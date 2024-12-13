Generatore di Video per Sistemi Aziendali: Efficienza Potenziata dall'AI
Crea facilmente video di marketing e formazione coinvolgenti per i tuoi sistemi aziendali, arricchiti da avatar AI realistici.
Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.
Crea un video esplicativo di 45 secondi rivolto agli educatori online, con uno stile visivo pulito e informativo che incorpora elementi di condivisione dello schermo. Questo video utilizzerà la generazione di voce narrante di HeyGen per fornire contenuti educativi e calmi, abbinati a sottotitoli generati automaticamente per migliorare l'apprendimento nella creazione di video.
Produci un video di vendita di 60 secondi per product manager, caratterizzato da uno stile visivo raffinato e persuasivo che mostri dinamicamente le caratteristiche del prodotto. Sfrutta i modelli e le scene di HeyGen e l'ampia libreria multimediale/supporto stock per ottenere un output video di alta qualità con narrazione sicura e musica di sottofondo professionale.
Sviluppa un video di comunicazione interna di 30 secondi per i dipartimenti HR, adottando un'estetica visiva amichevole e aziendale-casual con avatar AI diversificati. Utilizzando gli avatar AI di HeyGen e il ridimensionamento e l'esportazione del rapporto d'aspetto, questo video mira a semplificare l'automazione del flusso di lavoro con una voce calda e chiara, rendendo gli annunci per i dipendenti coinvolgenti e facilmente condivisibili su diverse piattaforme.
Motore Creativo
Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.
Creazione Video Nativa da Prompt
Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.
Generazione Video End-to-End
Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.
Costruito con Struttura e Intenzione
A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.
Casi d'Uso
Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.
Migliora la Formazione e lo Sviluppo Aziendale.
Migliora la ritenzione della conoscenza dei dipendenti e il coinvolgimento con video di formazione potenziati dall'AI, semplificando processi aziendali complessi.
Amplifica le Storie di Successo dei Clienti.
Genera rapidamente video di successo dei clienti coinvolgenti, costruendo fiducia e dimostrando il valore delle tue soluzioni aziendali.
Domande Frequenti
Come facilita HeyGen la rapida creazione di video AI a partire dal testo?
HeyGen trasforma i tuoi copioni in video AI di alta qualità utilizzando una tecnologia avanzata di text-to-video. Basta inserire il tuo testo, selezionare un avatar digitale e scegliere una voce narrante per generare rapidamente contenuti video coinvolgenti. Questo semplifica l'intero processo di creazione video.
HeyGen può aiutarmi a produrre video visivamente accattivanti e in linea con il brand?
Assolutamente. HeyGen offre una vasta gamma di modelli e scene progettati professionalmente per avviare i tuoi progetti. Puoi facilmente applicare i controlli del tuo brand, inclusi loghi e colori, per garantire che tutti i tuoi video di marketing siano costantemente in linea con il brand.
Che tipo di contenuti video creativi posso produrre con HeyGen?
HeyGen è un generatore di video AI versatile che consente la creazione di contenuti video diversificati, dai video con personaggi animati ai video esplicativi coinvolgenti. Puoi ottenere un output video di alta qualità adatto a varie piattaforme e scopi.
Quali strumenti creativi offre HeyGen per perfezionare i progetti video?
HeyGen fornisce funzionalità robuste per migliorare i tuoi video AI, inclusa la generazione automatica di sottotitoli e una ricca libreria multimediale con supporto stock. Puoi anche regolare facilmente i rapporti d'aspetto per diverse piattaforme, garantendo contenuti video raffinati e professionali.