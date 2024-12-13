Generatore di Proposte Aziendali: Crea Proposte Vincenti Velocemente

Crea proposte aziendali coinvolgenti con il nostro generatore basato su AI e modelli personalizzabili, sfruttando i controlli di branding di HeyGen per un tocco professionale.

605/2000

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Produci un video istruttivo di 90 secondi per consulenti e professionisti delle vendite, illustrando la potenza di uno strumento basato su AI nella creazione di proposte vincenti. Adotta un'estetica visiva sofisticata ed elegante con voiceover professionale, utilizzando grafiche minimaliste e transizioni fluide. Concentrati su come i modelli AI avanzati e l'integrazione di GPT-4 possano elevare le loro proposte. Un avatar AI di HeyGen potrebbe fungere da presentatore credibile, guidando gli spettatori attraverso le funzionalità che garantiscono opzioni di personalizzazione per ogni cliente.
Prompt di Esempio 2
Sviluppa un video di approfondimento di 2 minuti rivolto a utenti esperti di tecnologia e clienti aziendali, spiegando la tecnologia sottostante di un software di proposte all'avanguardia. L'approccio visivo dovrebbe essere basato sui dati e analitico, incorporando infografiche e registrazioni dello schermo del software in azione, accompagnato da un voiceover chiaro e informativo. Sottolinea le funzionalità robuste come la Collaborazione Online e le firme elettroniche che migliorano la produttività del team. Sfrutta la generazione di voiceover di HeyGen per offrire una presentazione raffinata e autorevole dei dettagli tecnici intricati.
Prompt di Esempio 3
Progetta un video promozionale di 45 secondi per agenzie e team, evidenziando il risultato finale senza soluzione di continuità e le capacità di integrazione del generatore di proposte aziendali. Lo stile visivo dovrebbe essere pulito e professionale, concentrandosi su testo chiaro e leggibile e layout di documenti accattivanti, con un tono audio rassicurante e conciso. Mostra la facilità di esportazione in PDF e come il software faciliti la generazione di proposte con un tocco professionale. La funzione Sottotitoli/caption di HeyGen può garantire che i benefici chiave siano perfettamente comunicati, anche in ambienti senza audio.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Generatore di Proposte Aziendali

Genera senza sforzo proposte aziendali professionali con strumenti basati su AI, sfruttando modelli e personalizzazione per risultati vincenti.

1
Step 1
Scegli un Modello
Inizia selezionando da una ricca libreria di modelli di proposta pre-progettati, fornendo una base professionale per le tue proposte aziendali.
2
Step 2
Personalizza il Tuo Contenuto
Personalizza senza sforzo ogni dettaglio utilizzando l'editor intuitivo drag-and-drop, assicurando che il tuo branding unico e i dettagli specifici del progetto siano perfettamente incorporati.
3
Step 3
Genera e Migliora con AI
Sfrutta modelli AI avanzati, inclusa la tecnologia come GPT-4, per generare intelligentemente testi coinvolgenti, affinare il tuo messaggio e ottimizzare l'impatto della tua proposta.
4
Step 4
Finalizza e Consegna in Sicurezza
Una volta completata, esporta facilmente la tua proposta aziendale rifinita come documento PDF, pronta per la condivisione sicura e la presentazione professionale ai tuoi clienti.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Sviluppa Riepiloghi di Proposta Coinvolgenti

.

Produci brevi video e clip AI coinvolgenti che riassumono gli aspetti chiave delle tue proposte aziendali per una rapida comprensione del pubblico.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen migliorare l'impatto delle mie proposte aziendali?

HeyGen rivoluziona le proposte aziendali permettendoti di integrare avatar AI dinamici e presentazioni video coinvolgenti. Questo strumento basato su AI rende il tuo pitch più coinvolgente, memorabile e professionale, aiutandoti infine a generare proposte vincenti.

Quali modelli AI avanzati utilizza HeyGen per creare contenuti video per le proposte?

HeyGen sfrutta modelli AI avanzati per convertire senza soluzione di continuità il tuo script in presentazioni video di alta qualità, con avatar AI realistici e generazione di voiceover naturale. Questa capacità tecnica assicura che i tuoi video di proposta siano impattanti e comunichino chiaramente il tuo messaggio.

Posso personalizzare gli elementi visivi dei video di HeyGen per adattarli ai miei modelli di proposta e al mio brand?

Assolutamente. HeyGen offre controlli di branding completi, permettendoti di personalizzare i video con il tuo logo specifico e i colori del brand per allinearsi perfettamente ai tuoi modelli di proposta esistenti. Puoi anche utilizzare vari modelli e scene per garantire un'identità visiva coerente.

Come aiuta HeyGen imprenditori e proprietari di piccole imprese a creare proposte video persuasive?

HeyGen consente a imprenditori e proprietari di piccole imprese di generare rapidamente proposte con video pitch professionali e accattivanti. La sua interfaccia intuitiva, completa di una libreria multimediale e opzioni di ridimensionamento dell'aspetto, semplifica la creazione di video impattanti che si distinguono.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo