Generatore di Video Aziendali: Crea Video Professionali Istantaneamente
Genera rapidamente video di marketing professionali con modelli e scene personalizzabili.
Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.
Sviluppa un video esplicativo di 90 secondi rivolto a team di marketing e product manager, mostrando la potenza del "video AI" per dimostrazioni tecniche di prodotto. Il video dovrebbe adottare uno stile visivo professionale ma coinvolgente, con un "avatar AI" amichevole e articolato che spiega caratteristiche complesse con una voce chiara e persuasiva e un design sonoro nitido. Evidenzia come questa tecnologia consenta la creazione di contenuti video "di alta qualità" senza ostacoli di produzione estensivi.
Produci un modulo di formazione dettagliato di 2 minuti progettato per formatori aziendali e dipartimenti HR, concentrandosi sull'onboarding tecnico o sulla conformità. L'estetica visiva dovrebbe essere chiara e informativa, utilizzando una voce narrante calma e autorevole accompagnata da musica strumentale di sottofondo, mostrando in modo prominente "sottotitoli/caption" accurati per una maggiore accessibilità e comprensione. Questo video dimostrerà il ruolo critico dei "sottotitoli" nel rendere le informazioni complesse digeribili per un pubblico diversificato.
Progetta un video promozionale di 45 secondi per creatori di contenuti e social media manager, enfatizzando l'efficienza nella distribuzione cross-platform. Impiega uno stile visivo vibrante e dinamico con tagli rapidi e musica di sottofondo vivace e alla moda, dimostrando quanto facilmente un singolo "video di marketing" possa essere adattato. Mostra il processo senza soluzione di continuità di sfruttare il "ridimensionamento e l'esportazione del rapporto d'aspetto" per adattare i contenuti a diverse piattaforme social, garantendo la massima portata e coinvolgimento.
Motore Creativo
Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro
Creazione Video Nativa da Prompt
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.
Generazione Video End-to-End
Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.
Costruito con Struttura e Intenzione
A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.
Casi d'Uso
Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.
Crea Annunci Video ad Alte Prestazioni.
Genera rapidamente annunci coinvolgenti utilizzando video AI per potenziare le campagne di marketing e raggiungere efficacemente il pubblico target.
Produci Contenuti Coinvolgenti per i Social Media.
Crea senza sforzo video e clip accattivanti per le piattaforme social per migliorare la presenza del brand e l'interazione con il pubblico.
Domande Frequenti
Come semplifica HeyGen il processo di produzione video?
HeyGen sfrutta l'AI avanzata per trasformare rapidamente il testo in video professionali, rendendolo un potente generatore di video aziendali. Il suo editor intuitivo drag-and-drop e i numerosi modelli video semplificano la creazione di contenuti video di alta qualità per qualsiasi scopo.
Posso mantenere l'identità del mio brand nei video HeyGen?
Assolutamente. HeyGen offre controlli di branding robusti, permettendoti di incorporare i tuoi loghi, colori del brand e font personalizzati per garantire che ogni video di marketing sia perfettamente allineato con l'identità del tuo brand. Puoi anche integrare i tuoi media senza problemi.
Quale supporto tecnico offre HeyGen per l'accessibilità video?
HeyGen genera automaticamente sottotitoli e caption accurati, migliorando significativamente l'accessibilità dei video per un pubblico diversificato. Questa funzione tecnica assicura che i tuoi contenuti video di alta qualità siano coinvolgenti e conformi su varie piattaforme, specialmente per i social media.
Qual è l'approccio di HeyGen per convertire script in video AI?
HeyGen utilizza una tecnologia AI all'avanguardia per convertire un semplice script in un video AI completo utilizzando avatar AI realistici e voiceover naturali. Questo consente alle aziende di generare rapidamente contenuti video di marketing coinvolgenti e professionali senza competenze complesse di editing video.