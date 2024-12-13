Creazione di Video per Campagne Pubblicitarie: Crea Annunci Vincenti Velocemente

Crea annunci pubblicitari coinvolgenti per i social media e video di prodotto in pochi minuti utilizzando potenti AI Avatars per aumentare l'engagement.

Immagina un vivace annuncio pubblicitario di 15 secondi per i social media, pensato per le piccole imprese, che metta in risalto i loro punti di forza unici con uno stile visivo moderno ed energico e una musica di sottofondo vivace. Questo scenario di "creazione di video per campagne pubblicitarie" utilizza efficacemente i "Templates & scenes" di HeyGen per produrre rapidamente contenuti brevi e coinvolgenti.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Crea un annuncio di 30 secondi di "video di prodotto" progettato per marchi di e-commerce, caratterizzato da un'estetica pulita e professionale e una voce narrante informativa, enfatizzando una chiara "call to action". Le capacità di "Text-to-video from script" e "Voiceover generation" di HeyGen sarebbero fondamentali per creare il messaggio preciso e trasmetterlo in modo fluido.
Prompt di Esempio 2
Sviluppa un sofisticato "annuncio video personalizzato" di 20 secondi per marchi che cercano una campagna raffinata, utilizzando immagini coinvolgenti, elementi di branding personalizzati e musica di sottofondo sofisticata. Questo concetto di "creazione di annunci video" può sfruttare gli "AI avatars" di HeyGen per presentare messaggi chiave con un tocco umano e il "Media library/stock support" per immagini di alta qualità, garantendo un'immagine di marca coerente.
Prompt di Esempio 3
Immagina un dinamico "annuncio animato" di 10 secondi per agenzie e creatori di contenuti, caratterizzato da animazioni giocose e visivamente accattivanti e un jingle accattivante. Questo concetto di "video di marketing" prospera sull'impatto rapido, utilizzando efficacemente i "Templates & scenes" di HeyGen per generare layout animati diversificati e "Sottotitoli/didascalie" per massimizzare la portata del pubblico su varie piattaforme.
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Funziona il Creatore di Video per Campagne Pubblicitarie

Progetta e distribuisci rapidamente annunci video coinvolgenti per qualsiasi campagna con strumenti potenziati dall'AI, semplificando il tuo processo creativo dal concetto al completamento.

1
Step 1
Crea la Base del Tuo Annuncio di Campagna
Inizia scegliendo tra una varietà di "modelli video" progettati da esperti o inserisci il tuo script per generare le scene iniziali. Questo pone le basi per il tuo messaggio di campagna coinvolgente.
2
Step 2
Seleziona il Tuo AI Avatar
Dai vita al tuo annuncio scegliendo un "AI avatar" per presentare il tuo messaggio. Personalizza il loro aspetto e la voce per adattarsi perfettamente al tono del tuo marchio e trasmettere il tuo script in modo naturale.
3
Step 3
Personalizza la Tua Identità di Marca
Applica i tuoi elementi di marca unici con i "controlli di branding" per garantire che il tuo annuncio video si allinei perfettamente con le tue linee guida di marketing. Integra loghi, colori e font per mantenere la coerenza.
4
Step 4
Esporta e Distribuisci il Tuo Annuncio
Prepara il tuo annuncio di campagna finito per qualsiasi piattaforma utilizzando il "ridimensionamento e esportazione del rapporto d'aspetto". Scarica il tuo video nel formato ottimale per i social media, siti web o altri canali di distribuzione.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Annunci di Storie di Successo dei Clienti

Trasforma le testimonianze dei clienti in annunci video persuasivi per costruire fiducia e dimostrare il valore del prodotto.

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di annunci video coinvolgenti?

Il creatore di annunci video AI di HeyGen ti consente di creare video di marketing coinvolgenti in modo rapido ed efficiente. Sfrutta i suoi strumenti AI intuitivi, tra cui il text-to-video from script e gli AI Avatars realistici, per produrre video di campagne pubblicitarie dinamici che catturano l'attenzione senza sforzo.

HeyGen può aiutarmi a creare annunci video personalizzati con AI Avatars unici?

Assolutamente! HeyGen consente un'ampia personalizzazione del marchio nei tuoi annunci video integrando AI Avatars realistici. Questo aiuta a creare video di campagne pubblicitarie personalizzati, migliorando l'engagement e il ricordo del marchio per i tuoi annunci sui social media e video di prodotto.

Quali funzionalità offre HeyGen per una creazione efficiente di annunci video?

HeyGen semplifica il tuo flusso di lavoro di creazione di annunci video con un editor drag-and-drop robusto e una vasta gamma di modelli video professionali. Puoi facilmente aggiungere animazioni, filmati di stock e personalizzare le scene per creare annunci video vincenti per varie piattaforme social.

HeyGen supporta la produzione di vari formati di video pubblicitari?

Sì, HeyGen è un creatore di annunci video versatile progettato per supportare una gamma di video pubblicitari, dai video di prodotto coinvolgenti ai contenuti video UGC dinamici. Integra facilmente chiare call to action e crea annunci video d'impatto su misura per qualsiasi campagna di marketing.

