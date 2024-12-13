Video Storytelling per Campagne di Impatto

Coinvolgi il tuo pubblico con video storytelling professionale. La nostra funzione AI-powered Text-to-video from script trasforma il testo in immagini straordinarie rapidamente.

Crea un video coinvolgente di 45 secondi rivolto a proprietari di piccole imprese e aspiranti imprenditori, mostrando come un nuovo servizio semplifica le loro operazioni. Lo stile visivo dovrebbe essere professionale e ispirante, utilizzando scene dinamiche per illustrare l'efficienza, accompagnato da una voce chiara e incoraggiante generata con la capacità di "Voiceover generation" di HeyGen, enfatizzando la facilità delle soluzioni di video storytelling per le imprese.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video coinvolgente di 60 secondi progettato per potenziali clienti e investitori, spiegando chiaramente i vantaggi di una soluzione tecnologica innovativa. Adotta un'estetica visiva pulita e moderna, con un avatar AI che funge da presentatore per trasmettere informazioni complesse in modo conciso attraverso un video storytelling avvincente. Questo "AI avatar" sfrutterà la funzione "AI avatars" di HeyGen per offrire un messaggio personalizzato e affidabile.
Prompt di Esempio 2
Produci un video vivace di 30 secondi rivolto a chi cerca lavoro e potenziali partner B2B, evidenziando la cultura unica e lo spirito di squadra di un'azienda. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere autentico e amichevole, con membri del team diversi e una colonna sonora positiva e vivace. Utilizza i "Templates & scenes" di HeyGen per assemblare rapidamente una narrazione d'impatto, posizionando l'azienda come leader nel suo campo.
Prompt di Esempio 3
Crea un annuncio social media conciso di 15 secondi per un vasto pubblico interessato ai progressi dell'AI, anticipando il lancio di un nuovo prodotto. Il video dovrebbe essere veloce e visivamente ricco, incorporando testo animato e grafiche accattivanti. Utilizza la funzionalità "Text-to-video from script" di HeyGen per trasformare rapidamente i messaggi chiave di marketing in un clip coinvolgente, dimostrando il potere della creazione di video AI per i video di marketing.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Video Storytelling per le Imprese

Crea narrazioni aziendali coinvolgenti con facilità. Trasforma le tue idee in video professionali che risuonano con il tuo pubblico e aumentano il coinvolgimento.

1
Step 1
Scegli un Modello
Inizia il tuo viaggio di storytelling selezionando tra una vasta gamma di modelli personalizzabili e scene progettate per varie esigenze aziendali.
2
Step 2
Incolla il Tuo Script
Trasforma i tuoi contenuti scritti in immagini dinamiche. Incolla il tuo script e il nostro AI convertirà il testo in video, dando vita alla tua narrazione senza sforzo.
3
Step 3
Seleziona il Tuo Avatar AI
Migliora la professionalità e il coinvolgimento del tuo video selezionando da una collezione diversificata di avatar AI realistici per presentare la tua storia aziendale.
4
Step 4
Esporta la Tua Storia
Finalizza il tuo video coinvolgente. Regola facilmente i rapporti d'aspetto ed esporta il tuo video di storytelling aziendale nel formato ottimale per qualsiasi piattaforma.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Mostra Storie di Successo dei Clienti

.

Sviluppa testimonianze video coinvolgenti e case study, costruendo fiducia e illustrando il valore attraverso narrazioni autentiche dei clienti.

background image

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di video storytelling per le imprese?

HeyGen consente agli utenti di creare video di marketing e contenuti social media coinvolgenti con facilità. La nostra piattaforma intuitiva di creazione video AI sfrutta modelli personalizzabili e avatar AI realistici per semplificare l'intero processo di creazione di video storytelling per le imprese.

HeyGen può generare video AI coinvolgenti direttamente dal testo?

Assolutamente, la potente funzione AI text to video di HeyGen trasforma i tuoi script in video raffinati. Utilizza il nostro scriptwriter AI integrato e la generazione avanzata di voiceover per dare vita alla tua narrazione senza sforzo.

Quali strumenti creativi sono disponibili in HeyGen per la personalizzazione dei video?

HeyGen offre un editor drag-and-drop robusto, che consente un'ampia personalizzazione dei tuoi progetti video. Accedi a una vasta libreria di media stock e sfrutta modelli personalizzabili per realizzare la tua visione creativa desiderata.

Qual è il ruolo degli avatar AI di HeyGen nel video storytelling?

Gli avatar AI realistici di HeyGen fungono da presentatori coinvolgenti sullo schermo, portando professionalità e coinvolgimento al tuo video storytelling. Sono un componente fondamentale delle nostre capacità di creazione video AI, rendendo accessibili produzioni complesse a tutti.

