Crea Video Coinvolgenti sull'Esperienza d'Acquisto con il Nostro Video Maker

Ottimizza la creazione di video sull'esperienza del cliente con modelli e scene intuitivi per aumentare il coinvolgimento e le conversioni.

556/2000

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Crea un video coinvolgente di 60 secondi per piccoli imprenditori e team di vendita, dimostrando il potere dei video sull'esperienza del cliente e dei video testimonianza. Lo stile visivo dovrebbe essere caldo e autentico, incorporando musica di sottofondo sottile e animazioni di testo dinamiche. Sottolinea come le funzionalità di generazione di voce narrante e sottotitoli/caption di HeyGen rendano facile aggiungere un tocco personale e garantire l'accessibilità per tutti gli spettatori.
Prompt di Esempio 2
Sviluppa un video informativo di 1 minuto rivolto a responsabili di prodotto e aziende di e-commerce, illustrando come HeyGen possa produrre rapidamente video esplicativi di prodotto accattivanti. Lo stile visivo dovrebbe essere veloce e visivamente attraente, utilizzando una libreria multimediale/stock diversificata per migliorare le caratteristiche del prodotto, tutto costruito facilmente con i modelli e le scene intuitive di HeyGen per un rapido lancio.
Prompt di Esempio 3
Produci un video raffinato di 45 secondi per responsabili di marca e professionisti della comunicazione aziendale, concentrandoti su come comunicare efficacemente l'intero percorso del cliente. L'estetica dovrebbe essere aziendale e brandizzata, sfruttando gli avatar AI realistici di HeyGen per presentare informazioni chiave con un tono sicuro, e dimostrando la flessibilità del ridimensionamento e delle esportazioni del rapporto d'aspetto per varie piattaforme, garantendo una panoramica dell'esperienza d'acquisto coerente e professionale.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Video Maker per Panoramiche sull'Esperienza d'Acquisto

Crea rapidamente video coinvolgenti di panoramiche sull'esperienza d'acquisto per educare i clienti e mettere in evidenza il valore del tuo prodotto, trasformando la tua strategia di marketing.

1
Step 1
Seleziona un Modello
Inizia selezionando tra una varietà di modelli video professionali, specificamente progettati per video sull'esperienza del cliente, o inizia da zero per delineare la tua narrazione.
2
Step 2
Personalizza il Tuo Contenuto
Utilizza l'editing drag-and-drop per aggiungere il tuo branding, elementi visivi e testo. Incorpora il tuo filmato del prodotto o scegli dalla nostra vasta libreria multimediale/stock.
3
Step 3
Migliora con AI e Audio
Eleva il tuo video con voice-over professionali generati da strumenti potenziati dall'AI utilizzando la nostra funzione di generazione di voiceover, o registra il tuo per un tocco personale.
4
Step 4
Genera e Condividi
Una volta completato il tuo video sull'esperienza d'acquisto, visualizzalo in anteprima e poi esportalo in vari rapporti d'aspetto. Condividi facilmente il tuo contenuto video di alta qualità su tutte le tue piattaforme.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Produci Contenuti Coinvolgenti per i Social Media

.

Crea video dinamici sull'esperienza del cliente per le piattaforme di social media, aumentando la visibilità del marchio e stimolando il coinvolgimento durante tutto il processo d'acquisto.

background image

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di video per utenti senza competenze avanzate di editing?

HeyGen consente agli utenti di creare video professionali senza sforzo grazie alla sua interfaccia di editing intuitiva drag-and-drop e agli strumenti potenziati dall'AI. La nostra piattaforma robusta, progettata come un efficiente video maker, sfrutta la creazione di video guidata dall'AI per semplificare l'intero processo, rendendo la produzione di video di alta qualità accessibile a tutti.

Quali opzioni di personalizzazione sono disponibili per il branding e gli elementi visivi all'interno di HeyGen?

HeyGen offre ampie opzioni di personalizzazione, inclusi modelli completamente personalizzabili e potenti controlli di branding per integrare il tuo logo e i colori del marchio. Puoi migliorare i tuoi video con animazioni di testo dinamiche, sottotitoli e altri elementi visivi dalla nostra libreria multimediale per adattarli perfettamente alla tua strategia di marketing.

HeyGen offre capacità avanzate di AI come voice-over realistici e avatar?

Sì, HeyGen dispone di avatar AI all'avanguardia e di un generatore di voce AI avanzato per creare voice-over realistici, inclusa l'opzione per una funzione di testa parlante. Questo ti consente di trasformare i copioni in contenuti video coinvolgenti con una narrazione dal suono naturale senza sforzo.

Come posso incorporare i miei media e perfezionare i clip video utilizzando gli strumenti di HeyGen?

L'editor video online di HeyGen ti consente di caricare e integrare senza problemi i tuoi media nei tuoi progetti, supportato da una libreria multimediale completa. Puoi eseguire un editing preciso dei clip e utilizzare vari strumenti di editing video per perfezionare il tuo filmato e migliorare il tuo contenuto video complessivo.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo