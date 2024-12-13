Creatore di Video di Proposta Aziendale: Crea Pitch Efficaci Velocemente

Crea video di proposta aziendale professionali senza sforzo utilizzando i nostri modelli e scene intuitivi, assicurando che i tuoi pitch siano persuasivi e memorabili.

Crea un video di proposta aziendale di 60 secondi progettato per potenziali investitori e stakeholder chiave, mostrando la tua idea innovativa con uno stile visivo professionale e sicuro e una voce fuori campo chiara e persuasiva. Utilizza la capacità di HeyGen di trasformare il testo in video per convertire efficacemente il tuo discorso dettagliato in un pitch di vendita coinvolgente.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video esplicativo informativo di 45 secondi rivolto a nuovi clienti e visitatori del sito web, presentando il tuo prodotto o servizio con un'estetica moderna e pulita, caratterizzata da grafiche animate e musica di sottofondo vivace. Sfrutta i diversi modelli e scene di HeyGen per assemblare rapidamente una narrazione visivamente accattivante e facile da comprendere.
Prompt di Esempio 2
Produci un video dinamico di 30 secondi per i social media rivolto alla tua comunità online e ai tuoi follower, progettato per catturare l'attenzione con immagini vivaci e un tono amichevole. Presenta un avatar AI coinvolgente creato con la capacità di avatar AI di HeyGen, consegnando un messaggio conciso e d'impatto per stimolare un coinvolgimento immediato.
Prompt di Esempio 3
Crea un video di piano aziendale conciso di 90 secondi per stakeholder interni e dirigenti, presentando strategie chiave con uno stile visivo dettagliato ma accessibile che mantiene un branding coerente. Utilizza la funzione di generazione di voce fuori campo di HeyGen per aggiungere una narrazione professionale e articolata ai tuoi dati e grafici sullo schermo.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Tuo Creatore di Video di Proposta Aziendale

Crea video di proposta aziendale coinvolgenti senza sforzo con il nostro intuitivo creatore di video online. Dai vita ai tuoi pitch di vendita, coinvolgi gli investitori e impressiona i clienti.

1
Step 1
Scegli un Modello
Inizia il tuo video di proposta aziendale selezionando tra la vasta gamma di modelli e scene di HeyGen. Questi modelli pronti all'uso forniscono una base rapida e professionale per il tuo pitch di vendita.
2
Step 2
Aggiungi Immagini e Voce
Personalizza il tuo video con contenuti coinvolgenti. Carica i tuoi media, seleziona dalla libreria multimediale integrata o sfrutta la generazione di voce fuori campo di HeyGen per una narrazione chiara e coinvolgente.
3
Step 3
Applica Branding e Miglioramenti
Assicurati che la tua proposta rifletta la tua identità utilizzando i controlli di branding di HeyGen (logo, colori). Integra il tuo Brand Kit unico per mantenere coerenza e un appeal professionale in tutto il video.
4
Step 4
Esporta il Tuo Video Finale
Una volta finalizzato, esporta il tuo video di proposta aziendale. Le funzionalità di ridimensionamento del rapporto d'aspetto ed esportazione di HeyGen assicurano che la tua creazione sia ottimizzata per varie piattaforme e pronta per condivisioni social senza problemi o presentazioni ai clienti.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Crea Video Esplicativi e Pitch

.

Genera rapidamente video esplicativi coinvolgenti o clip di pitch concise, dettagliando efficacemente il tuo piano aziendale o le offerte di prodotto.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen servire come un efficace creatore di video aziendali online?

HeyGen consente alle aziende di creare video di qualità professionale rapidamente, funzionando come un avanzato creatore di video aziendali online. Con avatar AI e capacità di trasformare il testo in video, puoi facilmente produrre contenuti coinvolgenti per pitch di vendita, video esplicativi e campagne sui social media, migliorando significativamente i tuoi sforzi di video marketing.

HeyGen può aiutare a creare video di piani aziendali o proposte convincenti?

Assolutamente. HeyGen è un creatore ideale di video di piani aziendali, offrendo modelli personalizzabili per articolare la tua visione per investitori, dipendenti e clienti. Incorpora gli elementi del tuo Brand Kit e potenti call-to-action per garantire che i tuoi video di proposta aziendale siano sia professionali che persuasivi.

Cosa rende HeyGen una soluzione efficiente per produrre video aziendali?

HeyGen semplifica il flusso di lavoro di creazione video con la sua piattaforma online intuitiva, consentendo una rapida produzione di video aziendali di alta qualità. Sfrutta avatar AI e funzionalità di trasformazione del testo in video per generare contenuti in modo efficiente per varie piattaforme social e assicurati che tutti i tuoi contenuti rimangano coerenti con il brand.

Come assicura HeyGen la coerenza del brand in tutti i video aziendali?

HeyGen dà priorità alla coerenza del brand permettendoti di integrare gli elementi specifici del tuo Brand Kit, inclusi loghi e colori, in tutti i tuoi modelli di video. Questo assicura che ogni video di profilo aziendale, video di lancio di prodotto o risorsa di marketing mantenga un aspetto professionale e coerente con il brand senza sforzo.

