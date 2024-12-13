Il Creatore di Video Educativi per Acquirenti Definitivo

Trasforma informazioni complesse in video esplicativi coinvolgenti senza sforzo con la potente funzione di trasformazione del testo in video di HeyGen.

365/2000

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Produci un video esplicativo coinvolgente di 45 secondi per i proprietari di piccole imprese, introducendo i vantaggi di un nuovo servizio online. Questo video dovrebbe presentare un'estetica visiva dinamica e moderna e un avatar AI amichevole per guidare la narrazione, mostrando la potenza degli avatar AI di HeyGen per connettersi con il tuo pubblico.
Prompt di Esempio 2
Sviluppa un video educativo di 30 secondi rivolto a nuovi utenti, fornendo un rapido tutorial passo-passo per una funzione chiave del software. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere luminoso, conciso e facile da seguire, utilizzando i sottotitoli di HeyGen per una maggiore chiarezza e accessibilità.
Prompt di Esempio 3
Progetta un video di 15 secondi per mettere in evidenza un prodotto per gli acquirenti di e-commerce sui social media, evidenziando le caratteristiche principali di un nuovo prodotto. Questo video necessita di uno stile veloce, vivace e visivamente accattivante, incorporando immagini diverse dalla libreria multimediale di HeyGen per catturare immediatamente l'attenzione.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Creatore di Video Educativi per Acquirenti

Trasforma senza sforzo i tuoi contenuti educativi in video educativi per acquirenti coinvolgenti con la piattaforma intuitiva di HeyGen, assicurando che il tuo pubblico comprenda rapidamente e efficacemente informazioni complesse.

1
Step 1
Crea il Tuo Script
Inizia scrivendo o incollando i tuoi contenuti educativi direttamente in HeyGen. La nostra piattaforma utilizza la funzionalità di trasformazione del testo in video per convertire automaticamente le tue parole in scene video coinvolgenti, rendendo la creazione di contenuti senza soluzione di continuità.
2
Step 2
Seleziona un Avatar AI
Eleva la tua presentazione scegliendo da una vasta libreria di avatar AI. Questi presentatori digitali realistici possono narrare la tua educazione per gli acquirenti, rendendo i tuoi video più personali ed efficaci.
3
Step 3
Applica i Controlli di Branding
Rafforza la tua identità di marca in modo coerente. Applica facilmente il logo della tua azienda, i colori specifici del marchio e i caratteri utilizzando i nostri controlli di branding per garantire che ogni video educativo si allinei perfettamente con l'immagine aziendale.
4
Step 4
Esporta il Tuo Video
Rivedi il tuo video educativo completo e apporta eventuali aggiustamenti finali. Una volta soddisfatto, utilizza la nostra funzione di ridimensionamento e esportazione del rapporto d'aspetto per generare il tuo video di alta qualità, pronto per la distribuzione su tutti i tuoi canali di comunicazione.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Migliora il Coinvolgimento nella Formazione degli Acquirenti

.

Sfrutta l'AI per creare video di formazione dinamici e interattivi che migliorano significativamente la comprensione, il coinvolgimento e la ritenzione delle informazioni da parte degli acquirenti.

background image

Domande Frequenti

Come HeyGen consente agli utenti di creare video coinvolgenti senza sforzo?

La piattaforma intuitiva di HeyGen semplifica la "creazione di video" con un'interfaccia "drag-and-drop" e diversi "modelli di video". Puoi facilmente "personalizzare" i tuoi contenuti utilizzando "avatar AI" per produrre video professionali e "coinvolgenti" senza competenze di editing complesse.

HeyGen può trasformare un testo in un video di alta qualità?

Assolutamente. HeyGen eccelle nella conversione da "testo a video", generando automaticamente una "voce narrante realistica" dal tuo testo. Questa funzione è perfetta per creare "video esplicativi" dinamici e sfruttare la tua "libreria di script" esistente.

Quali controlli di branding sono disponibili per personalizzare i video in HeyGen?

HeyGen offre robusti "controlli di branding" che ti permettono di integrare il tuo logo, i colori del marchio e i caratteri in modo fluido. Puoi "personalizzare" ogni elemento con l'editor video integrato, assicurando che tutte le tue "presentazioni personalizzate" si allineino perfettamente con l'identità del tuo marchio.

Come può HeyGen supportare il marketing creativo dei video e i contenuti sui social media?

HeyGen è ideale per il "video marketing" e i contenuti sui "social media", permettendoti di creare contenuti accattivanti con il "creatore di video educativi". Utilizza funzionalità come "testi animati", "filmati d'archivio", "grafica" e "musica" per produrre video visivamente ricchi ottimizzati per varie piattaforme e pubblici.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo