Generatore di Video sui Valori Aziendali: Costruisci la Cultura con l'AI
Produci video di squadra coinvolgenti senza sforzo utilizzando avatar AI per rappresentare i valori del tuo brand.
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.
Sviluppa un video di storytelling aziendale di 60 secondi rivolto a potenziali clienti, illustrando il viaggio unico del tuo brand e l'impegno verso l'eccellenza con uno stile visivo elegante e cinematografico e una colonna sonora ispiratrice. Sfrutta la funzione di testo-a-video da script di HeyGen per convertire senza soluzione di continuità la tua narrazione in scene d'impatto, assicurando che gli elementi di branding personalizzati siano perfettamente integrati.
Produci un video di reclutamento energico di 30 secondi per i potenziali candidati, evidenziando i vantaggi di unirsi al tuo team con un appeal visivo moderno e invitante e musica di sottofondo contemporanea. Impiega i modelli e le scene estese di HeyGen per assemblare rapidamente un output di video aziendale professionale e coinvolgente che risuoni con i migliori talenti.
Costruisci un video informativo di 90 secondi per il pubblico interno, rafforzando i video sulla cultura aziendale e i recenti successi attraverso video di squadra coinvolgenti, presentati con uno stile visivo chiaro e positivo e un voiceover professionale. Utilizza il supporto della libreria multimediale/stock di HeyGen per arricchire la tua narrazione con immagini pertinenti e garantire un'alta qualità di produzione.
Motore Creativo
Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro
Creazione Video Nativa da Prompt
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.
Generazione Video End-to-End
Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.
Costruito con Struttura e Intenzione
A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.
Casi d'Uso
Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.
Migliora la Formazione Interna e l'Onboarding.
Sfrutta i video AI per migliorare significativamente l'engagement e la ritenzione per i nuovi assunti che apprendono i valori aziendali e per la formazione continua dei dipendenti.
Crea Video Ispiratori sulla Cultura Aziendale.
Produci video motivazionali coinvolgenti per articolare i valori fondamentali dell'azienda, promuovere una forte cultura aziendale e ispirare il tuo pubblico interno.
Domande Frequenti
Come può HeyGen migliorare i nostri video di storytelling aziendale e i video sulla cultura aziendale?
HeyGen trasforma i video di storytelling aziendale e sulla cultura aziendale con avatar AI dinamici e branding personalizzato. Utilizza modelli video per creare rapidamente video di squadra coinvolgenti che riflettano autenticamente i valori della tua azienda per il pubblico interno e i nuovi assunti.
Quali caratteristiche rendono HeyGen un efficace creatore di video aziendali per le comunicazioni interne?
Come potente generatore di video AI, HeyGen semplifica la creazione di video aziendali professionali per il pubblico interno. Sfruttando il testo-a-video da script e diversi avatar AI, HeyGen assicura che i tuoi messaggi, come un video di reclutamento, siano chiari e d'impatto per i nuovi assunti.
HeyGen può supportare il branding personalizzato per tutte le nostre esigenze di generatore di video sui valori aziendali?
Assolutamente, HeyGen offre controlli di branding personalizzati robusti, permettendoti di integrare il tuo logo e i tuoi colori senza soluzione di continuità in qualsiasi video sui valori aziendali. Puoi anche utilizzare la sua vasta libreria multimediale e il ridimensionamento del rapporto d'aspetto per un output versatile di video di storytelling aziendale.
Come semplifica il generatore di video AI di HeyGen la creazione di contenuti professionali?
L'innovativo generatore di video AI di HeyGen semplifica la produzione abilitando il testo-a-video da script con voiceover AI realistico e avatar AI espressivi. Questo consente agli utenti di creare rapidamente video di cultura aziendale di alta qualità attraverso un editor video AI intuitivo, completo di supporto stock.