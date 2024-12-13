Generatore di Video per il Lancio di Campagne: Crea Campagne Straordinarie

Potenzia i tuoi lanci di prodotto con un generatore di video AI. Crea rapidamente video coerenti con il brand utilizzando Testo in video da script.

Crea un video di lancio prodotto di 45 secondi rivolto ai responsabili marketing, mostrando uno stile visivo elegante e moderno con una voce narrante energica e professionale. Il video dovrebbe evidenziare le caratteristiche principali di un nuovo software e sfruttare l'ampia gamma di "Template e scene" di HeyGen per stabilire rapidamente un'estetica coerente con il brand per campagne di lancio prodotto efficaci.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un vivace video di marketing AI di 30 secondi per i proprietari di piccole imprese, caratterizzato da un'estetica visiva amichevole e dinamica, completata da una voce chiara e accessibile. Il video dovrebbe introdurre un nuovo servizio utilizzando un accattivante "avatar AI" per connettersi direttamente con il pubblico e spiegare i benefici, ottimizzando per una rapida realizzazione.
Prompt di Esempio 2
Produci un rapido video pubblicitario di 20 secondi rivolto ai brand di e-commerce, utilizzando uno stile visivamente accattivante e veloce con testi sovrapposti audaci e una voce urgente e persuasiva. Questo breve video di lancio della campagna dovrebbe trasmettere efficacemente una vendita lampo, sfruttando la capacità di HeyGen di "Testo in video da script" per una rapida generazione di contenuti e "Sottotitoli/didascalie" per la massima portata.
Prompt di Esempio 3
Crea un video professionale di 60 secondi per i team di comunicazione aziendale, adottando uno stile visivo autorevole e pulito con una voce sicura e articolata per annunciare una nuova iniziativa aziendale. Questo output di qualità da studio dovrebbe fare ampio uso della "Libreria multimediale/supporto stock" di HeyGen per filmati di sfondo di alta qualità e "Generazione di voiceover" per una narrazione raffinata.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Generatore di Video per il Lancio di Campagne

Produci rapidamente video coerenti con il brand e di qualità da studio per le tue campagne di lancio prodotto, trasformando il testo in visuali dinamiche con facilità.

1
Step 1
Crea il Tuo Script
Inserisci il messaggio della tua campagna nel nostro editor intuitivo. La nostra capacità di Testo in video da script ti consente di trasformare istantaneamente il tuo testo in contenuti video accattivanti.
2
Step 2
Seleziona un Template Brandizzato
Scegli dalla nostra vasta collezione di Template e scene specificamente progettati per le campagne di lancio prodotto. Personalizza gli elementi per assicurarti che il tuo video sia perfettamente coerente con il brand.
3
Step 3
Aggiungi Voiceover Professionali
Utilizza la nostra avanzata generazione di voiceover per selezionare tra una gamma di voci naturali, perfettamente in sintonia con il tono del tuo video di prodotto per un messaggio di grande impatto.
4
Step 4
Esporta e Condividi il Tuo Video
Finalizza il tuo output di qualità da studio ed esporta il tuo video di campagna. Usa il ridimensionamento e l'esportazione del rapporto d'aspetto per ottimizzare i tuoi contenuti per qualsiasi piattaforma social o pubblicitaria.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Metti in Evidenza le Storie di Successo dei Clienti

Sfrutta video generati dall'AI accattivanti per evidenziare il successo dei clienti, rafforzando la fiducia durante la tua campagna.

Domande Frequenti

Come può HeyGen semplificare la creazione di video per il lancio di campagne?

HeyGen funge da potente generatore di video AI, consentendo una rapida realizzazione di video accattivanti per il lancio di campagne. Utilizza i nostri avatar AI e le capacità di testo in video per produrre rapidamente contenuti di alta qualità per le tue iniziative.

HeyGen supporta la creazione di video coerenti con il brand con controllo creativo?

Assolutamente. HeyGen offre controlli completi per il branding, inclusi loghi e colori personalizzati, insieme a un'ampia libreria di template brandizzati. Questo assicura che i tuoi video pubblicitari mantengano un output di qualità da studio con visuali cinematografiche, perfettamente allineati con l'identità del tuo brand per video veramente coerenti.

Quali funzionalità offre HeyGen per una creazione efficiente di contenuti video?

HeyGen offre una robusta funzionalità di testo in video, abbinata a un avanzato generatore di voce AI, permettendoti di trasformare script in narrazioni coinvolgenti. Inoltre, i sottotitoli/didascalie automatici migliorano l'accessibilità per tutte le tue esigenze di creazione video.

HeyGen può aiutare a creare video di prodotto efficaci per le campagne di lancio?

Sì, HeyGen è progettato per accelerare le campagne di lancio di prodotto generando video di prodotto e video esplicativi di grande impatto in modo efficiente. Sfrutta i nostri strumenti di video marketing AI per produrre contenuti visivi accattivanti che risuonano con il tuo pubblico e stimolano l'engagement.

