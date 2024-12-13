Il tuo Creatore di Video per la Prontezza Aziendale

Crea rapidamente video professionali di formazione e marketing. Trasforma i testi in contenuti visivi dinamici con la nostra funzionalità di trasformazione testo-in-video.

Produci un video di marketing coinvolgente di 30 secondi rivolto ai proprietari di piccole imprese, presentando un nuovo prodotto con uno stile visivo dinamico e vivace e una colonna sonora moderna. Utilizza gli avatar AI di HeyGen per presentare le caratteristiche principali in modo accattivante, aiutando le imprese a creare contenuti video promozionali efficaci.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Crea un video esplicativo conciso di 45 secondi rivolto a potenziali clienti, dettagliando un servizio o un processo complesso. Lo stile visivo e audio dovrebbe essere chiaro, informativo e caratterizzato da una voce narrante amichevole, sfruttando la capacità di HeyGen di trasformare il testo in video per creare una soluzione di video maker online per le imprese.
Prompt di Esempio 2
Progetta un video vivace di 15 secondi per i social media destinato alle comunità online, annunciando una vendita lampo o un aggiornamento rapido. Adotta un'estetica visiva alla moda e veloce con musica contemporanea, garantendo la massima accessibilità e portata aggiungendo sottotitoli/caption con HeyGen per contenuti video brevi e d'impatto.
Prompt di Esempio 3
Sviluppa un video aziendale raffinato di 60 secondi per team interni e stakeholder, delineando i risultati trimestrali o una nuova iniziativa. Mantieni uno stile visivo e audio autorevole ma ispirante con una colonna sonora professionale, accelerando la creazione iniziando con uno dei modelli e scene completi di HeyGen per la creazione di video aziendali pronti all'uso.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Creatore di Video per la Prontezza Aziendale

Crea rapidamente video professionali e d'impatto per la prontezza aziendale con strumenti potenziati dall'AI per preparare il tuo team e i tuoi partner al successo.

1
Step 1
Crea la Tua Base
Inizia incollando il tuo script o scegliendo un modello pre-progettato. La capacità di HeyGen di trasformare il "Testo-in-video" trasforma istantaneamente le tue parole in una narrazione visiva dinamica, assicurando che il tuo messaggio sia chiaro e conciso per qualsiasi contenuto formativo o informativo.
2
Step 2
Seleziona il Tuo Avatar AI
Aumenta il coinvolgimento selezionando da una vasta gamma di "avatar AI" per presentare i tuoi contenuti. Personalizza il loro aspetto e la voce per adattarsi perfettamente al tono del tuo brand, rendendo i tuoi materiali per la prontezza aziendale più relazionabili e memorabili.
3
Step 3
Aggiungi Elementi Visivi e Branding
Integra l'identità della tua azienda senza soluzione di continuità. Utilizza i "Controlli di branding (logo, colori)" per mantenere la coerenza in tutti i tuoi video, arricchendo le tue scene con immagini, video e musica pertinenti dalla vasta libreria multimediale.
4
Step 4
Esporta e Condividi con Fiducia
Una volta perfezionato il tuo video, esportalo facilmente in vari formati e risoluzioni adatti a qualsiasi piattaforma. Sfrutta il "Ridimensionamento e esportazione del rapporto d'aspetto" per garantire che i tuoi contenuti per la prontezza aziendale appaiano ottimi ovunque, dalle presentazioni interne ai canali social media.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Presenta Storie di Successo dei Clienti

Produci video AI coinvolgenti per evidenziare efficacemente le storie di successo dei clienti, costruendo fiducia e credibilità per il tuo brand.

Domande Frequenti

Come può HeyGen aiutare la mia azienda a creare video di marketing coinvolgenti?

HeyGen è un generatore di video AI progettato per consentire alle aziende di produrre video di marketing di alta qualità in modo rapido ed efficiente. Con una vasta libreria di modelli video e avatar AI personalizzabili, puoi creare facilmente contenuti accattivanti che risuonano con il tuo pubblico. Questa piattaforma semplifica il tuo processo creativo per la creazione di video aziendali online.

Cosa rende HeyGen un efficace creatore di video aziendali online per diverse esigenze di contenuto?

HeyGen offre un editor video intuitivo drag & drop, rendendolo un efficace creatore di video aziendali online per diverse esigenze di contenuto. Puoi facilmente produrre qualsiasi cosa, dai video di formazione ai video per i social media fino a contenuti video aziendali raffinati, semplicemente convertendo il testo in video utilizzando il potente AI di HeyGen.

HeyGen può creare contenuti video brevi e professionali e video esplicativi per il mio brand?

Assolutamente, HeyGen è una piattaforma alimentata da AI perfetta per generare contenuti video brevi e professionali, inclusi video promozionali coinvolgenti e video esplicativi dettagliati. La piattaforma include controlli di branding robusti, garantendo che l'output video si allinei perfettamente con l'estetica e il messaggio del tuo brand.

Come sfrutta HeyGen l'AI per una produzione video efficiente?

HeyGen, come leader nel generatore di video AI, trasforma la produzione video utilizzando avatar AI avanzati e capacità di trasformazione testo-in-video senza soluzione di continuità. Basta inserire il tuo script e HeyGen genererà video professionali con generazione di voce naturale, rendendolo un eccellente creatore di video per la prontezza aziendale.

