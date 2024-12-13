Creatore di Video Aziendali: Coinvolgi il Tuo Pubblico

Crea facilmente straordinari walkthrough aziendali e demo di prodotto utilizzando avatar AI per narrare la tua storia in modo dinamico.

Sviluppa un video demo di prodotto vivace di 45 secondi rivolto a potenziali clienti esperti di tecnologia desiderosi di comprendere una nuova funzionalità software. Lo stile visivo dovrebbe essere moderno ed elegante, utilizzando testo animato e registrazioni dello schermo nitide, accompagnato da una voce narrante AI energica e amichevole. Sfrutta la generazione di Voiceover di HeyGen per perfezionare la narrazione e scegli tra vari Modelli e scene per avviare il processo di creazione.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Crea un video completo di 60 secondi per la presentazione aziendale, progettato per i nuovi assunti o partner B2B, offrendo una panoramica professionale ma coinvolgente delle operazioni aziendali. Mantieni un'estetica visiva pulita e aziendale con grafica chiara e musica di sottofondo sottile, garantendo chiarezza e coerenza del marchio. Utilizza i Modelli e le scene estensive di HeyGen per un avvio rapido e aggiungi Sottotitoli/caption precisi per l'accessibilità e la ritenzione delle informazioni.
Produci un video aziendale animato ispiratore di 30 secondi specificamente per le piattaforme social, con l'obiettivo di catturare gli appassionati del marchio e nuovi follower con una storia del marchio dinamica. L'approccio visivo dovrebbe essere vivace ed energico, incorporando animazioni fluide e una colonna sonora positiva e stimolante. Sfrutta la funzione di testo-a-video di HeyGen da script per animare senza sforzo i messaggi chiave e integra avatar AI per dare vita alla tua narrazione del marchio.
Crea un video aziendale conciso di 20 secondi per spiegare rapidamente un servizio complesso a dirigenti e lead impegnati, enfatizzando chiarezza e impatto. Lo stile visivo dovrebbe essere minimalista e diretto, utilizzando testo audace e immagini di stock d'impatto, con una voce narrante chiara e autorevole. Utilizza la libreria multimediale/stock di HeyGen per immagini coinvolgenti e garantisci una visione ottimale su varie piattaforme sfruttando il ridimensionamento e le esportazioni del rapporto d'aspetto.
immagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Creatore di Video Aziendali

Crea video aziendali coinvolgenti con facilità. La nostra piattaforma semplifica la creazione, permettendoti di mostrare prodotti e servizi in modo chiaro e professionale.

1
Step 1
Crea il Tuo Contenuto di Walk-Through
Inizia il tuo walkthrough selezionando un modello video professionale o genera scene direttamente dal tuo script utilizzando la nostra funzione di testo-a-video, ponendo una solida base per il tuo contenuto.
2
Step 2
Aggiungi una Narrazione Coinvolgente
Eleva il tuo walkthrough con un voiceover AI professionale. Scegli tra una vasta gamma di voci per articolare chiaramente le caratteristiche del tuo prodotto o i benefici del servizio.
3
Step 3
Applica l'Identità del Tuo Marchio
Integra gli elementi unici del tuo Kit del Marchio, inclusi loghi personalizzati e colori del marchio. Questo assicura coerenza e rende il tuo walkthrough aziendale immediatamente riconoscibile.
4
Step 4
Esporta e Condividi il Tuo Video
Una volta finalizzato, esporta facilmente il tuo video walkthrough aziendale. Ottimizza per vari rapporti d'aspetto per una condivisione senza problemi su piattaforme social e altri canali digitali.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Genera Contenuti per i Social Media

Produci rapidamente video walkthrough aziendali accattivanti e clip ottimizzati per le piattaforme social per espandere la tua portata e il tuo pubblico.

Domande Frequenti

Come può HeyGen aiutarmi a creare video demo di prodotto coinvolgenti?

HeyGen ti consente di produrre video demo di prodotto accattivanti utilizzando avatar AI avanzati e una gamma di modelli video personalizzabili. Con la piattaforma intuitiva di HeyGen, puoi facilmente trasformare script in video aziendali visivamente ricchi e animati, completi di voiceover generati da AI.

Cosa rende HeyGen una piattaforma leader per la creazione di video aziendali?

HeyGen è una piattaforma innovativa di AI generativa che semplifica l'intero processo di produzione video, rendendola un creatore di video aziendali online ideale. Il suo editor drag-and-drop facile da usare consente alle aziende di creare rapidamente video professionali senza esperienza di editing estesa.

Posso integrare l'identità del mio marchio nei video realizzati con HeyGen?

Assolutamente, HeyGen offre controlli di branding completi, inclusa la possibilità di caricare il tuo logo e definire i colori del marchio. Questo assicura che ogni video creato tramite l'editor video di HeyGen rifletta costantemente il tuo Kit del Marchio unico e l'estetica aziendale.

Come facilita HeyGen la rapida generazione di contenuti video con AI?

HeyGen accelera significativamente la creazione di video permettendoti di generare contenuti video professionali direttamente da script di testo utilizzando AI. La nostra potente piattaforma di AI generativa include voiceover generati da AI e un generatore automatico di sottotitoli, consentendo una rapida produzione di video raffinati.

