Produci un video guida conciso di 60 secondi rivolto ai proprietari di piccole imprese, dimostrando un semplice compito online con istruzioni passo-passo. Lo stile visivo dovrebbe essere pulito e professionale, con una palette di colori vivaci, accompagnato da una musica strumentale allegra e una voce narrante chiara e amichevole. Metti in evidenza la funzione "Text-to-video from script" di HeyGen per mostrare quanto sia facile trasformare contenuti scritti in un tutorial visivo coinvolgente.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video di formazione interna di 45 secondi per i dipartimenti HR aziendali, illustrando un aspetto chiave dell'efficienza del flusso di lavoro per i nuovi assunti. Utilizza uno stile visivo moderno e coinvolgente con "AI avatars" professionali e una "Voiceover generation" calda e accogliente per trasmettere il messaggio. Questo video dovrebbe mostrare come HeyGen semplifica la creazione di materiali essenziali per l'onboarding.
Prompt di Esempio 2
Crea un clip esplicativo dinamico di 30 secondi per i team di marketing, delineando rapidamente i vantaggi di un nuovo aggiornamento software per una documentazione di processo migliorata. Lo stile visivo dovrebbe essere energico e ricco di elementi visivi, incorporando i "Templates & scenes" e il "Media library/stock support" di HeyGen per immagini vivaci, accompagnato da una colonna sonora musicale energica e una narrazione concisa. Concentrati nel rendere le informazioni complesse facilmente comprensibili.
Prompt di Esempio 3
Progetta un video tutorial dettagliato di 90 secondi per i responsabili delle operazioni, spiegando una Procedura Operativa Standard (SOP) critica. L'estetica visiva dovrebbe essere chiara e istruttiva, utilizzando grafica semplice e una voce narrante calma e autorevole, con enfasi sull'accessibilità fornita dalla funzione "Subtitles/captions" di HeyGen. Questo video esemplificherà come creare tutorial aziendali completi e facilmente comprensibili.
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Generatore di Tutorial Aziendali

Crea senza sforzo video tutorial professionali passo-passo e guide pratiche per ottimizzare i tuoi processi e migliorare la formazione interna.

1
Step 1
Crea il Tuo Script
Inizia inserendo le tue istruzioni passo-passo o incollando uno script esistente. Il generatore sfrutta il text-to-video from script per formare la base del tuo tutorial, trasformando i tuoi contenuti scritti in segmenti visivi.
2
Step 2
Scegli i Tuoi Elementi Visivi
Seleziona un avatar AI per presentare il tuo tutorial o arricchisci le tue scene con risorse della ricca libreria multimediale. La piattaforma genera automaticamente voiceover, garantendo una narrazione chiara e coerente per le tue istruzioni passo-passo.
3
Step 3
Applica Branding e Rifinisci
Applica i controlli di branding della tua azienda, inclusi loghi e colori, per mantenere la coerenza. Migliora la chiarezza e l'accessibilità con sottotitoli/caption generati automaticamente, garantendo un prodotto finale rifinito.
4
Step 4
Esporta la Tua Guida
Finalizza ed esporta il tuo video tutorial professionale. La tua nuova guida pratica è pronta per essere condivisa, potenziando i tuoi team con istruzioni passo-passo chiare e coinvolgenti e migliorando l'efficienza del flusso di lavoro.

Casi d'Uso

Ottimizza la Documentazione di Processi Complessi

Semplifica processi e procedure aziendali complessi in video tutorial facilmente comprensibili, migliorando la comprensione e l'efficienza del flusso di lavoro per tutti gli stakeholder.

Domande Frequenti

Come può HeyGen servire come un efficace Generatore di Tutorial Aziendali?

HeyGen consente alle aziende di creare video tutorial e guide pratiche coinvolgenti in modo efficiente. Sfrutta gli avatar AI e il text-to-video from script per ottimizzare i tuoi processi di formazione interna e supporto clienti.

Quali funzionalità offre HeyGen per creare istruzioni passo-passo?

HeyGen fornisce strumenti robusti per creare istruzioni passo-passo chiare, inclusa la generazione di voiceover professionali e sottotitoli/caption automatici. Puoi anche utilizzare vari template e scene per migliorare la chiarezza e il coinvolgimento.

HeyGen può aiutare a personalizzare clip esplicativi per documentazione di processi specifici?

Assolutamente, HeyGen consente la piena personalizzazione dei clip esplicativi per la tua documentazione di processi. Utilizza i controlli di branding per mantenere l'aspetto e il feeling della tua azienda e accedi a una ricca libreria multimediale per migliorare l'efficienza del flusso di lavoro.

Come migliorano gli avatar AI di HeyGen la creazione di video di formazione interna e SOP?

Gli avatar AI di HeyGen danno vita ai tuoi video di formazione interna e SOP senza bisogno di attori o telecamere. Questa tecnologia migliora significativamente l'efficienza del flusso di lavoro, permettendo una rapida produzione di video tutorial di alta qualità.

