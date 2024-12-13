Crea un convincente video riassuntivo di 60 secondi per gli stakeholder interni e la direzione dell'azienda, mostrando il successo delle tue ultime campagne di marketing. Utilizza uno stile visivo animato e professionale, impiegando transizioni dinamiche e una traccia audio festosa. Sfrutta i vasti Template e scene di HeyGen per assemblare rapidamente le metriche chiave e le immagini di grande impatto, facilitando la condivisione dei tuoi successi.

Generare video