Creatore di Video Aziendali: Crea Video Professionali Velocemente

Crea video esplicativi coinvolgenti senza sforzo utilizzando modelli e scene intuitivi per ogni esigenza.

Crea un video esplicativo coinvolgente di 45 secondi progettato per i proprietari di piccole imprese che hanno difficoltà con il video marketing, mostrando quanto sia facile comunicare il loro valore. Lo stile visivo dovrebbe essere luminoso ed energico, con animazioni coinvolgenti e una voce amichevole e chiara generata utilizzando la funzione di generazione di voiceover di HeyGen, rendendo semplici da comprendere idee complesse.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video aziendale di 60 secondi rivolto ai team interni e ai responsabili delle risorse umane, introducendo una nuova iniziativa aziendale o un aggiornamento delle politiche. Questo video dovrebbe adottare un'estetica visiva pulita, professionale e moderna, utilizzando diversi avatar AI di HeyGen per consegnare il copione scritto da testo a video, garantendo una comunicazione coerente e chiara in tutta l'organizzazione.
Prompt di Esempio 2
Produci un dinamico video pubblicitario di 30 secondi per i social media rivolto ai professionisti del marketing in cerca di contenuti rapidi e di grande impatto. Lo stile visivo dovrebbe essere veloce e ricco di immagini, incorporando immagini di alta qualità dalla libreria multimediale/stock di HeyGen, completato da musica di sottofondo vivace e sottotitoli/caption chiari e concisi per massimizzare il coinvolgimento su varie piattaforme.
Prompt di Esempio 3
Crea un elegante video promozionale di 20 secondi per imprenditori che lanciano un nuovo prodotto o servizio, evidenziando immediatamente il suo vantaggio principale. Questo video aziendale dovrebbe essere incisivo e diretto, facendo affidamento sulla capacità di HeyGen di generare la narrazione da testo a video rapidamente, e sfruttando il ridimensionamento e l'esportazione del rapporto d'aspetto per adattarsi perfettamente a varie piattaforme online.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Funziona il Creatore di Video Aziendali

Crea video aziendali professionali senza sforzo. Sfrutta l'AI e strumenti intuitivi per coinvolgere il tuo pubblico e migliorare i tuoi sforzi di marketing.

1
Step 1
Seleziona un Modello o Inizia da Zero
Inizia il tuo progetto video aziendale scegliendo tra una varietà di "modelli di video" professionali o iniziando con una tela bianca. Questo fornisce un punto di partenza flessibile per il tuo processo creativo.
2
Step 2
Aggiungi il Tuo Copione e Media
Popola il tuo video "incollando il tuo copione" per la generazione guidata dall'AI o caricando i tuoi media. Sfrutta l'ampia libreria multimediale per elementi visivi aggiuntivi.
3
Step 3
Personalizza il Tuo Video
Raffina il tuo video "applicando controlli di branding" come loghi e colori. Genera voiceover naturali e aggiungi sottotitoli per migliorare il tuo messaggio e coinvolgere un pubblico più ampio.
4
Step 4
Esporta e Condividi la Tua Creazione
Finalizza la tua creazione ed "esporta il tuo video" in vari rapporti d'aspetto per una visualizzazione ottimale su diverse piattaforme. Condividilo per massimizzare i tuoi sforzi di "video marketing".

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Migliora i Programmi di Formazione e Onboarding

Migliora la formazione dei dipendenti e l'onboarding con video AI coinvolgenti, aumentando la ritenzione delle conoscenze e l'efficienza sul posto di lavoro.

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di video aziendali?

HeyGen è un avanzato creatore di video aziendali online che sfrutta l'AI per semplificare l'intero processo di creazione di video aziendali professionali. Puoi generare rapidamente contenuti di video marketing coinvolgenti, dai video esplicativi ai video aziendali, senza bisogno di competenze di editing complesse.

Posso usare l'AI per generare video professionali per la mia azienda?

Assolutamente, HeyGen ti consente di generare video aziendali di alta qualità direttamente dal testo utilizzando avatar AI e tecnologia di sintesi vocale. Basta inserire il tuo copione e HeyGen può creare automaticamente voiceover e sottotitoli coinvolgenti.

Quali opzioni di personalizzazione sono disponibili per il branding dei miei video?

HeyGen offre ampie funzionalità di personalizzazione per allineare i tuoi video aziendali con l'identità del tuo marchio. Puoi utilizzare un Kit del Marchio per applicare il tuo logo e colori specifici ai modelli di video, assicurando che ogni contenuto rifletta la tua estetica unica.

Per quali tipi di contenuti di video marketing è ideale HeyGen?

HeyGen è ideale per una vasta gamma di contenuti di video marketing, inclusi video esplicativi coinvolgenti, video aziendali professionali e video dinamici per i social media. I suoi modelli di video versatili e la libreria di filmati stock ti permettono di creare rapidamente video promozionali e pubblicitari accattivanti.

