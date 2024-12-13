Creatore di Video di Aggiornamento Aziendale: Crea Video Coinvolgenti

Genera rapidamente video professionali per marketing e promozioni con la nostra piattaforma AI e modelli e scene personalizzabili.

Crea un video di aggiornamento aziendale interno di 30 secondi utilizzando un avatar AI per informare il tuo team sugli ultimi successi del Q3. Questo video, rivolto a piccoli imprenditori e team interni, dovrebbe presentare uno stile visivo professionale e conciso con un tono audio chiaro e informativo, sfruttando la capacità di HeyGen di trasformare il testo in video per una generazione di contenuti efficiente.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Annuncia il tuo prossimo grande lancio di prodotto con una campagna video di marketing dinamica di 45 secondi, specificamente pensata per professionisti del marketing e startup. Ottieni uno stile visivo moderno e energico con musica di sottofondo vivace utilizzando l'ampia libreria multimediale/stock di HeyGen e assicurando una distribuzione ottimale sui social media con il ridimensionamento e l'esportazione del rapporto d'aspetto, rendendo la tua creazione video AI davvero impattante.
Prompt di Esempio 2
Immagina un video di introduzione alla cultura aziendale di 60 secondi progettato per i dipartimenti HR e i nuovi assunti, mostrando la tua attività online con un livello di professionalità senza pari. Punta a uno stile visivo raffinato e affidabile, completato da una generazione di voiceover amichevole e sottotitoli accessibili, assicurando che i tuoi video professionali lascino un'impressione positiva duratura.
Prompt di Esempio 3
Hai bisogno di una vittoria rapida? Crea un video di suggerimenti settimanali di 15 secondi per imprenditori e creatori di contenuti impegnati, dimostrando una strategia aziendale facile da usare. Questo stile visivo diretto, potenziato da modelli e scene progettati professionalmente, consente una rapida creazione di contenuti, dimostrando come un editor video AI possa semplificare il tuo flusso di lavoro per aggiornamenti video di alta qualità.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Creatore di Video di Aggiornamento Aziendale

Trasforma rapidamente i tuoi aggiornamenti aziendali in video professionali e coinvolgenti, sfruttando l'AI per una creazione efficiente e risultati di alta qualità.

1
Step 1
Crea il Tuo Script
Inizia creando o incollando il tuo script di aggiornamento aziendale. La nostra piattaforma utilizza capacità avanzate di trasformazione del testo in video per dare vita alle tue parole, rendendo la creazione di video AI senza sforzo.
2
Step 2
Seleziona i Tuoi Elementi Visivi
Scegli tra una varietà di modelli e scene progettati professionalmente per abbinare l'estetica del tuo marchio. Questo forma la base per i tuoi modelli progettati professionalmente.
3
Step 3
Aggiungi Elementi di Branding
Personalizza il tuo video applicando i controlli di branding della tua azienda, inclusi loghi e colori, per garantire che i tuoi video professionali siano in linea con l'identità del tuo marchio.
4
Step 4
Esporta il Tuo Aggiornamento
Finalizza il tuo video con voiceover generati automaticamente e sottotitoli precisi. Esporta facilmente il tuo video finito, pronto per tutte le attività di marketing e promozione su varie piattaforme.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Vetrine di Successo dei Clienti

.

Crea video AI coinvolgenti per evidenziare i successi dei clienti, costruendo fiducia e dimostrando il valore delle tue offerte aziendali.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen semplificare la creazione di video aziendali?

HeyGen è una piattaforma intuitiva basata su AI che semplifica l'intero processo di creazione di video professionali. Funziona come un efficace creatore di video di aggiornamento aziendale, sfruttando la creazione di video AI per ottimizzare la produzione di contenuti per varie esigenze.

Quali funzionalità avanzate di editing video AI offre HeyGen?

HeyGen offre capacità avanzate di editing video AI, inclusi avatar AI realistici e generazione di voiceover realistici, per produrre contenuti video di alta qualità. Questa piattaforma basata su AI assicura che i tuoi video siano professionali e coinvolgenti per qualsiasi scopo.

HeyGen può aiutare a creare video per marketing e social media?

Assolutamente, HeyGen è un eccellente creatore di video aziendali online per tutte le tue esigenze di marketing e promozioni video. Offre modelli progettati professionalmente ottimizzati per varie piattaforme social, rendendo la creazione di video rapida ed efficace.

HeyGen supporta la personalizzazione del marchio e l'integrazione dei media?

Sì, HeyGen funge da soluzione completa per la produzione video, offrendo controlli di branding robusti per incorporare il tuo logo e i tuoi colori senza soluzione di continuità. Gli utenti possono anche accedere a un'ampia libreria di media stock all'interno del creatore di video HeyGen per migliorare i loro contenuti.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo