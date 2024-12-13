Creatore di Video per Aggiornamenti del Calendario: Video Veloci e Coinvolgenti

Crea aggiornamenti del calendario accattivanti con avatar AI e personalizza facilmente utilizzando funzionalità di trascinamento per risultati professionali.

Produci un video esplicativo conciso di 1 minuto rivolto a un team interno di sviluppo software, dettagliando un aggiornamento critico al backend del nostro creatore di video per aggiornamenti del calendario. Lo stile visivo dovrebbe essere pulito e tecnico, incorporando registrazioni dello schermo di frammenti di codice e una voce fuori campo chiara e articolata. Utilizza la funzione di testo-a-video da script di HeyGen per garantire una consegna accurata e coerente di dettagli tecnici complessi.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video tutorial coinvolgente di 2 minuti per i nuovi utenti del nostro creatore di video per il calendario, dimostrando come personalizzare il loro primo progetto. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere amichevole e incoraggiante, con colori vivaci e musica di sottofondo allegra, guidando gli utenti passo dopo passo. Sfrutta gli avatar AI di HeyGen per presentare le istruzioni in modo personale e accessibile, mostrando lo strumento facile da usare.
Prompt di Esempio 2
Crea un video di marketing accattivante di 45 secondi rivolto ai creatori di contenuti esperti di tecnologia per evidenziare le avanzate capacità di esportazione del nostro creatore di video per aggiornamenti del calendario. Questo video dovrebbe adottare uno stile visivo dinamico ed elegante, con tagli rapidi, sovrapposizioni di testo animate e una voce fuori campo sicura ed energica. Sottolinea l'integrazione senza soluzione di continuità dei sottotitoli di HeyGen per migliorare l'accessibilità e la portata per il pubblico globale.
Prompt di Esempio 3
Annuncia una nuova integrazione significativa per il nostro creatore di video per aggiornamenti del calendario in un video in stile aziendale di 90 secondi, progettato per i responsabili IT e gli amministratori di sistema. La presentazione richiede un tono autorevole con grafica professionale e visualizzazione chiara dei dati, accompagnata da una voce fuori campo precisa e informativa. Utilizzando i modelli e le scene di HeyGen si garantirà una produzione raffinata ed efficiente, comunicando rapidamente le principali capacità di integrazione.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Creatore di Video per Aggiornamenti del Calendario

Crea facilmente video coinvolgenti per aggiornamenti del calendario per mantenere il tuo pubblico informato e allineato, garantendo una comunicazione chiara con qualità professionale.

1
Step 1
Seleziona un Modello
Inizia il tuo video di aggiornamento del calendario scegliendo tra una varietà di modelli personalizzabili, specificamente progettati per adattarsi al tuo contenuto e stile, risparmiando tempo e fatica.
2
Step 2
Aggiungi il Tuo Contenuto
Personalizza il tuo aggiornamento incorporando il tuo script, media e persino avatar AI realistici per trasmettere il tuo messaggio in modo dinamico e coinvolgente.
3
Step 3
Genera Sottotitoli
Migliora l'accessibilità e la portata generando automaticamente sottotitoli/caption accurati per il tuo video, assicurando che il tuo messaggio sia compreso da tutti gli spettatori.
4
Step 4
Esporta il Tuo Video
Finalizza il tuo video di aggiornamento del calendario selezionando il rapporto d'aspetto desiderato ed esportandolo in alta qualità, pronto per essere condiviso su tutte le tue piattaforme.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Produci Video Promozionali per Eventi

.

Genera annunci e promozioni video accattivanti per eventi sul tuo calendario, aumentando la consapevolezza e la partecipazione.

background image

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di video per aggiornamenti del calendario?

HeyGen semplifica il processo permettendo agli utenti di creare video coinvolgenti per aggiornamenti del calendario utilizzando avatar AI e tecnologia di testo-a-video da script. Il suo strumento facile da usare consente una produzione video efficiente, rendendolo un potente creatore di video per il calendario.

Quali caratteristiche tecniche offre HeyGen per personalizzare i modelli di video per il calendario?

HeyGen offre modelli ampiamente personalizzabili con funzionalità di trascinamento, permettendo agli utenti di adattare i modelli di video per il calendario con precisione. Puoi integrare elementi dalla libreria multimediale, applicare modifiche AI o persino rimuovere sfondi video per personalizzare i tuoi video.

HeyGen può automatizzare la generazione di voce fuori campo e sottotitoli per i video del calendario?

Sì, HeyGen dispone di funzionalità avanzate di generazione di voce fuori campo e sottotitoli automatici, semplificando la creazione dei tuoi video. Puoi generare automaticamente una narrazione dal suono naturale direttamente dal tuo script, garantendo che i tuoi video del calendario siano accessibili e professionali.

Come può HeyGen assistere nell'integrazione dei contenuti video del calendario in una strategia più ampia?

HeyGen consente l'esportazione senza soluzione di continuità dei video in vari formati, facilitando la condivisione dei tuoi video del calendario su diverse piattaforme. Questa capacità supporta una strategia completa di contenuti video per il calendario, permettendoti di riproporre e distribuire i contenuti in modo efficace.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo