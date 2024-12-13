Creatore di Video Promozionali Aziendali: Crea Video Straordinari Velocemente

Potenzia la tua strategia di video promozionali utilizzando il nostro creatore di video promozionali AI; trasforma gli script in video coinvolgenti con la funzione di testo in video da script.

Crea un video promozionale di 45 secondi rivolto ai proprietari di piccole imprese, sottolineando quanto sia semplice creare contenuti di marketing coinvolgenti. Lo stile visivo dovrebbe essere luminoso e ottimista, con grafiche pulite e musica di sottofondo vivace, dimostrando quanto facilmente si possano utilizzare strumenti professionali come il "creatore di video promozionali aziendali". Mostra la varietà e la facilità d'uso della funzione Modelli & scene di HeyGen, permettendo agli utenti di produrre rapidamente video raffinati senza esperienza precedente.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video di 60 secondi per i digital marketer e i brand di e-commerce, illustrando l'efficienza del rapido lancio delle campagne. La presentazione visiva dovrebbe essere elegante e dinamica con tagli rapidi, accompagnata da una voce fuori campo professionale e persuasiva. Questo "creatore di video promozionali" dovrebbe evidenziare la potenza della generazione di Voiceover di HeyGen, dimostrando come una narrazione di alta qualità possa essere aggiunta istantaneamente per elevare qualsiasi lancio di prodotto o messaggio del brand, rendendo l'intero processo di creazione altamente efficiente con strumenti di editing AI.
Prompt di Esempio 2
Produci un video esplicativo di 30 secondi progettato per aziende SaaS e educatori, semplificando concetti complessi in contenuti digeribili. Utilizza uno stile visivo chiaro e moderno con testo animato e immagini coinvolgenti, accompagnato da una narrazione amichevole e informativa. Concentrati su come la capacità di HeyGen di trasformare il testo in video da script trasforma i contenuti scritti in "video esplicativi" coinvolgenti, rendendo le informazioni complesse accessibili e facili da comprendere per un pubblico diversificato.
Prompt di Esempio 3
Crea un breve "creatore di video promozionali AI" di 15 secondi per social media manager e creatori di contenuti, ottimizzato per piattaforme come Instagram Reels o TikTok. L'estetica dovrebbe essere vivace e veloce, con testi in sovrimpressione audaci, musica di sottofondo alla moda e cambi di scena rapidi per catturare immediatamente l'attenzione. Sottolinea l'integrazione senza soluzione di continuità del ridimensionamento e delle esportazioni del rapporto d'aspetto di HeyGen, permettendo agli utenti di adattare senza sforzo i loro contenuti dinamici per vari canali social media e massimizzare la portata.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona un Creatore di Video Promozionali Aziendali

Crea facilmente video promozionali professionali che catturano l'attenzione e stimolano l'engagement per la tua azienda con strumenti AI intuitivi.

1
Step 1
Seleziona un Modello
Inizia il tuo progetto selezionando da una vasta gamma di modelli professionali e scene progettati per varie esigenze promozionali aziendali.
2
Step 2
Personalizza il Tuo Contenuto
Personalizza facilmente il tuo video aggiungendo i tuoi media o scegliendo da un'ampia libreria di filmati e immagini di stock.
3
Step 3
Genera Voiceover
Eleva il tuo messaggio generando facilmente voiceover dal suono naturale per narrare i contenuti del tuo video promozionale.
4
Step 4
Esporta e Condividi
Ottimizza il tuo video con il ridimensionamento del rapporto d'aspetto per varie piattaforme, quindi esportalo e condividilo facilmente sui tuoi canali social media e campagne di marketing.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Mostra le Storie di Successo dei Clienti

.

Trasforma le testimonianze dei clienti in contenuti video coinvolgenti che costruiscono fiducia e dimostrano efficacemente il valore del prodotto.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen migliorare i miei sforzi di video promozionali aziendali?

HeyGen funge da potente creatore di video promozionali AI, permettendo alle aziende di creare video promozionali professionali rapidamente. Con le sue avanzate funzionalità AI, puoi generare contenuti video di alta qualità per le tue campagne di marketing, risparmiando tempo e risorse.

Cosa rende HeyGen un efficace creatore di video promozionali AI?

HeyGen utilizza strumenti di editing AI all'avanguardia e avatar AI realistici per semplificare la creazione di video. La nostra piattaforma ti consente di trasformare il testo in video coinvolgenti con voiceover naturali, fornendo un modo efficiente per produrre contenuti accattivanti senza un'esperienza estesa di editing video.

Posso personalizzare i video promozionali che creo con HeyGen?

Assolutamente. L'editor online di HeyGen offre controlli di branding robusti, permettendoti di integrare il tuo logo, i colori del brand e testo animato unico nel tuo video promozionale. Puoi anche accedere a una vasta libreria multimediale con filmati e musica di stock per personalizzare ulteriormente i tuoi contenuti per varie piattaforme.

Oltre ai video promozionali, quali altri tipi di contenuti posso creare con HeyGen?

HeyGen è un creatore di video versatile perfetto per realizzare vari tipi di video, inclusi video esplicativi coinvolgenti e video di prodotto dinamici. La nostra piattaforma offre numerosi modelli e opzioni di ridimensionamento del rapporto d'aspetto, rendendola ideale per creare contenuti diversificati adatti ai social media e ad altre piattaforme.

