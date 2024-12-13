Potente Creatore di Video di Formazione sulla Sicurezza Aziendale per il Tuo Team

Trasforma i tuoi script in video coinvolgenti sulla sicurezza sul lavoro istantaneamente con le nostre avanzate capacità di Text-to-video.

Crea un video animato di 60 secondi che introduca i video fondamentali sulla sicurezza sul lavoro per i nuovi assunti, con avatar AI amichevoli che dimostrano le migliori pratiche in un ambiente d'ufficio pulito e ben illuminato, accompagnato da una voce narrante calma e professionale generata direttamente dal tuo script utilizzando la funzione Text-to-video di HeyGen.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un clip coinvolgente di 45 secondi per tutto il personale esistente, concentrandoti su video di formazione per la risposta alle emergenze urgenti con uno stile visivo dinamico che incorpora testo audace sullo schermo e transizioni rapide tra le scene dai Template & scenes di HeyGen, supportato da una voce narrante chiara e autorevole e sottotitoli precisi per migliorare la comprensione a fini di formazione sulla conformità.
Prompt di Esempio 2
Progetta una guida visiva convincente di 30 secondi utilizzando l'apprendimento basato su scenari per illustrare le corrette tecniche di sollevamento per i dipendenti coinvolti in lavori fisici, impiegando uno stile visivo realistico ma conciso con tagli rapidi dalla libreria multimediale/supporto stock per mostrare errori comuni e soluzioni, sottolineato da una voce narrante nitida e orientata all'azione generata dalla funzione di generazione di voce narrante di HeyGen.
Prompt di Esempio 3
Produci una presentazione informativa di 90 secondi per manager e supervisori che dettagli i requisiti essenziali dei video sulla sicurezza OSHA, presentando il contenuto in uno stile visivo professionale e autorevole con visualizzazioni di dati chiare e testo sullo schermo, facilmente adattabile per varie piattaforme utilizzando il ridimensionamento e le esportazioni del rapporto d'aspetto di HeyGen, garantendo una comprensione completa delle informazioni normative complesse.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Creatore di Video di Formazione sulla Sicurezza Aziendale

Crea video coinvolgenti ed efficaci sulla sicurezza sul lavoro senza sforzo con la nostra piattaforma potenziata dall'AI, assicurando che il tuo team sia sempre preparato e conforme.

1
Step 1
Crea da un Modello o Script
Inizia il tuo progetto selezionando un modello video professionale dalla nostra libreria. In alternativa, incolla il tuo script e utilizza la nostra funzione Text-to-video per generare istantaneamente le tue scene iniziali.
2
Step 2
Aggiungi Avatar AI
Migliora i tuoi video di formazione sulla sicurezza aziendale incorporando avatar AI realistici per comunicare chiaramente procedure e informazioni importanti.
3
Step 3
Applica il Tuo Branding
Mantieni la coerenza del marchio in tutti i tuoi video sulla sicurezza sul lavoro applicando i controlli di branding della tua azienda, inclusi loghi personalizzati e schemi di colori.
4
Step 4
Esporta il Tuo Video di Formazione
Una volta completato il tuo video di formazione sulla sicurezza aziendale completo, esporta facilmente il video in alta qualità, adatto per varie piattaforme e usi.

Casi d'Uso

Chiarisci le Procedure di Salute e Sicurezza

Semplifica argomenti complessi di salute e sicurezza, rendendo le informazioni critiche su pronto soccorso o protocolli di pericolo chiare e facilmente comprensibili per tutti i dipendenti.

Domande Frequenti

Come può HeyGen aiutare a creare rapidamente video di formazione sulla sicurezza coinvolgenti?

HeyGen semplifica la creazione di video di formazione coinvolgenti con strumenti intuitivi e una vasta libreria di modelli video. Come potente generatore di video AI, HeyGen ti consente di trasformare gli script in video dinamici sulla sicurezza sul lavoro in modo efficiente, rendendoti un efficace creatore di video sulla sicurezza.

Qual è il ruolo degli avatar AI in HeyGen per i video sulla sicurezza sul lavoro?

Gli avatar AI in HeyGen danno vita ai tuoi video sulla sicurezza sul lavoro, rendendo il contenuto più relazionabile e memorabile. Sono perfetti per dimostrare protocolli di sicurezza o apprendimento basato su scenari, assicurando che il tuo pubblico rimanga coinvolto e trattenga meglio le informazioni critiche.

Posso personalizzare gli elementi di branding per i miei video di formazione sulla sicurezza aziendale con HeyGen?

Assolutamente. HeyGen, il tuo creatore dedicato di video di formazione sulla sicurezza aziendale, offre controlli di branding robusti per integrare il tuo logo e i colori del marchio senza soluzione di continuità. Puoi anche personalizzare la generazione di voce narrante e aggiungere sottotitoli professionali, assicurando che ogni video sulla sicurezza sia in linea con l'identità della tua azienda.

Come semplifica HeyGen la produzione di video di formazione sulla conformità e sulla sicurezza OSHA?

HeyGen accelera la produzione di video critici di formazione sulla conformità e sulla sicurezza OSHA attraverso la sua avanzata funzionalità di Text-to-video. Basta inserire il tuo script e HeyGen genera contenuti professionali, pronti per l'esportazione video sulle tue piattaforme preferite, garantendo protocolli di sicurezza efficienti e standardizzati.

