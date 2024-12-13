Crea un video istruttivo di 1 minuto rivolto a proprietari di piccole imprese e startup, illustrando l'incredibile facilità di generare un video di marketing professionale. Lo stile visivo dovrebbe essere elegante e moderno, utilizzando grafiche pulite e una colonna sonora energica e stimolante, enfatizzando il processo di creazione "rapido e facile". Dimostra quanto velocemente gli utenti possano selezionare e personalizzare vari "Modelli e scene" all'interno della piattaforma HeyGen per lanciare efficacemente le loro campagne.

Genera Video