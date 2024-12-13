Creatore di Video Riassuntivi Aziendali: AI per Sintesi Professionali

Trasforma rapidamente i rapporti in video aziendali chiari e coinvolgenti. Utilizza la nostra funzione Testo-a-video da script per una creazione di contenuti senza soluzione di continuità.

647/2000

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Per dirigenti aziendali e team leader, sviluppa un video riassuntivo esecutivo professionale di 45 secondi, mirato a distillare rapporti trimestrali complessi in intuizioni facilmente comprensibili. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere autorevole e pulito, utilizzando grafiche aziendali eleganti e permettendo a un avatar AI di presentare con sicurezza i punti chiave con un sottofondo strumentale discreto. Enfatizza il potere degli avatar AI di HeyGen di aggiungere un tocco umano alle presentazioni aziendali serie, garantendo la massima ritenzione e impatto.
Prompt di Esempio 2
Che ne dici di creare un video esplicativo informativo e coinvolgente di 60 secondi che riassuma una nuova funzionalità del prodotto per i product manager e i dipartimenti HR, concentrandosi sulla comunicazione interna? Questo video necessita di uno stile visivo amichevole e brandizzato con elementi personalizzati dell'azienda e grafiche facili da comprendere, supportato da una voce calda e coinvolgente e musica di sottofondo rilassante. Mostra come i versatili Template & scene di HeyGen permettano agli utenti di creare rapidamente video in linea con il brand che trasmettono perfettamente informazioni importanti.
Prompt di Esempio 3
I creatori di contenuti e gli educatori possono produrre un video riassuntivo veloce di 30 secondi progettato per trasformare un lungo webinar in un video professionale di punti salienti per i social media. Lo stile visivo dovrebbe essere coinvolgente ed educativo, utilizzando tagli rapidi e punti salienti testuali chiave, adattabile per varie piattaforme. L'audio dovrebbe essere vivace con una narrazione chiara e transizioni rapide, dimostrando come la funzione di ridimensionamento e esportazione del rapporto d'aspetto di HeyGen ottimizzi senza sforzo il tuo riassunto per qualsiasi canale, massimizzando la portata e l'impatto.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Creatore di Video Riassuntivi Aziendali

Trasforma rapidamente le tue intuizioni aziendali in video riassuntivi professionali e coinvolgenti utilizzando strumenti potenziati dall'AI e caratteristiche personalizzabili.

1
Step 1
Incolla il Tuo Script di Riassunto Aziendale
Inizia inserendo il tuo messaggio principale. Basta incollare il testo del tuo riassunto esecutivo e il nostro creatore di video AI convertirà istantaneamente le tue parole in uno script video di base.
2
Step 2
Seleziona un Avatar AI
Dai vita al tuo riassunto scegliendo da una vasta libreria di avatar AI per essere il tuo presentatore sullo schermo, aggiungendo un tocco professionale alla tua narrazione.
3
Step 3
Applica i Controlli di Branding
Assicura la coerenza del brand utilizzando i controlli di Branding di HeyGen. Aggiungi facilmente il tuo logo, colori personalizzati e font per rendere i tuoi video professionali unici.
4
Step 4
Esporta il Tuo Video Riassuntivo Professionale
Una volta finalizzato, esporta facilmente il tuo video riassuntivo aziendale di alta qualità. Utilizza il ridimensionamento e l'esportazione del rapporto d'aspetto per adattare il tuo video a qualsiasi piattaforma, garantendo una consegna professionale.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Migliora le Comunicazioni Aziendali Interne

.

Utilizza video potenziati dall'AI per riassumere rapporti aziendali complessi o panoramiche di progetti, migliorando la comprensione e l'engagement per i team interni.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen aiutare a creare video di marketing coinvolgenti per la mia azienda?

HeyGen è un creatore di video AI che semplifica la creazione di video di marketing coinvolgenti. Trasformando il tuo testo in video da script e utilizzando avatar AI e generazione di voiceover, HeyGen ti aiuta a produrre video professionali in modo efficiente per campagne di marketing e lanci di prodotti.

HeyGen offre strumenti per la creazione di video in linea con il brand?

Sì, HeyGen fornisce controlli di branding completi, permettendoti di incorporare il tuo logo, colori e font nei tuoi video. Questo assicura che tutti i tuoi video creativi siano in linea con il brand e coerenti, perfetti per presentazioni aziendali e altri video professionali.

Quali caratteristiche creative offre HeyGen per migliorare la produzione video?

HeyGen offre un ricco set di caratteristiche creative, inclusi template e scene progettati professionalmente, per avviare la tua produzione video. Puoi sfruttare la creazione di video AI per sviluppare video esplicativi, personalizzare riassunti e produrre contenuti di alta qualità con facilità.

HeyGen può personalizzare i video per varie piattaforme social?

Assolutamente, HeyGen consente il ridimensionamento e l'esportazione del rapporto d'aspetto, permettendoti di ottimizzare i tuoi video per diverse piattaforme social. Questo assicura che il tuo contenuto sia perfettamente formattato e coinvolgente per una maggiore portata tra i tuoi target di pubblico.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo