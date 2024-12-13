Generatore di Video per Procedure Aziendali con SOP Potenziate dall'AI

Crea rapidamente documentazione video con voiceover AI per una formazione chiara e coerente e comunicazioni interne.

Produci un video conciso di 1 minuto che dimostri una procedura aziendale interna chiave, perfetto per formare nuovi dipendenti su una funzione software critica. Lo stile visivo dovrebbe essere elegante e professionale, con registrazioni dello schermo chiare, accompagnate da una voce fuori campo amichevole ma autorevole generata tramite la capacità di generazione vocale di HeyGen, garantendo istruzioni audio di alta qualità e coerenti.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Per i nuovi membri del team, crea un video istruttivo di 2 minuti che funzioni come documentazione video essenziale per il nostro software di gestione dei progetti interno. La presentazione visiva dovrebbe essere accogliente e diretta, con un avatar AI accessibile dalla libreria di avatar AI di HeyGen per guidare gli utenti attraverso i passaggi, supportato da una traccia audio professionale e chiara per garantire una comprensione completa.
Prompt di Esempio 2
Sviluppa un video coinvolgente di 90 secondi specificamente per i team tecnici e i project manager, delineando un recente aggiornamento complesso del flusso di lavoro all'interno della nostra pipeline di sviluppo, evidenziando come la funzione Text-to-video di HeyGen possa trasformare rapidamente un testo dettagliato in una spiegazione visiva dinamica. Il video necessita di uno stile visivo pulito e aziendale con grafica nitida e un tono informativo preciso, rendendo i dettagli intricati facili da digerire.
Prompt di Esempio 3
È richiesto un video urgente di 45 secondi per gli utenti finali e il personale di supporto, fornendo una guida di riferimento rapido per i passaggi comuni di risoluzione dei problemi per il nostro portale clienti, utilizzando i sottotitoli di HeyGen per garantire accessibilità e chiarezza anche in ambienti senza audio. L'approccio visivo dovrebbe essere diretto e basato su registrazioni dello schermo, con sottotitoli in grassetto e facili da leggere che accompagnano istruzioni semplici sullo schermo.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Come Funziona un Generatore di Video per Procedure Aziendali

Ottimizza le tue guide operative e la formazione con video coinvolgenti potenziati dall'AI. Trasforma rapidamente procedure complesse in documentazione visiva chiara e comprensibile.

1
Step 1
Crea il Tuo Progetto Video
Inizia scegliendo un modello professionale o partendo da zero. Utilizza il creatore di video AI per generare scene iniziali dal tuo script.
2
Step 2
Aggiungi Elementi Professionali
Incorpora avatar AI per presentare informazioni o genera voiceover AI per una narrazione chiara. Aggiungi automaticamente sottotitoli per l'accessibilità.
3
Step 3
Applica Miglioramenti Visivi
Usa l'editor intuitivo drag-and-drop per personalizzare il tuo video. Aggiungi controlli di branding, media di stock e perfeziona le transizioni per perfezionare la tua procedura.
4
Step 4
Esporta e Condividi la Tua Formazione
Finalizza il tuo video esportandolo nel formato di aspetto desiderato. Condividi facilmente i tuoi video di formazione completati con i team o incorporali nella tua base di conoscenze.

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Semplifica Procedure Complesse con l'AI

Trasforma processi aziendali intricati e SOP in formati video facilmente digeribili, rendendo le informazioni critiche accessibili e comprensibili per tutti.

Domande Frequenti

Come semplifica HeyGen la creazione di video per procedure aziendali?

HeyGen è una piattaforma video AI avanzata che semplifica il processo di generazione di documentazione video di alta qualità. Sfrutta avatar AI e tecnologia Text-to-video per trasformare senza sforzo i tuoi script in video professionali e coinvolgenti senza richiedere competenze di editing complesse.

HeyGen può integrare registrazioni dello schermo nei video generati dall'AI?

Sì, HeyGen offre robuste capacità di registrazione dello schermo native, permettendoti di catturare applicazioni software o flussi di lavoro complessi. Puoi quindi fondere senza soluzione di continuità queste registrazioni con avatar AI e voiceover generati dall'AI, migliorando le tue guide utente passo-passo e le comunicazioni interne.

Quali controlli di branding offre HeyGen per i video aziendali?

HeyGen fornisce controlli di branding completi per garantire che i tuoi video aziendali mantengano un'identità di marca coerente. Puoi facilmente personalizzare elementi come loghi e colori del brand e utilizzare modelli progettati professionalmente per allineare ogni video agli standard visivi della tua azienda.

HeyGen supporta sottotitoli e traduzioni per un pubblico globale?

Assolutamente. HeyGen genera automaticamente sottotitoli, essenziali per l'accessibilità e una comprensione più ampia. Inoltre, i suoi voiceover AI e le traduzioni con un solo clic ti permettono di localizzare i contenuti, raggiungendo e coinvolgendo efficacemente un pubblico globale diversificato.

Content Authentication LogoC2PA Certification Logo