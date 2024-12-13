generatore di video di proposta aziendale: Crea Presentazioni Coinvolgenti Velocemente

Crea proposte video personalizzate e coinvolgenti più velocemente che mai utilizzando la trasformazione del testo in video da script per un marketing video d'impatto.

Crea un video di proposta aziendale conciso di 60 secondi su misura per dirigenti impegnati, utilizzando gli avatar AI di HeyGen e la generazione sofisticata di voiceover per offrire una presentazione raffinata, diretta e professionale con un tono chiaro e autorevole. Questo video mira a trasmettere rapidamente le principali proposte di valore ai decisori di alto livello, garantendo il massimo impatto in un tempo minimo.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video esplicativo coinvolgente di 90 secondi progettato per potenziali clienti o team interni per demistificare prodotti o servizi tecnici complessi. Utilizza la capacità di HeyGen di trasformare il testo in video da script per garantire precisione e coerenza, completato da visual moderni e informativi e una narrazione precisa, insieme a sottotitoli essenziali per l'accessibilità e la chiarezza.
Prompt di Esempio 2
Produci un video di proposta personalizzato di 1 minuto che consenta ai team di vendita di coinvolgere i clienti specifici in modo più efficace. Sfrutta l'ampia libreria di Template & scene e il supporto di media/stock di HeyGen per creare video in linea con il brand che siano raffinati, persuasivi e caratterizzati da una voce calda ma professionale, su misura per ogni opportunità unica del cliente.
Prompt di Esempio 3
Genera un pezzo di marketing video coinvolgente di 45 secondi per clienti esistenti e primi adottanti, annunciando nuovi aggiornamenti di prodotto o miglioramenti delle funzionalità. Utilizza la creazione video potenziata dall'AI di HeyGen e il ridimensionamento e l'esportazione del rapporto d'aspetto per produrre un annuncio dinamico, visivamente attraente e conciso con musica vivace e testo sullo schermo, assicurandoti che sia ottimizzato per varie piattaforme digitali.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Generatore di Video di Proposta Aziendale

Crea facilmente proposte video coinvolgenti e in linea con il brand in pochi minuti con strumenti potenziati dall'AI, trasformando le tue presentazioni in esperienze personalizzate e visivamente coinvolgenti.

1
Step 1
Genera il Tuo Script
Inizia inserendo il testo o lo script della tua proposta. La nostra AI utilizzerà la tecnologia di trasformazione del testo in video da script per trasformare il tuo contenuto scritto in una narrazione video coinvolgente.
2
Step 2
Personalizza con Template e Scene
Seleziona tra Template & scene progettati professionalmente per abbinare l'estetica del tuo brand. Applica elementi di brand personalizzati, colori e loghi utilizzando controlli intuitivi.
3
Step 3
Aggiungi Avatar AI e Voiceover
Arricchisci la tua proposta con avatar AI realistici per presentare il tuo messaggio. Opzionalmente, genera voiceover dal suono naturale e includi media dalla nostra vasta libreria.
4
Step 4
Esporta e Condividi il Tuo Video
Finalizza il tuo video e scarica il tuo file MP4 di alta qualità. Condividi facilmente la tua proposta video personalizzata su varie piattaforme o incorporala direttamente sul tuo sito web.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Crea Video Esplicativi Coinvolgenti

.

Sviluppa video esplicativi chiari e persuasivi per articolare idee complesse all'interno delle tue proposte aziendali, semplificando i concetti per i clienti.

background image

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di video AI?

HeyGen sfrutta l'AI avanzata per trasformare i tuoi script in video coinvolgenti con il minimo sforzo. Puoi generare avatar AI realistici e voiceover di alta qualità dal testo, semplificando notevolmente il tuo flusso di lavoro di creazione video potenziato dall'AI.

Posso creare video in linea con il brand usando HeyGen?

Assolutamente. HeyGen offre controlli completi per il branding, permettendoti di incorporare il tuo logo, i colori del brand e risorse personalizzate per creare video in linea con il brand. Utilizza i nostri template progettati professionalmente e la ricca libreria multimediale per garantire che ogni video rifletta la tua identità di brand unica.

Quali strumenti di editing video sono disponibili in HeyGen?

HeyGen dispone di un editor intuitivo drag-and-drop, che funge da potente editor video AI per una facile personalizzazione. Puoi aggiungere o modificare sottotitoli, perfezionare scene e utilizzare vari strumenti di editing video per perfezionare il tuo contenuto prima dell'esportazione.

Come può HeyGen migliorare le mie proposte aziendali?

HeyGen funge da potente generatore di video di proposta aziendale, permettendoti di creare proposte video personalizzate che si distinguono davvero. Con la creazione video potenziata dall'AI, puoi offrire presentazioni e video esplicativi coinvolgenti rapidamente, potenziando i tuoi sforzi complessivi di marketing video.

