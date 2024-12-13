Creatore di Video per la Campagna del Mese: Aumenta il Coinvolgimento Ora

Crea video di marketing dinamici per le tue campagne utilizzando modelli e scene straordinarie, semplificando la produzione video mensile.

Crea un video di 30 secondi rivolto ai proprietari di piccole imprese e ai team di marketing, progettato per annunciare la loro 'campagna del mese' con un tocco professionale. Lo stile visivo dovrebbe essere vivace e moderno, utilizzando colori brillanti e transizioni eleganti, accompagnato da musica di sottofondo ispiratrice ed energica. Sfrutta i "Templates & scenes" di HeyGen per assemblare rapidamente la narrazione visiva e la funzione "Voiceover generation" per trasmettere un messaggio chiaro ed entusiasta sui benefici della campagna, posizionando HeyGen come il creatore definitivo di "video di marketing".

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Immagina un pezzo dinamico di 45 secondi, rivolto ai marketer dell'e-commerce e ai gestori dei social media, che illustra la creazione senza sforzo di "contenuti per i social media" coinvolgenti per il lancio di un nuovo prodotto. Visivamente, dovrebbe essere veloce e vivace, mostrando tagli rapidi del prodotto in uso, abbinati a musica contemporanea e di tendenza. Usa gli "AI avatars" di HeyGen per presentare le caratteristiche principali in modo coinvolgente e la capacità "Text-to-video from script" per trasformare rapidamente il testo di marketing in una storia visiva avvincente, evidenziando HeyGen come un potente "AI video maker".
Prompt di Esempio 2
Produci un video informativo di 60 secondi per aziende SaaS e creatori di contenuti educativi, trasformando un concetto complesso in un "video esplicativo animato" facilmente comprensibile. Lo stile visivo dovrebbe essere pulito, chiaro e amichevole, impiegando animazioni e grafiche semplici, accompagnato da una voce AI professionale e accessibile. Incorpora l'ampia "Media library/stock support" di HeyGen per visuali pertinenti e utilizza "Subtitles/captions" per garantire l'accessibilità e rafforzare i punti chiave, dimostrando HeyGen come uno strumento versatile di "creazione video".
Prompt di Esempio 3
Sviluppa un video breve e coinvolgente di 30 secondi per negozi al dettaglio e e-commerce, pubblicizzando una vendita lampo o una promozione stagionale come un rapido "video promozionale". L'estetica visiva dovrebbe essere accattivante ed energica, utilizzando testi in grassetto e immagini celebrative, accompagnati da musica vivace e accattivante. Impiega i "Templates & scenes" di HeyGen per una produzione rapida e la funzione "Aspect-ratio resizing & exports" per garantire che il video sia ottimizzato per varie piattaforme social, dimostrando l'efficienza di HeyGen come "video maker" per tutte le tue campagne urgenti.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Creatore di Video per la Campagna del Mese

Produci senza sforzo video di marketing di alta qualità e coinvolgenti per le tue campagne utilizzando AI avanzata e strumenti intuitivi, amplificando il tuo messaggio mensile.

1
Step 1
Crea il Tuo Script o Seleziona un Modello
Inizia scrivendo il tuo script per il video della campagna o scegli da una libreria diversificata di modelli video professionali per avviare il tuo progetto. Sfrutta la funzione "Text-to-video from script" di HeyGen per trasformare il testo in scene dinamiche.
2
Step 2
Personalizza con AI Avatars e Media
Personalizza il tuo video selezionando un "AI avatar" diversificato per presentare il tuo messaggio. Puoi anche arricchire le tue scene con filmati stock pertinenti, immagini o i tuoi caricamenti multimediali.
3
Step 3
Genera Voiceovers e Applica il Branding
Migliora il tuo video della campagna con voiceover realistici utilizzando la "Voiceover generation" in più lingue. Applica l'identità unica del tuo marchio incorporando il tuo logo, colori specifici e font attraverso i controlli di branding.
4
Step 4
Esporta e Condividi il Tuo Video di Marketing
Finalizza i tuoi "video di marketing" coinvolgenti rivedendo il contenuto e apportando eventuali ultime modifiche. Utilizza le funzionalità di "Aspect-ratio resizing & exports" della piattaforma per preparare il tuo video per la condivisione immediata su varie piattaforme, coinvolgendo efficacemente il tuo pubblico.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Evidenzia le Storie di Successo dei Clienti

.

Trasforma le testimonianze dei clienti in video AI coinvolgenti, costruendo fiducia e credibilità per la tua campagna del mese.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen migliorare i miei video di marketing con strumenti creativi?

HeyGen offre una libreria diversificata di "modelli video" professionali e "AI avatars" che permettono agli utenti di creare rapidamente "video promozionali" coinvolgenti e "contenuti per i social media". La sua interfaccia intuitiva semplifica il processo di "creazione video" per "video di marketing" di impatto.

Cosa rende HeyGen un efficace AI video maker per le aziende?

HeyGen sfrutta avanzati "AI avatars" e "AI voiceovers" per trasformare i testi in video di alta qualità, ottimizzando la produzione di contenuti. Questo processo di "creazione video automatizzata" risparmia tempo e risorse, rendendolo uno strumento potente di "creazione video" per varie esigenze aziendali.

HeyGen può aiutare a creare demo di prodotti e-commerce o video esplicativi animati coinvolgenti?

Assolutamente, HeyGen è ideale per produrre "demo di prodotti e-commerce" dinamiche e "video esplicativi animati". Gli utenti possono facilmente incorporare "filmati e foto stock", utilizzare le capacità "text-to-video from script" e aggiungere "voiceover generation" per trasmettere efficacemente le caratteristiche del prodotto o concetti complessi.

HeyGen supporta la personalizzazione specifica del marchio per i video?

Sì, HeyGen fornisce robusti "controlli di branding", permettendo agli utenti di incorporare i propri loghi, colori del marchio e media nei video. Questo assicura che ogni video creato mantenga un'identità di marca coerente e professionale su tutte le piattaforme.

