Crea facilmente video riassuntivi coinvolgenti con il nostro generatore di video riassuntivi aziendali. Sfrutta template progettati professionalmente per risparmiare tempo e riproporre contenuti.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video coinvolgente di 60 secondi progettato per team interni e dipendenti in formazione, dimostrando il potere del Riproporre Contenuti attraverso riassunti video di webinar o moduli di formazione online lunghi. Adotta uno stile visivo informativo utilizzando filmati di repertorio pertinenti dalla libreria multimediale di HeyGen, combinati con una voce narrante educativa. Assicurati che il video includa sottotitoli chiari per migliorare la comprensione, sfruttando le funzionalità di Testo-a-video da script e Sottotitoli di HeyGen per una produzione senza intoppi.
Prompt di Esempio 2
Produci un video conciso di 30 secondi rivolto a stakeholder, investitori e partner esterni, illustrando come un generatore di video riassuntivi aziendali possa aiutare a Creare Riassunti Efficaci dei rapporti trimestrali. L'estetica visiva dovrebbe essere moderna e dinamica, evidenziando dati finanziari cruciali e traguardi di progetto con sovrapposizioni di testo audaci e transizioni fluide. Una voce narrante energica e persuasiva guiderà la narrazione, mentre il supporto della libreria multimediale/stock di HeyGen e il ridimensionamento e l'esportazione del rapporto d'aspetto garantiscono un output di alta qualità e condivisibile su tutte le piattaforme.
Prompt di Esempio 3
Progetta un video informativo elegante di 50 secondi per professionisti delle vendite e del marketing, spiegando un nuovo prodotto o servizio attraverso un Riassuntore Video AI. Lo stile visivo dovrebbe essere minimalista e d'impatto, utilizzando icone vivaci e visualizzazioni semplificate per suddividere caratteristiche complesse in segmenti facilmente assimilabili. Un avatar AI sicuro e articolato, generato tramite la funzione di avatar AI di HeyGen, dovrebbe fornire la narrazione utilizzando Testo-a-video da script, garantendo chiarezza e coerenza nel messaggio.
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Funzionano i Generatori di Video Riassuntivi Aziendali

Trasforma rapidamente ed efficacemente i tuoi principali insight aziendali in video riassuntivi coinvolgenti e condivisibili.

1
Step 1
Incolla il Tuo Contenuto
Fornisci i tuoi rapporti aziendali, trascrizioni di riunioni o appunti chiave. La nostra piattaforma elaborerà il testo per generare uno script riassuntivo conciso, utilizzando la sua potente capacità di Generatore di Riassunti AI per ottimizzare i tuoi contenuti.
2
Step 2
Scegli i Tuoi Elementi Visivi
Arricchisci il tuo riassunto selezionando tra template progettati professionalmente e diversi avatar AI. Personalizza scene, sfondi e media per allinearti al tuo messaggio.
3
Step 3
Applica Elementi di Branding
Rafforza l'identità del tuo marchio applicando loghi, colori e font personalizzati utilizzando i robusti controlli di Branding. Includi sottotitoli per raggiungere un pubblico più ampio e garantire l'accessibilità.
4
Step 4
Esporta e Distribuisci
Finalizza il tuo video e utilizza la funzione di Esportazione e Condivisione (MP4) per distribuirlo su varie piattaforme. Il tuo video riassuntivo professionale è pronto per presentazioni, social media o comunicazioni interne.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Sviluppa Riassunti Video di Marketing ad Alto Impatto

Genera rapidamente annunci video potenti e concisi che riassumono i benefici principali del tuo prodotto o servizio, aumentando il coinvolgimento e le conversioni.

Domande Frequenti

Come può HeyGen servire come generatore di video riassuntivi aziendali?

HeyGen è un avanzato generatore di video riassuntivi aziendali che trasforma efficacemente informazioni complesse in video riassuntivi esecutivi coinvolgenti. Sfrutta l'AI per ottimizzare la creazione di contenuti per rapporti aziendali e panoramiche di progetto, risparmiando tempo prezioso e garantendo riassunti efficaci.

HeyGen funziona come un Riassuntore Video AI per piattaforme come YouTube?

Sì, HeyGen agisce come un potente Riassuntore Video AI, permettendoti di creare rapidamente riassunti video concisi da varie fonti, inclusi video di YouTube. Questa funzione è ideale per un riproporre contenuti efficiente e per migliorare l'apprendimento e l'educazione online.

Quali funzionalità offre HeyGen per creare video riassuntivi professionali?

HeyGen offre funzionalità robuste per creare video riassuntivi di alta qualità, inclusa la funzionalità di Testo-a-video da script, avatar AI realistici e template progettati professionalmente. Benefici anche di controlli di branding e supporto multilingue per raggiungere un pubblico più ampio.

Posso esportare e condividere efficacemente i miei video riassuntivi generati dall'AI?

Assolutamente, HeyGen supporta l'esportazione e la condivisione senza problemi dei tuoi video riassuntivi generati dall'AI in formato MP4. Tutti i video possono includere sottotitoli generati automaticamente, garantendo un'ampia accessibilità e una presentazione professionale su qualsiasi piattaforma.

