Crea senza sforzo video formativi coinvolgenti per i team L&D e l'onboarding utilizzando avatar AI realistici.
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.
Immagina un video di marketing coinvolgente di 60 secondi progettato per i potenziali clienti, che mostri efficacemente i benefici principali di un nuovo prodotto. L'estetica dovrebbe essere elegante e persuasiva, utilizzando il Text-to-video di HeyGen da script per una narrazione fluida e incorporando sottotitoli per una maggiore accessibilità. Questo contenuto del generatore di video AI fornisce uno strumento potente per l'abilitazione alle vendite, offrendo una panoramica concisa e d'impatto della nostra soluzione.
È necessario un video istruttivo di 30 secondi per i dipendenti esistenti, che dettagli chiaramente un processo lavorativo specifico o SOP con AI. Il suo stile visivo dovrebbe essere pulito e semplice, sfruttando i Template e le scene di HeyGen per una creazione rapida e incorporando il supporto della libreria multimediale/stock per illustrare efficacemente ogni passaggio. Questo generatore di video formativi aziendali è ideale per sviluppare guide utente concise e passo-passo.
Immagina un video di annuncio interno di 15 secondi, specificamente per tutti i dipendenti, progettato per condividere un rapido aggiornamento aziendale o facilitare la condivisione delle conoscenze. L'estetica dovrebbe essere concisa e informativa, con avatar AI diversificati per un tocco personalizzato e utilizzando il ridimensionamento e le esportazioni dell'aspetto di HeyGen per adattarsi senza problemi a varie piattaforme di comunicazione interna. Questa piattaforma video AI aiuta notevolmente ad allineare il tuo team attraverso una comunicazione efficiente.
Motore Creativo
Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro
Creazione Video Nativa da Prompt
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.
Generazione Video End-to-End
Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.
Costruito con Struttura e Intenzione
A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.
Casi d'Uso
Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.
Espandi i Contenuti Formativi e la Portata Globale.
Sviluppa efficacemente numerosi corsi formativi e distribuiscili a livello globale, superando le barriere linguistiche con voiceover AI e supporto multilingue.
Migliora il Coinvolgimento nella Formazione dei Dipendenti.
Sfrutta la creazione video potenziata dall'AI per produrre video formativi accattivanti che migliorano significativamente il coinvolgimento dei dipendenti e la ritenzione delle conoscenze per i team L&D.
Domande Frequenti
Come può HeyGen trasformare la creazione di video formativi aziendali?
HeyGen funge da piattaforma video AI avanzata, rivoluzionando il modo in cui i team L&D sviluppano video formativi coinvolgenti. Il nostro generatore di video AI consente la rapida creazione di contenuti per lo sviluppo e l'onboarding dei dipendenti, riducendo drasticamente i tempi e i costi di produzione.
Quali funzionalità del generatore di video AI offre HeyGen per una produzione di contenuti efficiente?
HeyGen fornisce potenti strumenti di creazione video AI, inclusi avatar AI realistici e voiceover AI realistici, direttamente dal testo. Con template personalizzabili e editing basato su testo, puoi produrre facilmente video professionali per qualsiasi scopo.
HeyGen può supportare diverse esigenze video come marketing e vendite, con branding personalizzato?
Assolutamente. HeyGen è una piattaforma video AI versatile progettata per creare vari contenuti, dai video di marketing d'impatto ai video di vendita efficaci. I nostri robusti controlli di branding garantiscono che l'identità unica del tuo marchio, inclusi loghi e colori, sia rappresentata in modo coerente in tutta la tua creazione video AI.
HeyGen aiuta a generare tutorial tecnici dettagliati e documentazione?
Sì, HeyGen consente agli utenti di creare documentazione di alta qualità e video tutorial tecnici completi con facilità. Sfruttando la creazione video AI, puoi convertire rapidamente script in guide utente dettagliate e passo-passo, semplificando notevolmente i tuoi sforzi di condivisione delle conoscenze.