotto, mostrando la loro offerta con immagini vivaci, moderne e stimolanti, accompagnate da una voce narrante energica e ispiratrice. Il video dovrebbe presentare rapidamente le caratteristiche principali, culminando in un chiaro invito all'azione, tutto costruito in modo efficiente utilizzando i vari Template e scene di HeyGen per garantire video professionali senza un ampio editing.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Produci un avvincente annuncio video AI di 45 secondi per i team di marketing che cercano una produzione pubblicitaria efficiente, caratterizzato da un approccio visivo elegante in stile testimonianza dove un avatar AI amichevole e professionale affronta direttamente i punti dolenti comuni e mette in evidenza i benefici delle soluzioni. Questo contenuto del Creatore di Annunci Video AI dovrebbe sfruttare gli avatar AI avanzati di HeyGen per creare annunci video che risuonino in modo autentico e professionale, trasmettendo messaggi chiave con un'integrazione visiva e audio senza soluzione di continuità.
Prompt di Esempio 2
Sviluppa un annuncio video in stile UGC di 60 secondi su misura per i marchi di e-commerce che mostrano i benefici del prodotto, utilizzando tagli autentici, dinamici e veloci che sembrano organici e relazionabili. L'audio dovrebbe combinare musica di sottofondo vivace con una voce narrante chiara ed entusiasta generata attraverso la funzione di generazione di Voiceover di HeyGen, comunicando efficacemente la proposta di valore e incoraggiando un coinvolgimento immediato per migliorare gli sforzi complessivi di creazione video.
Prompt di Esempio 3
Crea un video di annuncio rapido di 15 secondi per i marketer dei social media, concentrandoti su uno stile visivo audace, conciso e diretto con sovrapposizioni di testo animate d'impatto e una voce narrante incisiva e sicura. Questo video professionale dovrebbe distillare un messaggio critico in un potente invito all'azione, sfruttando la capacità di HeyGen di trasformare rapidamente contenuti scritti in comunicazioni coinvolgenti e visivamente guidate.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Creatore di Video di Campagna

Crea facilmente annunci video professionali con strumenti potenziati dall'AI, template dinamici e un editing intuitivo per il successo della tua campagna.

1
Step 1
Scegli il Tuo Punto di Partenza
Seleziona da un'ampia gamma di template pre-progettati o inizia da una tela bianca per sfruttare le nostre capacità di testo-a-video per il tuo contenuto iniziale.
2
Step 2
Aggiungi Elementi Coinvolgenti
Incorpora avatar AI realistici e genera voiceover coinvolgenti dal tuo script, dando vita al messaggio della tua campagna con facilità.
3
Step 3
Applica la Coerenza del Brand
Utilizza controlli di branding robusti per integrare il tuo logo, colori specifici e font, assicurando che il tuo video di campagna sia distintamente tuo.
4
Step 4
Esporta e Condividi il Tuo Annuncio
Finalizza i tuoi video professionali ed esportali in vari formati di aspetto, pronti per essere distribuiti immediatamente su tutte le tue piattaforme social.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Mostra Efficacemente il Successo dei Clienti

.

Sviluppa video professionali per evidenziare le storie di successo dei clienti, costruendo fiducia e credibilità per le tue campagne.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen aiutarmi a creare annunci video coinvolgenti per le mie campagne?

HeyGen è un avanzato Creatore di Annunci Video AI progettato per semplificare il tuo processo di creazione video. La nostra piattaforma sfrutta avatar AI, text-to-speech e template pronti all'uso per aiutarti a creare video professionali rapidamente, rendendolo il creatore di video di campagna ideale per le tue esigenze di marketing.

Posso produrre video professionali con coerenza di brand usando HeyGen?

Assolutamente, HeyGen consente agli utenti di produrre video di alta qualità e professionali mantenendo una forte coerenza di brand. Con template personalizzabili e controlli di branding robusti, puoi garantire che ogni video sia perfettamente allineato con l'identità unica del tuo brand.

Quali caratteristiche uniche offre HeyGen per la creazione di video coinvolgenti?

HeyGen offre caratteristiche innovative come avatar AI iper-realistici e avanzati text-to-speech per dare vita ai tuoi script. Il nostro editor intuitivo drag-and-drop consente anche la facile generazione di annunci video in stile UGC e include un generatore automatico di sottotitoli per il massimo coinvolgimento del pubblico.

Quanto è user-friendly HeyGen per chi è nuovo nella creazione di video?

HeyGen semplifica la creazione di video con la sua piattaforma online intuitiva e l'editor drag-and-drop, rendendola accessibile a tutti. Puoi facilmente creare video professionali utilizzando la nostra vasta libreria di template, senza bisogno di esperienza precedente nel montaggio video.

