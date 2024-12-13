Generatore di Video Aziendali: Crea Video Professionali Istantaneamente

Genera rapidamente video di marketing professionali con modelli e scene personalizzabili.

Crea un video istruttivo di 1 minuto rivolto a proprietari di piccole imprese e startup, illustrando l'incredibile facilità di generare un video di marketing professionale. Lo stile visivo dovrebbe essere elegante e moderno, utilizzando grafiche pulite e una colonna sonora energica e stimolante, enfatizzando il processo di creazione "rapido e facile". Dimostra quanto velocemente gli utenti possano selezionare e personalizzare vari "Modelli e scene" all'interno della piattaforma HeyGen per lanciare efficacemente le loro campagne.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video esplicativo di 90 secondi rivolto a team di marketing e product manager, mostrando la potenza del "video AI" per dimostrazioni tecniche di prodotto. Il video dovrebbe adottare uno stile visivo professionale ma coinvolgente, con un "avatar AI" amichevole e articolato che spiega caratteristiche complesse con una voce chiara e persuasiva e un design sonoro nitido. Evidenzia come questa tecnologia consenta la creazione di contenuti video "di alta qualità" senza ostacoli di produzione estensivi.
Prompt di Esempio 2
Produci un modulo di formazione dettagliato di 2 minuti progettato per formatori aziendali e dipartimenti HR, concentrandosi sull'onboarding tecnico o sulla conformità. L'estetica visiva dovrebbe essere chiara e informativa, utilizzando una voce narrante calma e autorevole accompagnata da musica strumentale di sottofondo, mostrando in modo prominente "sottotitoli/caption" accurati per una maggiore accessibilità e comprensione. Questo video dimostrerà il ruolo critico dei "sottotitoli" nel rendere le informazioni complesse digeribili per un pubblico diversificato.
Prompt di Esempio 3
Progetta un video promozionale di 45 secondi per creatori di contenuti e social media manager, enfatizzando l'efficienza nella distribuzione cross-platform. Impiega uno stile visivo vibrante e dinamico con tagli rapidi e musica di sottofondo vivace e alla moda, dimostrando quanto facilmente un singolo "video di marketing" possa essere adattato. Mostra il processo senza soluzione di continuità di sfruttare il "ridimensionamento e l'esportazione del rapporto d'aspetto" per adattare i contenuti a diverse piattaforme social, garantendo la massima portata e coinvolgimento.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Tuo Generatore di Video Aziendali

Crea rapidamente video di marketing professionali e contenuti animati che catturano l'attenzione e elevano il tuo brand con il nostro strumento potenziato dall'AI.

1
Step 1
Seleziona un Modello
Inizia il tuo progetto senza sforzo scegliendo tra una vasta gamma di modelli video progettati professionalmente o partendo da zero. La nostra interfaccia intuitiva offre vari modelli e scene adatti a qualsiasi esigenza aziendale.
2
Step 2
Aggiungi i Contenuti del Tuo Brand
Personalizza il tuo video aggiungendo il tuo testo, immagini e risorse del brand. Arricchisci il tuo messaggio con visuali di alta qualità dalla nostra vasta libreria multimediale/supporto stock, o carica i tuoi media unici.
3
Step 3
Applica i Sottotitoli
Migliora l'accessibilità e la portata del tuo video aggiungendo automaticamente sottotitoli/caption accurati. Questo assicura che il tuo messaggio sia chiaro e impattante per tutti gli spettatori.
4
Step 4
Esporta il Tuo Video di Alta Qualità
Rivedi la tua creazione ed esporta senza sforzo il tuo video finale di alta qualità. La nostra piattaforma supporta varie opzioni di ridimensionamento e esportazione del rapporto d'aspetto, rendendo facile condividere i tuoi contenuti professionali su tutte le piattaforme desiderate.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Mostra Storie di Successo dei Clienti

.

Sviluppa potenti video AI per evidenziare esperienze positive dei clienti, costruendo fiducia e credibilità per la tua azienda.

background image

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen il processo di produzione video?

HeyGen sfrutta l'AI avanzata per trasformare rapidamente il testo in video professionali, rendendolo un potente generatore di video aziendali. Il suo editor intuitivo drag-and-drop e i numerosi modelli video semplificano la creazione di contenuti video di alta qualità per qualsiasi scopo.

Posso mantenere l'identità del mio brand nei video HeyGen?

Assolutamente. HeyGen offre controlli di branding robusti, permettendoti di incorporare i tuoi loghi, colori del brand e font personalizzati per garantire che ogni video di marketing sia perfettamente allineato con l'identità del tuo brand. Puoi anche integrare i tuoi media senza problemi.

Quale supporto tecnico offre HeyGen per l'accessibilità video?

HeyGen genera automaticamente sottotitoli e caption accurati, migliorando significativamente l'accessibilità dei video per un pubblico diversificato. Questa funzione tecnica assicura che i tuoi contenuti video di alta qualità siano coinvolgenti e conformi su varie piattaforme, specialmente per i social media.

Qual è l'approccio di HeyGen per convertire script in video AI?

HeyGen utilizza una tecnologia AI all'avanguardia per convertire un semplice script in un video AI completo utilizzando avatar AI realistici e voiceover naturali. Questo consente alle aziende di generare rapidamente contenuti video di marketing coinvolgenti e professionali senza competenze complesse di editing video.

