Generatore di Video sui Valori Aziendali: Costruisci la Cultura con l'AI

Produci video di squadra coinvolgenti senza sforzo utilizzando avatar AI per rappresentare i valori del tuo brand.

Crea un video aziendale di 45 secondi vivace e coinvolgente, pensato per i nuovi assunti, che mostri i tuoi valori fondamentali attraverso video di squadra dinamici e immagini accattivanti. Utilizza gli avatar AI di HeyGen per trasmettere messaggi chiave, garantendo un tono coerente e accogliente con una generazione di voiceover professionale.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video di storytelling aziendale di 60 secondi rivolto a potenziali clienti, illustrando il viaggio unico del tuo brand e l'impegno verso l'eccellenza con uno stile visivo elegante e cinematografico e una colonna sonora ispiratrice. Sfrutta la funzione di testo-a-video da script di HeyGen per convertire senza soluzione di continuità la tua narrazione in scene d'impatto, assicurando che gli elementi di branding personalizzati siano perfettamente integrati.
Prompt di Esempio 2
Produci un video di reclutamento energico di 30 secondi per i potenziali candidati, evidenziando i vantaggi di unirsi al tuo team con un appeal visivo moderno e invitante e musica di sottofondo contemporanea. Impiega i modelli e le scene estese di HeyGen per assemblare rapidamente un output di video aziendale professionale e coinvolgente che risuoni con i migliori talenti.
Prompt di Esempio 3
Costruisci un video informativo di 90 secondi per il pubblico interno, rafforzando i video sulla cultura aziendale e i recenti successi attraverso video di squadra coinvolgenti, presentati con uno stile visivo chiaro e positivo e un voiceover professionale. Utilizza il supporto della libreria multimediale/stock di HeyGen per arricchire la tua narrazione con immagini pertinenti e garantire un'alta qualità di produzione.
step previewstep preview
Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Funziona il Generatore di Video sui Valori Aziendali

Crea facilmente video di storytelling aziendale coinvolgenti e video di squadra che risuonano con il pubblico interno e i nuovi assunti, mostrando i valori fondamentali della tua azienda.

1
Step 1
Seleziona un Modello
Scegli tra una varietà di modelli video per avviare il tuo video di storytelling aziendale e inserisci il tuo script o i messaggi chiave.
2
Step 2
Personalizza con Avatar AI
Dai vita ai tuoi valori selezionando o creando un avatar AI per narrare il tuo messaggio, migliorando il tocco personale dei tuoi video sulla cultura aziendale.
3
Step 3
Raffina con il Branding Personalizzato
Applica il tuo branding personalizzato con loghi e colori utilizzando i controlli di branding di HeyGen per garantire coerenza e rafforzare la tua identità.
4
Step 4
Esporta e Condividi
Esporta i tuoi video di squadra coinvolgenti rifiniti in vari formati di ridimensionamento del rapporto d'aspetto ed esportazioni per condividerli senza soluzione di continuità con il pubblico interno o i nuovi assunti.

Genera rapidamente moduli video e corsi per comunicare efficacemente i valori aziendali, assicurando che tutti i membri del team comprendano i principi fondamentali dell'azienda.

Come può HeyGen migliorare i nostri video di storytelling aziendale e i video sulla cultura aziendale?

HeyGen trasforma i video di storytelling aziendale e sulla cultura aziendale con avatar AI dinamici e branding personalizzato. Utilizza modelli video per creare rapidamente video di squadra coinvolgenti che riflettano autenticamente i valori della tua azienda per il pubblico interno e i nuovi assunti.

Quali caratteristiche rendono HeyGen un efficace creatore di video aziendali per le comunicazioni interne?

Come potente generatore di video AI, HeyGen semplifica la creazione di video aziendali professionali per il pubblico interno. Sfruttando il testo-a-video da script e diversi avatar AI, HeyGen assicura che i tuoi messaggi, come un video di reclutamento, siano chiari e d'impatto per i nuovi assunti.

HeyGen può supportare il branding personalizzato per tutte le nostre esigenze di generatore di video sui valori aziendali?

Assolutamente, HeyGen offre controlli di branding personalizzati robusti, permettendoti di integrare il tuo logo e i tuoi colori senza soluzione di continuità in qualsiasi video sui valori aziendali. Puoi anche utilizzare la sua vasta libreria multimediale e il ridimensionamento del rapporto d'aspetto per un output versatile di video di storytelling aziendale.

Come semplifica il generatore di video AI di HeyGen la creazione di contenuti professionali?

L'innovativo generatore di video AI di HeyGen semplifica la produzione abilitando il testo-a-video da script con voiceover AI realistico e avatar AI espressivi. Questo consente agli utenti di creare rapidamente video di cultura aziendale di alta qualità attraverso un editor video AI intuitivo, completo di supporto stock.

